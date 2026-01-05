Παλεύεις με τα περιττά κιλά; Αυτή η μέθοδος είναι 5 φορές πιο αποτελεσματική από το Ozempic

Νέα μελέτη δείχνει ξεκάθαρα ότι οι επεμβάσεις βαριατρικής χειρουργικής υπερτερούν σημαντικά των φαρμάκων GLP-1 στη μακροχρόνια απώλεια βάρους. Μετά από δύο χρόνια, οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση απώλεσαν κατά μέσο όρο 26 κιλά, συγκριτικά με μόλις 5,5 κιλά για όσους έκαναν θεραπεία με ενέσιμα GLP-1. Ακόμα και με συνεχή χρήση φαρμάκων για έναν χρόνο, η απώλεια βάρους έφτανε μόνο στο 7%, πολύ χαμηλότερα από τα αποτελέσματα της χειρουργικής, υποδεικνύοντας ότι για πραγματικά σημαντική αλλαγή, η επέμβαση παραμένει η πιο ισχυρή επιλογή.

Όπως αναφέρεται στο Scitech Daily, η δημοτικότητα της σεμαγλουτίδης και της τιρζεπτίδης έχει εκτοξευθεί, κυρίως λόγω της ικανότητάς τους να μειώνουν την όρεξη και να ελέγχουν το σάκχαρο. Και τα δύο φάρμακα χορηγούνται εβδομαδιαία με ένεση και έχουν παρουσιαστεί ως «θαυματουργές» λύσεις για απώλεια βάρους. Ωστόσο, η νέα μελέτη υπογραμμίζει ότι στην καθημερινή ζωή τα αποτελέσματα είναι πολύ πιο μέτρια από αυτά που εμφανίζονται στις κλινικές δοκιμές, καθώς πολλοί ασθενείς διακόπτουν τη θεραπεία μέσα στον πρώτο χρόνο, μειώνοντας την πιθανότητα ουσιαστικής απώλειας βάρους.

Χειρουργείο vs GLP-1

Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία από περισσότερους από 51.000 ασθενείς με δείκτη μάζας σώματος τουλάχιστον 35, συγκρίνοντας όσους υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση (Sleeve Gastrectomy ή Roux en-Y) με όσους έλαβαν GLP-1 φάρμακα. Χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι προσαρμογής για ηλικία, BMI και άλλα προβλήματα υγείας, ώστε η σύγκριση να είναι δίκαιη. Τα αποτελέσματα έδειξαν καθαρά ότι το χειρουργείο παρέχει πολύ μεγαλύτερη και σταθερή απώλεια βάρους, κάτι που τα φάρμακα δεν κατάφεραν να φτάσουν ακόμη και με συνεχή χρήση.

Ρεαλιστικές προσδοκίες και συμμόρφωση στη θεραπεία

Στην πράξη, πολλοί ασθενείς δεν φτάνουν τα ποσοστά απώλειας βάρους που δείχνουν οι κλινικές μελέτες των GLP-1. Παρά τις υποσχέσεις για 15-21% απώλεια βάρους, η πραγματικότητα δείχνει ότι πολλοί φτάνουν μόνο στο 4,7-7%. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι χρήστες φαρμάκων πρέπει να έχουν ρεαλιστικές προσδοκίες και να εξετάσουν επιλογές όπως τη βαριατρική χειρουργική, ειδικά αν αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συμμόρφωση λόγω παρενεργειών ή κόστους.

Η χρήση GLP-1 φαρμάκων είναι διαδεδομένη, με περίπου 12% των Αμερικανών να τα έχουν δοκιμάσει και 6% να τα χρησιμοποιούν ενεργά. Ωστόσο, περισσότερα από τα μισά άτομα διακόπτουν τη θεραπεία μέσα στον πρώτο χρόνο, ποσοστό που φτάνει το 72% σε δύο χρόνια. Αντίθετα, η βαριατρική χειρουργική παραμένει σπάνια, παρά την υψηλή αποτελεσματικότητα, με μόλις 270.000 επεμβάσεις το 2023, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 1% όσων πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι το χειρουργείο παρέχει καλύτερα αποτελέσματα, ενώ τα φάρμακα μπορεί να είναι κατάλληλα για ορισμένους ασθενείς που δεν μπορούν ή θέλουν να το αποφύγουν. Η ASMBS προτείνει ότι όσοι δεν βλέπουν σημαντική απώλεια βάρους με φάρμακα ή δυσκολεύονται να τα ακολουθήσουν θα πρέπει να σκεφτούν τη χειρουργική ή συνδυαστικές θεραπείες. Η σωστή επιλογή εξαρτάται από την υγεία, το κόστος και την προσωπική συμμόρφωση στη θεραπεία.

Με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής

Η έρευνα δείχνει ότι η παχυσαρκία παραμένει σοβαρό πρόβλημα υγείας στις ΗΠΑ, με 40,3% των ενηλίκων να είναι παχύσαρκοι και 9,4% να έχουν σοβαρή παχυσαρκία. Η κατάσταση αυτή σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας, διαβήτη τύπου 2, εγκεφαλικά και ορισμένους καρκίνους. Η επιλογή της σωστής στρατηγικής απώλειας βάρους, είτε φαρμακευτικά είτε χειρουργικά, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής και τη μακροπρόθεσμη υγεία.