Burger King εκτός αεροδρομίων: Το Χαλάνδρι έγινε η νέα «πίστα» του fast food

Η ελληνική αγορά fast food απέκτησε –επιτέλους– έναν «παίκτη» εκτός αεροδρομίων: το Burger King άνοιξε τις πόρτες του στο Χαλάνδρι και από τις πρώτες κιόλας ημέρες το μαγαζί δεν πέφτει. Κυριολεκτικά.

Στρατηγική τοποθεσία, στην καρδιά της πλατείας Ελευθερωτών 11, πολύς κόσμος, κυρίως νεολαία, και ένα brand που δεν χρειάζεται συστάσεις. Το στοίχημα ήταν σαφές: μπορεί το Burger King να σταθεί σε πυκνοκατοικημένη αστική περιοχή και όχι μόνο σε terminals; Η πρώτη εικόνα λέει «ναι».

Βράδυ Τετάρτης και… δεν πέφτει καρφίτσα

Ώρα 11:20 το βράδυ. Η κίνηση στους γύρω δρόμους είναι χαμηλή, μέσα όμως γίνεται μικρός πανικός. Παρέες, take away, social buzz. Το κοινό δείχνει να ξέρει τι ζητά: γνώριμες γεύσεις, γρήγορη εξυπηρέτηση και αμερικανικό fast food χωρίς αστερίσκους.

Τα social media πήραν φωτιά από τις πρώτες ημέρες λειτουργίας, με τα σχόλια να εστιάζουν στην ποιότητα, την ταχύτητα και –φυσικά– στο ότι «επιτέλους άνοιξε Burger King εκτός αεροδρομίου».

Ανταγωνισμός σε νέα πίστα

Σε μια αγορά όπου η McDonald's παίζει χωρίς σοβαρό αντίπαλο εδώ και χρόνια, η είσοδος του Burger King αλλάζει τις ισορροπίες. Περισσότερες επιλογές για τον καταναλωτή, περισσότερη πίεση για όλους. Και αυτό, συνήθως, βγάζει κάτι καλό.

Το delivery είναι ..ο ελέφαντας στο δωμάτιο

Υπάρχει όμως ένα ξεκάθαρο «αλλά», προς το παρόν δεν υπάρχει delivery. Σε μια χώρα όπου το φαγητό έρχεται σπίτι πιο εύκολα απ’ το να σηκωθείς από τον καναπέ, αυτό καταγράφεται ως σοβαρό μειονέκτημα. Αν και όλοι στον χώρο γνωρίζουν ότι το θέμα είναι μάλλον πότε, όχι αν.

Γιατί Χαλάνδρι;

Η επιλογή της περιοχής μόνο τυχαία δεν είναι. Υψηλή πυκνότητα κατοίκων, έντονη καθημερινή κινητικότητα, έξοδος, γραφεία, νεολαία. Ιδανικό τεστ για να φανεί αν το brand «τραβάει» σε αστικό περιβάλλον. Πολλοί ήδη μιλούν για πιλότο ενόψει επέκτασης και σε άλλες γειτονιές της Αθήνας.

Ποιος βρίσκεται πίσω από το άνοιγμα

Το νέο κατάστημα ανήκει στον κυπριακό Όμιλο PHC Franchised Restaurants, που έχει βάλει την υπογραφή του σε μεγάλα διεθνή brands όπως Paul, Jamie’s Italian, Caffè Nero και Wagamama. Ο όμιλος διαθέτει περίπου 120 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο, κύκλο εργασιών άνω των 120 εκατ. ευρώ και περισσότερους από 3.000 εργαζόμενους.

Στο τιμόνι βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Ντουμής, με πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στην εστίαση σε Ελλάδα, Κύπρο και Μέση Ανατολή. Υπενθύμιση: τα Burger King στο «Ελ. Βενιζέλος» ανήκουν σε άλλη εταιρεία, την SSP, οπότε το Χαλάνδρι είναι ουσιαστικά το πρώτο μεγάλο άνοιγμα… μέσα στην πόλη.

Το Burger King στο Χαλάνδρι ξεκίνησε δυναμικά. Αν λύσει γρήγορα το θέμα του delivery, δύσκολα θα μιλάμε απλώς για ένα ακόμα κατάστημα. Μάλλον μιλάμε για αρχή. Και απ’ ό,τι δείχνει ο κόσμος, την περίμεναν.