Νέο ορόσημο της Volkswagen

Η Volkswagen καταγράφει ένα ακόμη καθοριστικό ορόσημο στην πορεία της προς την ηλεκτροκίνηση, παραδίδοντας το 2.000.000ό ηλεκτρικό όχημα σε πελάτη. Πρόκειται για ένα ID.3, κατασκευασμένο στο Zwickau και παραδοθέν στη Δρέσδη, σε μια στιγμή που επιβεβαιώνει τη δυναμική της μάρκας και την εμπιστοσύνη που της δείχνει το κοινό.

Η επίδοση αυτή έρχεται σε συνέχεια μιας ακόμη στρατηγικά σημαντικής διάκρισης: η Volkswagen κατέκτησε την πρώτη θέση στις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη για το 2025, επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό της ρόλο στη νέα εποχή της αυτοκίνησης. Η επιτυχία αυτή δεν αποτελεί συγκυρία, αλλά αποτέλεσμα μιας πολυετούς συνεκτικής στρατηγικής. Από το πρώτο βήμα το 2013 με το e-up!, έως τη σύγχρονη οικογένεια ID., η Volkswagen έχει διαμορφώσει ένα πλήρες και ανταγωνιστικό οικοσύστημα ηλεκτρικών μοντέλων, που καλύπτει κάθε ανάγκη – από την αστική μετακίνηση έως τα μεγάλα ταξίδια.

Σήμερα, η μάρκα συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως, με ισχυρή παρουσία και ξεκάθαρη πρωτιά στην ευρωπαϊκή αγορά, όπου η αποδοχή της ηλεκτρικής της γκάμας αποτυπώνεται σε υψηλούς όγκους πωλήσεων και διευρυνόμενη πελατειακή βάση. Κομβικό ρόλο σε αυτή την επιτυχία διαδραματίζουν τρία μοντέλα-πυλώνες: Tο ID.3, που άνοιξε τον δρόμο για την ηλεκτροκίνηση στη μαζική αγορά,το ID.4, που αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης διεθνώς και το ID.7, που εκφράζει την τεχνολογική ωριμότητα της μάρκας με έμφαση στην αυτονομία και την αποδοτικότητα.

Παράλληλα, η Volkswagen επιταχύνει το επόμενο στάδιο της στρατηγικής της, διαμορφώνοντας μία από τις πιο ολοκληρωμένες γκάμες αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων στις κατηγορίες υψηλού όγκου. Το ID. Polo, που θα λανσαριστεί εντός του 2026 με εμπορική διάθεση από το δεύτερο εξάμηνο, ανοίγει τον δρόμο για μια νέα γενιά προσιτών ηλεκτρικών οχημάτων πόλης.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει το ID. Cross εντός του 2026, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της μάρκας στα αστικά SUV της ηλεκτρικής εποχής, ενώ η γκάμα θα διευρυνθεί ακόμη περισσότερο με το ID. Every1 που αναμένεται το 2027. Με στοχευμένες κινήσεις στα αστικά BEV, η Volkswagen καθιστά την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή, πιο πρακτική και πιο καθημερινή, διευρύνοντας ουσιαστικά τη βάση των πελατών της.



Η παράδοση του επετειακού οχήματος ID.3 στη Gläserne Manufaktur στη Δρέσδη υπογραμμίζει τη φιλοσοφία της Volkswagen:

H εμπειρία του πελάτη βρίσκεται στο επίκεντρο, ενισχύοντας τη σχέση εμπιστοσύνης με τη μάρκα σε κάθε σημείο επαφής.



Με ισχυρή τεχνολογική βάση, αποδεδειγμένη αποδοχή από το κοινό και σαφή ηγετική θέση στην Ευρώπη, η Volkswagen συνεχίζει να διαμορφώνει το μέλλον της κινητικότητας, μετατρέποντας την ηλεκτροκίνηση από επιλογή σε κυρίαρχη πραγματικότητα.