Burger King: Είναι οριστικό, έρχονται Αθήνα – Πού ανοίγει το πρώτο κατάστημα

Η είσοδος των Burger King στην αγορά της Αθήνας είναι γεγονός. Από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας ξεκίνησαν οι δημοσιεύσεις στα social media της αλυσίδας στο facebook αλλά και στο instragram. Πέρα από την προαναγγελία της έλευσης οι πρώτες αναρτήσεις έχουν στόχο την εξεύρεση προσωπικού για το πρώτο κατάστημα. Ήδη αυτό το διάστημα η εταιρεία βρίσκεται στην διαδικασία επιλογής του Γενικού Διευθυντή για την ελληνική αγορά. Αξίζει να σημειωθεί ότι για την συγκεκριμένη θέση μόνο στην αγγελία στο LinkedIn κατατέθηκαν πάνω από 100 αιτήσεις.

Που ανοίγει

Το πρώτο εστιατόριο Burger King στην πρωτεύουσα αναμένεται να ανοίξει στο Χαλάνδρι στις αρχές του 2026. Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr ο χώρος που θα το φιλοξενήσει είναι η κεντρική πλατεία Χαλανδρίου και συγκεκριμένα το κατάστημα που φιλοξενούσε έως και πρόσφατα το cafe restaurant OUBI στην πάνω πλευρά της πλατείας. Η πορεία του πρώτου καταστήματος θα αποτελέσει πιλότο για την ταχύτητα που θα αναπτυχθεί η αμερικανική αλυσίδα στην χώρα μας.

Ποιος τα φέρνει

Πίσω από την έλευση των Burger King στην Ελλάδα βρίσκεται ο κυπριακός όμιλος PHC συμφερόντων του επιχειρηματία Λύσανδρου Ιωάννου. Ο όμιλος έγινε ιδιαίτερα γνωστός στην Ελλάδα όταν τον φέτος τον Ιανουάριο έφερε ξανά στην Ελλάδα τα Pizza Hut. Στην χώρα μας είχε ήδη παρουσία εδώ και μια δεκαετία με τα Wagamama ενώ βρίσκεται και πίσω από την πρόσφατη έλευση του Jamie Oliver Kitchen στο Golden Hall στο Μαρούσι.

Ο κυπριακός όμιλος αντιπροσωπεύει μεγάλα brands στο χώρο της εστίασης όπως Pizza Hut, Paul, Burger King, Jame’s Italian, Caffè Nero, Wagamama και άλλες. Διατηρεί συνολικά 120 καταστήματα με κύκλο εργασιών σε Κύπρο – Ελλάδα που υπερβαίνει τα 120 εκατομμύρια ευρώ και απασχολεί πάνω από 3.000 άτομα προσωπικό.

Η αποτυχημένη προσπάθεια εισόδου και τα αεροδρόμια

Τα Burger King (πάνω από 19.000 εστιατόρια σε περισσότερες από 100 χώρες) η οποία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αλυσίδα burger στον κόσμο πίσω από τα McDonalds, είχε βρεθεί κοντά στην έλευση της στην ελληνική αγορά πριν από 11 χρόνια. Συγκεκριμένα τα δικαιώματα ανάπτυξης για την χώρα μας όπως και για Ιταλία, Πολωνία και Ρουμανία είχε αναλάβει το 2014 η εταιρεία Burger King SEE. Παρόλο ότι δημιούργησε δίκτυο στις άλλες τρεις χώρες η οικονομική κρίση της περασμένης δεκαετίας φέρεται ότι ήταν ο λόγος που δεν επεκτάθηκε και στην Ελλάδα.

Η Ελλάδα διαθέτει Burger King σε αρκετά αεροδρόμια της, καθώς από το 2018 υπάρχει σχετική συνεργασία με την εταιρεία Select Service Partners η οποία εξειδικεύεται στην ανάπτυξη εστιατορίων και καφέ σε αερολιμένες. Συγκεκριμένα το πρώτο άνοιξε στο αεροδρόμιο της Ρόδου, ακολούθησε το Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ενώ παρουσία υπάρχει στα περισσότερα από τα 8 αεροδρόμια στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται η SSP μεταξύ των οποίων και το Μακεδονία στην Θεσσαλονίκη.