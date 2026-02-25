Κέλι Όσμπορν: Επιτίθεται στα τρολ για τα «αηδιαστικά» σχόλια που ακούει μετά την απώλεια βάρους

Η Κέλι Όσμπορν απάντησε σε όσους διαδικτυακά κάνουν ντροπιαστικά σχόλια για το σώμα της και της επιτίθενται ανελέητα για την απώλεια των κιλών. Η παρουσία της σε διάφορες δημόσιες εκδηλώσεις τους τελευταίους μήνες - και κυρίως στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου την Κυριακή που παρακολούθησε την επίδειξη Ascot Millinery στο Mayfair's Claridge's - έχει προκαλέσει ανησυχία για την υγεία της. Η τραγουδίστρια και τηλεοπτική προσωπικότητα, η οποία αρνείται ότι έκανε χρήση ενέσεων για απώλεια βάρους, φαινόταν πολύ πιο αδύνατη απ' ότι την είχαμε συνηθίσει τον τελευταίο καιρό.

«Μοιάζει με νεκρό σώμα... είναι πολύ αδύνατη και εύθραυστη... φαίνεται ότι θα δει σύντομα τον μπαμπά της», της έγραφε κάποιος follower ενώ το σχόλιό του συνοδευόταν από γελαστά emojis.

«Δεν μπορώ να πιστέψω πόσο αηδιαστικοί είναι μερικοί άνθρωποι! Κανείς δεν αξίζει τέτοιου είδους κακοποίηση!» ήταν η απάντησή της.

Μέσα στα χρόνια, η τηλεοπτική περσόνα από τη Βρετανία, έχει μιλήσει ανοιχτά για τις ανασφάλειές της σχετικά με το βάρος, οι οποίες έχουν ξεκινήσει από την εφηβεία της, όταν πρωταγωνιστούσε στο ριάλιτι της οικογένειάς της, The Osbournes, ενώ ιδίως τον τελευταίο καιρό έχει αναγκαστεί να υπερασπίζεται επανειλημμένα τον εαυτό της, για την εμφάνισή της μετά τον ξαφνικό θάνατο του πατέρα της το περασμένο καλοκαίρι.

«Ξέρω ότι όλοι νομίζουν ότι πήρα Οζεμπίκ. Δεν πήρα Οζεμπίκ. Δεν ξέρω από πού προέκυψε αυτό» έχει ξεκαθαρίσει σε συνέντευξή της και έχει αποκαλύψει ότι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση γαστρικού μανικιού το 2018, αποκαλώντας την «το καλύτερο πράγμα που έχω κάνει ποτέ», αποδίδοντας έτσι την απώλεια 34 κιλών στο συνδυασμό χειρουργικής επέμβασης, αυστηρής δίαιτας και διαλειμματικής προπόνησης υψηλής έντασης.