Όζι Όσμπορν: Η Σάρον και η Κέλι απέτισαν φόρο τιμής την ημέρα των γενεθλίων του

Η Σάρον Όσμπορν απέτισε χθες, 3η Δεκεμβρίου φόρο τιμής στον αείμνηστο Όζι Όσμπορν, με αφορμή τα 77α γενέθλιά του τονίζοντας: «Δεν θα αφήσω ποτέ το χέρι σου μέχρι να σε δω στην άλλη πλευρά».

Ο πρωτοπόρος της heavy metal και αρχηγός των Black Sabbath πέθανε σε ηλικία 76 ετών τον περασμένο Ιούλιο μετά από διάγνωση με τη νόσο του Πάρκινσον το 2019. Σε ανάρτηση στο Instagram, η Σάρον Όσμπορν, η οποία ήταν παντρεμένη μαζί του για 43 χρόνια, έγραψε: «Αγαπημένε μου σύζυγε, γιορτάζω την ημέρα που γεννήθηκες».

Η κόρη της, Κέλι Όσμπορν θυμήθηκε επίσης τον πατέρα της, γράφοντας σε ανάρτηση στο Instagram με φωτογραφία του δίπλα σε μια τούρτα γενεθλίων, με τη λεζάντα: «Χρόνια πολλά μπαμπά, μου λείπεις! Σ' αγαπώ περισσότερο από την ίδια τη ζωή!».

Λίγες ώρες νωρίτερα, η Κέλι Όσμπορν κοινοποίησε ανάρτηση με φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται να κάθεται στο παγκάκι των Black Sabbath στο Μπέρμιγχαμ, περιτριγυρισμένη από λουλούδια αφιερωμένα στον πατέρα της.

«Χρόνια πολλά μπαμπά!. Η ζωή χωρίς εσένα είναι δύσκολη, αλλά δεν περνάει μέρα που να μην αφιερώσω στην αγάπη μου για εσένα και την κληρονομιά σου! Μου λείπεις περισσότερο από ο,τιδήποτε στον κόσμο. Σ' αγαπώ για πάντα! Τι δεν θα έδινα για να σε δω να σβήνεις έστω και ένα ακόμα κερί».

Ο αδερφός της, Τζακ Όσμπορν συμμετέχει αυτή τη στιγμή στο ριάλιτι «I'm A Celebrity…Get Me Out Of Here» του ITV. Η Κέλι Όσμπορν δημοσίευσε μια φωτογραφία τους από τα παιδικά τους χρόνια στο Instagram λέγοντας: «Δεν μπορώ να πω ψέματα, σήμερα είναι πραγματικά δύσκολο χωρίς τον αδερφό μου. Θα έδινα τα πάντα απλώς για να μπορώ να του μιλήσω!».