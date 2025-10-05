Ουρές χιλιομέτρων για ένα chicken bun – Τι συμβαίνει με τα Jackaroo και γιατί τρελαίνεται η Gen Z

Ένα νέο όνομα έχει εισβάλει δυναμικά στη γαστρονομική σκηνή της πόλης, προκαλώντας ουρές έξω από κάθε νέο κατάστημα και μετατρέποντας το street food σε… πολιτισμικό φαινόμενο. Το Jackaroo, το brand που γεννήθηκε στον Πειραιά το 2018, δεν είναι πια ένα «μυστικό» των foodies. Είναι το viral στέκι της Gen Z, που κάνει τον χαμό στα social media και μεταφράζει τα likes σε εκατομμύρια ευρώ τζίρου. Η εικόνα μιλά από μόνη της: εκατοντάδες νέοι σε ατελείωτη ουρά, από το σούρουπο μέχρι τα μεσάνυχτα, για να δοκιμάσουν τις γεύσεις της αλυσίδας που έχει γίνει viral. Τα βίντεο που ακολουθούν το αποδεικνύουν.

Από τον Πειραιά στο πανελλήνιο buzz

Η ιστορία ξεκινά όταν ο Μιχάλης Μαντζουράνης λανσάρει στον Πειραιά μια νέα street food πρόταση, εμπνευσμένη από το αμερικανικό fried chicken. Με τραγανό κοτόπουλο, brioche buns, δυνατές sauces και προσιτές τιμές, το Jackaroo κερδίζει γρήγορα το νεανικό κοινό. Μέσα σε έξι χρόνια, το brand εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο δυνατά success stories της εγχώριας εστίασης.

Η Gen Z στην ουρά – και στο feed

Αυτό που κάνει τη διαφορά δεν είναι μόνο το προϊόν, αλλά η εμπειρία. Κάθε άνοιγμα καταστήματος θυμίζει street party: μουσική, νεανική ενέργεια, παρέες που περιμένουν να δοκιμάσουν πρώτοι το viral chicken bun. Οι φωτογραφίες με τα τεράστια burgers, τα βίντεο με τις «τηγανιτές βόμβες» και τα stories από ουρές χιλιομέτρων κατακλύζουν Instagram και TikTok.

Στο TikTok, ειδικά, το hashtag #jackaroo γεμίζει με χιλιάδες views, καθώς οι χρήστες καταγράφουν το «unboxing» των μερίδων και τις αντιδράσεις τους στην πρώτη μπουκιά. Στο Instagram, τα reels με τα λαχταριστά fried chicken γίνονται viral μέσα σε ώρες. Το φαγητό δεν είναι πια μόνο γεύση – είναι περιεχόμενο που μοιράζεται, συλλέγει likes και χτίζει φήμη.

Τα νούμερα που σοκάρουν

Η τρέλα γύρω από το brand αποτυπώνεται και στα οικονομικά του αποτελέσματα:

Τζίρος 2024: 7,48 εκατ. ευρώ (από 0,41 εκατ. το 2023).

EBITDA: 1,25 εκατ. ευρώ.

Καθαρή κερδοφορία: 0,95 εκατ. ευρώ (από μόλις 57.000 ευρώ το 2023).

Δίκτυο: μόλις 5 καταστήματα μέσα στο 2024.

Αυτή η εκρηκτική ανάπτυξη τράβηξε το βλέμμα της Vivartia, η οποία φέτος απέκτησε το 60% της εταιρείας Red Meat που «τρέχει» το Jackaroo.

Boutique ανάπτυξη, μεγάλα σχέδια

Το πλάνο είναι ξεκάθαρο: 10–15 καταστήματα πανελλαδικά, σε κομβικά σημεία υψηλής προβολής, ενισχυμένα με δυνατή online παρουσία. Η στρατηγική δεν είναι η μαζική αλυσίδα, αλλά ένα «boutique» δίκτυο που διατηρεί το prestige και το hype.



Παράλληλα, επεκτείνει την γκάμα προϊόντων πέρα από το τηγανητό κοτόπουλο, με πίτσα και ζυμαρικά, ώστε να εδραιωθεί ως ολοκληρωμένος παίκτης street food.

Από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη – και μετά;

Ήδη, το Jackaroo άνοιξε νέα σημεία στην Πανόρμου, στην Αγία Παρασκευή και στη Θεσσαλονίκη, όπου το ντεμπούτο του θύμιζε συναυλία – με ουρές νεαρών να κάνουν story το ίδιο το… περίμενε. Στα σκαριά βρίσκονται η Λάρισα, η Πάτρα και το Ηράκλειο. Οι εκτιμήσεις μιλούν για τζίρο 20–25 εκατ. ευρώ το 2025.

Από το street food στο cultural icon

Το Jackaroo δεν είναι απλά άλλη μία αλυσίδα fast food. Έχει μετατραπεί σε σύμβολο κουλτούρας για τη νέα γενιά. Η Gen Z το στηρίζει γιατί μιλάει τη γλώσσα της: εμπειρία, εικόνα, μοιρασιά στα social, αίσθηση ότι ανήκεις σε κάτι που «συμβαίνει τώρα».



Και όσο τα hashtags συνεχίζουν να φλέγονται και οι ουρές να μεγαλώνουν, το Jackaroo δείχνει πως στην Ελλάδα του 2025 το street food δεν είναι απλώς φαγητό – είναι lifestyle, είναι content, είναι ένα νέο success story made in Greece.