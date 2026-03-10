Η καθημερινή λήψη πολυβιταμίνης μπορεί να επιβραδύνει τη βιολογική γήρανση

Η καθημερινή λήψη πολυβιταμίνης για δύο χρόνια ενδέχεται να επιβραδύνει τη βιολογική γήρανση στους ηλικιωμένους, σύμφωνα με νέα μελέτη ερευνητών του Mass General Brigham που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature Medicine.

Η λεγόμενη «βιολογική ηλικία», δηλαδή η ταχύτητα με την οποία γερνά το σώμα σε κυτταρικό επίπεδο, μπορεί να διαφέρει από τη χρονολογική ηλικία. Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν δεδομένα από μεγάλη τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή σε ηλικιωμένους, προκειμένου να αξιολογήσουν την επίδραση της καθημερινής λήψης πολυβιταμίνης σε πέντε δείκτες βιολογικής γήρανσης σε διάστημα δύο ετών.

«Η μελέτη ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω διερεύνηση προσβάσιμων και ασφαλών παρεμβάσεων που μπορούν να συμβάλουν σε πιο υγιή και ποιοτική γήρανση», δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας της έρευνας Howard Sesso, αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Προληπτικής Ιατρικής στο Mass General Brigham.

Πώς έγινε η έρευνα

Η μελέτη βασίστηκε σε δεδομένα της μεγάλης κλινικής δοκιμής Cocoa Supplement and Multivitamin Outcomes Study (COSMOS). Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα μεθυλίωσης DNA από δείγματα αίματος 958 υγιών συμμετεχόντων, με μέση ηλικία περίπου 70 ετών.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες:

όσοι λάμβαναν καθημερινά εκχύλισμα κακάο και πολυβιταμίνη όσοι λάμβαναν εκχύλισμα κακάο και εικονικό φάρμακο όσοι λάμβαναν πολυβιταμίνη και εικονικό φάρμακο όσοι λάμβαναν μόνο εικονικό φάρμακο

Τα δείγματα αίματος αναλύθηκαν στην αρχή της μελέτης, στο τέλος του πρώτου έτους και στο τέλος του δεύτερου έτους, εξετάζοντας αλλαγές σε πέντε διαφορετικούς επιγενετικούς δείκτες γήρανσης.

Τα αποτελέσματα

Σε σύγκριση με την ομάδα που έλαβε μόνο εικονικό φάρμακο, τα άτομα που λάμβαναν πολυβιταμίνη εμφάνισαν επιβράδυνση και στους πέντε δείκτες βιολογικής γήρανσης. Σε δύο από αυτούς, που συνδέονται με την πρόβλεψη της θνησιμότητας, η επιβράδυνση ήταν στατιστικά σημαντική.

Συνολικά, οι αλλαγές αντιστοιχούσαν σε περίπου τέσσερις μήνες λιγότερης βιολογικής γήρανσης μέσα σε διάστημα δύο ετών. Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι όσοι είχαν στην αρχή της μελέτης βιολογική ηλικία μεγαλύτερη από τη χρονολογική τους, ωφελήθηκαν περισσότερο.

Αντίθετα, το εκχύλισμα κακάου δεν έδειξε επίδραση στους πέντε επιγενετικούς δείκτες που εξετάστηκαν.

Οι επιστήμονες σκοπεύουν να εξετάσουν στη συνέχεια αν τα πιθανά οφέλη της καθημερινής πολυβιταμίνης επεκτείνονται και σε άλλους τομείς, όπου έχουν ήδη εντοπιστεί ενδείξεις θετικής επίδρασης, όπως η βελτίωση των γνωστικών λειτουργιών και η μείωση του κινδύνου καρκίνου και καταρράκτη.

