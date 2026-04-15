Παγκόσμια πρεμιέρα για το νέο Volkswagen ID.3 Neo

Τα πάντα είναι νέα στο ID.3 Neo. Ο διάδοχος του ID.3 πραγματοποιεί την παγκόσμια πρεμιέρα του με νέα ονομασία και με μια εκτενή συνολική αναβάθμιση. Στο εξωτερικό ξεχωρίζουν η νέα σχεδίαση του εμπρός μέρους, βασισμένη στη σχεδιαστική γλώσσα “Pure Positive” της Volkswagen, καθώς και η νέα φωτεινή υπογραφή.

Στο εσωτερικό, το επανασχεδιασμένο περιβάλλον cockpit συνδυάζει πιο διαισθητικά χειριστήρια με υλικά και φινίρισμα που ανταποκρίνονται σε πρότυπα ανώτερης κατηγορίας. Το νέο, πιο αποδοτικό σύστημα κίνησης του ID.3 Neo, σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη από τις τρεις διαθέσιμες μπαταρίες, επιτρέπει αυτονομία έως 630 km (WLTP). Η προπώληση του αμιγώς ηλεκτρικού compact μοντέλου ξεκινά στη Γερμανία και σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές αύριο, Πέμπτη 16 Απριλίου 2026. Στην ελληνική αγορά, το ID.3 Neo θα είναι διαθέσιμο για προπώληση στις αρχές Μαΐου 2026.

Το νέο ID.3 Neo: η Volkswagen επαναπροσδιορίζει την ηλεκτρική compact κατηγορία

Ο Martin Sander, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με ευθύνη για τις Πωλήσεις, το Marketing και το After Sales, δήλωσε: «Αναπτύξαμε τη νέα γενιά οχημάτων με γνώμονα τη φιλοσοφία “True Volkswagen” και τοποθετήσαμε με συνέπεια το όφελος για τους πελάτες μας στο επίκεντρο. Εκτός από τη μεγάλη αυτονομία, μοντέλα όπως το ID.3 Neo ξεχωρίζουν για τον διαχρονικό σχεδιασμό τους, που προσφέρει μακροχρόνια αξία, για την υψηλή ποιότητα που εξασφαλίζει μια αισθητά πιο ποιοτική οδηγική εμπειρία, αλλά και για την τεχνική αρτιότητα στην οποία μπορεί κανείς να βασίζεται καθημερινά. Όλα αυτά πλαισιώνονται από ιδιαίτερα διαισθητική λειτουργία, που κάνει την καθημερινή οδήγηση πιο εύκολη και πιο άνετη».

Πέρα από τα πολλά συστήματα υποβοήθησης που περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό, όπως τα Lane Assist, Front Assist και η λειτουργία πέδησης κατά την αλλαγή κατεύθυνσης, το ηλεκτρικό compact μοντέλο ενσωματώνει μια σειρά από νέες λειτουργίες χάρη στη νεότερη γενιά λογισμικού. Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το αναβαθμισμένο Connected Travel Assist με αναγνώριση φωτεινών σηματοδοτών, καθώς και η οδήγηση με ένα πεντάλ, όπου το όχημα ανακτά ενέργεια έως ότου ακινητοποιηθεί πλήρως. Επιπλέον, όπως ισχύει πλέον για όλα τα νέα μοντέλα ID., δίνεται η δυνατότητα παροχής ρεύματος σε εξωτερικές συσκευές, από ηλεκτρικά μπάρμπεκιου έως ηλεκτρικά ποδήλατα, με ισχύ έως 3,6 kW, απευθείας από την μπαταρία υψηλής τάσης, μέσω της λειτουργίας Vehicle-to-Load.

Pure Positive: Η νέα σχεδιαστική ταυτότητα του ID.3 Neo

Το εξωτερικό του ID.3 Neo αποτυπώνει τη φιλοσοφία True Volkswagen μέσα από ένα νέο εμπρός μέρος με ενιαία φωτεινή λωρίδα και φωτιζόμενο λογότυπο. Η σχεδίαση εκφράζει τη σχεδιαστική γλώσσα “Pure Positive” της Volkswagen, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από τον Andreas Mindt, Επικεφαλής Σχεδίασης της μάρκας και του Ομίλου Volkswagen. Όπως και στα κλασικά compact μοντέλα της Volkswagen, η οροφή, η πίσω αεροτομή και η πίσω πόρτα είναι βαμμένες στο χρώμα του αμαξώματος, στοιχείο που κάνει το ID.3 Neo να δείχνει μακρύτερο, χαμηλότερο και πιο δυναμικό.

Υψηλή ποιότητα, σύγχρονη αισθητική και διαισθητική λειτουργία – 100% Volkswagen

Από την πρώτη στιγμή στο εσωτερικό του ID.3 Neo γίνεται σαφές ότι το νέο μοντέλο ανεβάζει αισθητά το επίπεδο ποιότητας και συνολικής εμπειρίας. Αυτό αποτυπώνεται στα υψηλής ποιότητας υλικά με ευχάριστη υφή, στη σαφή οριζόντια αρχιτεκτονική γραμμών και επιφανειών, στα νέα εργονομικά και εύχρηστα χειριστήρια, στους διακόπτες με ποιοτική αίσθηση αφής και στη λιτή, λειτουργική οργάνωση των βασικών στοιχείων χειρισμού. Το πολυλειτουργικό τιμόνι έχει επίσης επανασχεδιαστεί πλήρως, με επίπεδη διαμόρφωση στο επάνω και κάτω τμήμα και με καθαρά οργανωμένες επιφάνειες χειρισμού. Το νέο σύστημα infotainment Innovision, με Digital Cockpit 26,0 cm (10,25 ίντσες) και κεντρική οθόνη 32,8 cm (12,9 ίντσες), ξεχωρίζει για τα ομαλά γραφικά του και τον άμεσο, εύχρηστο χειρισμό του.

Νέο, υψηλής απόδοσης σύστημα κίνησης

Το σύστημα κίνησης του ID.3 Neo είναι αποτέλεσμα νέας εξέλιξης, προσφέροντας υψηλότερη ροπή και χαμηλότερη κατανάλωση σε σχέση με τους προηγούμενους κινητήρες. Χάρη στη βελτιωμένη αποδοτικότητα, το ID.3 Neo μπορεί να προσφέρει αυτονομία έως 630 km (WLTP).

Κατά το λανσάρισμα, το νέο μοντέλο θα είναι διαθέσιμο σε τρεις εξοπλιστικές εκδόσεις – Trend, Life και Style – με τρία επίπεδα ισχύος και τρία διαφορετικά μεγέθη μπαταρίας: 170 PS, 190 PS και 231 PS. Η έκδοση των 125 kW συνδυάζεται με μπαταρία ενεργειακής χωρητικότητας 50 kWh (καθαρή) και αποτελεί τη βασική διαμόρφωση του ID.3 Neo Trend.

Τα ID.3 Neo Life και ID.3 Neo Style διατίθενται επίσης προαιρετικά με μπαταρία 58 kWh (καθαρή) και ισχύ 140 kW, καθώς και με μπαταρία 79 kWh (καθαρή) και ισχύ 170 kW. Οι μπαταρίες των 50 και 58 kWh υποστηρίζουν φόρτιση DC έως 105 kW, σε σταθερά υψηλό επίπεδο, σε σταθμούς ταχείας φόρτισης DC, ενώ η έκδοση των 79 kWh υποστηρίζει ισχύ φόρτισης έως 183 kW.

Πρόσθετες υπηρεσίες

Τα νέα μοντέλα ID. διαθέτουν το νέο σύστημα infotainment Innovision. Στο In-Car Shop του νέου συστήματος infotainment έχει ενσωματωθεί και ένα νέο app store, που επιτρέπει την ενεργοποίηση ή την επέκταση λειτουργιών και υπηρεσιών ψηφιακά, με ευελιξία και προσαρμογή στο εκάστοτε όχημα. Όπως σε ένα smartphone, έτσι και εδώ διατίθενται προς λήψη δημοφιλείς εφαρμογές που καλύπτουν λειτουργίες όπως το audio, το video streaming, το parking, η φόρτιση και το gaming.

Πολλές επιλογές εξοπλισμού

Στον προαιρετικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται head-up display επαυξημένης πραγματικότητας, μεγάλη πανοραμική ηλιοροφή, 360-degree Area View, λειτουργία μασάζ και μνήμης για τα εμπρός καθίσματα, premium ηχοσύστημα Harman Kardon, λειτουργία μνήμης για το Park Assist Pro, καθώς και αποσπώμενη βάση για τη μεταφορά ποδηλάτων στον κοτσαδόρο, με φορτίο έως 75 kg.

Τα χαρακτηριστικά του ID.3 Neo με μία ματιά

• Νέα σχεδίαση: το νέο εμπρός μέρος και η αναβαθμισμένη φωτεινή υπογραφή προσδίδουν στο ID.3 Neo το νέο πρόσωπο της οικογένειας ID.

• Νέο εσωτερικό: το αναβαθμισμένο, υψηλής ποιότητας εσωτερικό έχει σχεδιαστεί με σαφή έμφαση στην άνεση και τη διαισθητική λειτουργία

• Νέο σύστημα κίνησης: η βελτιωμένη αποδοτικότητα επιτρέπει αυτονομία έως 630 km (WLTP)

• Νέες τεχνολογίες: στις διαθέσιμες επιλογές περιλαμβάνεται το νέο Connected Travel Assist με αυτόματη αναγνώριση φωτεινών σηματοδοτών