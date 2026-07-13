Παναθηναϊκός: Υπέγραψε ο Κρίστιανσεν – Η φόρμουλα της οψιόν αγοράς

Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν βρίσκεται πλέον μια ανάσα από την επίσημη ανακοίνωσή του από τον Παναθηναϊκό, καθώς ολοκλήρωσε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το συμβόλαιό του με το «τριφύλλι».

Ο 23χρονος Δανός αριστερός μπακ αποκτάται από τη Λέστερ με τη μορφή δανεισμού, σε συμφωνία που περιλαμβάνει οψιόν αγοράς τετραετούς διάρκειας, διαμορφώνοντας ουσιαστικά ένα μοντέλο συνεργασίας 1+4.

Πλέον απομένουν μόνο οι τελευταίες διαδικαστικές λεπτομέρειες ανάμεσα στους δύο συλλόγους, ώστε να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή και να ακολουθήσει η επίσημη ανακοίνωση από την «πράσινη» ΠΑΕ, η οποία αναμένεται εντός της ημέρας.

Στη συμφωνία έχει προβλεφθεί συγκεκριμένος όρος για την αυτόματη ενεργοποίηση της οψιόν αγοράς. Ο Κρίστιανσεν θα πρέπει να αγωνιστεί για τουλάχιστον 45 λεπτά στο 50% των επίσημων αγώνων του Παναθηναϊκού τη σεζόν 2026/27.

Συμμετοχές μικρότερης διάρκειας δεν θα υπολογίζονται, καθώς μόνο οι εμφανίσεις άνω των 45 λεπτών θα προσμετρώνται για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου.

Η λογική πίσω από τη συμφωνία

Η συγκεκριμένη φόρμουλα επιλέχθηκε προκειμένου να περιοριστεί το ρίσκο γύρω από την κατάσταση του ποδοσφαιριστή, ο οποίος την προηγούμενη σεζόν αντιμετώπισε προβλήματα τραυματισμού στο γόνατο.

Εφόσον ο Δανός αποδείξει μέσα από τη συμμετοχή του ότι έχει αφήσει οριστικά πίσω τα προβλήματα τραυματισμών, ο Παναθηναϊκός θα αποκτήσει έναν ποδοσφαιριστή με σημαντική προοπτική και υψηλή μεταπωλητική αξία. Αντίθετα, αν δεν καταφέρει να καλύψει το απαιτούμενο ποσοστό συμμετοχών, οι «πράσινοι» διατηρούν την ευελιξία να επανεξετάσουν τη θέση στο επόμενο μεταγραφικό παράθυρο.

Η απόκτησή του αποτέλεσε βασική εισήγηση του προπονητή Τζέικομπ Νίστρουπ, με τη διοίκηση του Παναθηναϊκού να ολοκληρώνει μία μεταγραφή που θεωρείται κομβική για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνας.