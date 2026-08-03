Ουγγαρία: Ο Δούναβης απειλεί τον πυρηνικό σταθμό Paks – Πιθανό «λουκέτο» μετά από 44 χρόνια

Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται η Ουγγαρία, καθώς ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός της χώρας, ο Paks, βρίσκεται αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο πλήρους διακοπής λειτουργίας λόγω της υποχώρησης της στάθμης του Δούναβη.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πίτερ Μαγιάρ, ανακοίνωσε ότι ο σταθμός θα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί με τη μειωμένη δυναμικότητά του μόνο μέχρι σήμερα ή αύριο, καθώς οι συνθήκες στον ποταμό επιδεινώνονται.

A legnehezebb öt nap következik. Paks utolsó turbinája még üzemel.

Köszönjük az eddigi közös áldozatot!

Teljes nemzeti összefogásra és egymás támogatására lesz szükség.

Magyarország meg tudja csinálni. És meg is fogja csinálni! — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) August 3, 2026

Ο Paks αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή ηλεκτροπαραγωγής της χώρας, καλύπτοντας μεγάλο μέρος των ενεργειακών αναγκών της Ουγγαρίας. Ωστόσο, η περαιτέρω πτώση της στάθμης του Δούναβη δημιουργεί προβλήματα στη διαδικασία ψύξης των αντιδραστήρων, καθιστώντας αναγκαία την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του.

Εφόσον επιβεβαιωθεί το σενάριο της παύσης, θα πρόκειται για την πρώτη φορά μέσα σε 44 χρόνια λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού που θα σταματήσει πλήρως η παραγωγή του.

«Οι επόμενες πέντε ημέρες θα είναι δύσκολες»

Ο Πίτερ Μαγιάρ προειδοποίησε ότι η χώρα εισέρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «οι επόμενες πέντε ημέρες θα είναι δύσκολες».

Παράλληλα, η κυβέρνηση της Βουδαπέστης προετοιμάζει σχέδιο εξοικονόμησης ενέργειας για το διάστημα κατά το οποίο ο σταθμός ενδέχεται να περιορίσει ή να αναστείλει τη λειτουργία του.

Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση στον Δούναβη, ενώ εξετάζονται όλα τα διαθέσιμα μέτρα ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις στην ενεργειακή επάρκεια της χώρας.