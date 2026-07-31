Πανελλαδική εξόρμηση του Ι.Ο.ΑΣ. για την Οδική Ασφάλεια

Οι δράσεις περιλαμβάνουν την καθιερωμένη εκστρατεία «Enjoy visiting Greece – Stay safe on the road» στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, τη νέα καμπάνια «Διακοπές απ’ τις διακοπές», καθώς και την πανελλαδική μετάδοση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών κοινωνικών μηνυμάτων του Ινστιτούτου.

«Enjoy visiting Greece – Stay safe on the road», καλωσορίζοντας τους επισκέπτες της χώρας μας με μηνύματα ζωής

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», σε συνεργασία με το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Δ.Α.Α.), με την υποστήριξη της Interbus, υλοποιεί για μία ακόμη χρονιά την καθιερωμένη επικοινωνιακή του εκστρατεία για την Οδική Ασφάλεια με μήνυμα: «Enjoy visiting Greece – Stay safe on the road». Η καμπάνια τελεί και φέτος υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, το οποίο υποστηρίζει την εκστρατεία του Ι.Ο.ΑΣ. στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, αναγνωρίζοντας τον κομβικό ρόλο της ασφάλειας στις μετακινήσεις για τη θετική εμπειρία του επισκέπτη και τη δημόσια υγεία.

Η εκστρατεία, η οποία πραγματοποιείται ανελλιπώς κάθε καλοκαίρι από το 2013, απευθύνεται σε Έλληνες και ξένους οδηγούς, τουρίστες και ταξιδιώτες που επισκέπτονται τη χώρα μας, με στόχο να υπενθυμίσει ότι η ασφάλεια στο δρόμο είναι εξίσου σημαντική όσο και η ευχάριστη διαμονή τους. Για όλο τον μήνα Αύγουστο, οι χώροι προβολής του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών φιλοξενούν τις αφίσες της εκστρατείας του Ινστιτούτου, μεταφέροντας με άμεσο και εικαστικά ελκυστικό τρόπο μηνύματα για υπεύθυνη και ασφαλή οδήγηση. Το δημιουργικό παραλληλίζει την ασφάλεια των αερομεταφορών με την ανάγκη να επιδεικνύουμε την ίδια υπευθυνότητα και στις οδικές μας μετακινήσεις. Τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία για τη θερινή περίοδο του 2025 (Ιούνιος–Αύγουστος) επιβεβαιώνουν τη σοβαρότητα της κατάστασης: 185 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 192 τραυματίστηκαν σοβαρά και 3.706 τραυματίστηκαν ελαφρά σε τροχαία συμβάντα στη χώρα μας, σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ.



Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του Ινστιτούτου έχει αναγνωριστεί ως καλή πρακτική από ευρωπαϊκούς φορείς, με το Ινστιτούτο να έχει κληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να την παρουσιάσει στην τελετή απονομής των Βραβείων Αριστείας της Ευρωπαϊκής Χάρτας Οδικής Ασφάλειας στις Βρυξέλλες (2022).

Το Ι.Ο.ΑΣ. παρουσιάζει τη νέα θερινή του καμπάνια: «Διακοπές απ’ τις διακοπές»

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Αυγούστου 2026, το Ινστιτούτο υλοποιεί τη νέα θερινή καμπάνια υπαίθριας ψηφιακής επικοινωνίας με τίτλο «Διακοπές απ’ τις διακοπές», η οποία τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η καμπάνια προβάλλεται στα διαθέσιμα ψηφιακά διαφημιστικά μέσα της POLITIS GROUP στην Αττική, καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Ινστιτούτου. Με ένα ανατρεπτικό και άμεσα αναγνωρίσιμο εικαστικό εύρημα, αγαπημένα καλοκαιρινά ποτά και ροφήματα εμφανίζονται μέσα σε σακούλες ορού, συνοδευόμενα από τη φράση «Όσο κι αν το προσπαθήσεις, οι διακοπές σου θα έχουν χαλάσει». Η δημιουργική αυτή αντίθεση υπενθυμίζει ότι η παραβίαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και επικίνδυνες επιλογές, όπως η υπερβολική ταχύτητα, η κατανάλωση αλκοόλ, η απόσπαση προσοχής και η μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή κράνους, μπορούν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα να μετατρέψουν μια περίοδο χαράς και ξεκούρασης σε μια οδυνηρή εμπειρία. Με θετικό προσανατολισμό, ανατρεπτική εικαστική γλώσσα και το κεντρικό μήνυμα «Και το καλοκαίρι, οδηγούμε υπεύθυνα», η καμπάνια καλεί όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου να προστατεύσουν τη ζωή τους και τη ζωή των άλλων, ώστε κάθε διαδρομή των διακοπών να ολοκληρώνεται με ασφάλεια.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, δήλωσε: «Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναπτύσσει ένα πλέγμα πρωτοβουλιών και δράσεων με σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας. Η σημαντική μείωση κατά 22% των θανάσιμων τραυματισμών από τροχαία συμβάντα το 2025, συνιστά μια ενθαρρυντική εξέλιξη που αποδεικνύει πως η αναβάθμιση των υποδομών, η ενίσχυση των ελέγχων και η συστηματική επένδυση στην πρόληψη σώζουν ζωές. Ωστόσο, δεν επιτρέπει κανέναν εφησυχασμό. Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας αποτελεί βασικό πυλώνα της εθνικής προσπάθειας, καθώς εισάγει ένα σύγχρονο πλαίσιο: κατηγοριοποίηση των παραβάσεων με βάση την επικινδυνότητά τους, κλιμακούμενες κυρώσεις για την υποτροπή, αυστηρότερη αντιμετώπιση συμπεριφορών υψηλού κινδύνου και ενισχυμένη προστασία των ευάλωτων χρηστών του δρόμου. Στόχος είναι η συμμόρφωση, η πρόληψη και, τελικά, η ουσιαστική αλλαγή της οδικής συμπεριφοράς. Ευχόμαστε σε όλους καλές διακοπές και φυσικά ασφαλή επιστροφή».



Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» ευχαριστεί ιδιαίτερα την εταιρεία The Newtons Laboratory για τη δημιουργική σύλληψη και συμβολή της στην ανάπτυξη της καμπάνιας.

Στον αέρα τα κοινωνικά μηνύματα Οδικής Ασφάλειας του Ι.Ο.ΑΣ.

Παράλληλα με τις υπόλοιπες θερινές επικοινωνιακές δράσεις του Ινστιτούτου, βρίσκεται σε εξέλιξη η πανελλαδική μετάδοση των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών κοινωνικών μηνυμάτων του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς». Τα μηνύματα αναπτύχθηκαν με την υποστήριξη του φορέα «Ελληνικές Υποδομές και Οδοί με Διόδια», με διακριτικό τίτλο «HELLASTRON», και μεταδίδονται βάσει της σχετικής έγκρισης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ). Προβάλλονται από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη τη χώρα, με στόχο την έγκαιρη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για κρίσιμα ζητήματα Οδικής Ασφάλειας.

Η εκστρατεία περιλαμβάνει τέσσερα τηλεοπτικά και πέντε ραδιοφωνικά κοινωνικά μηνύματα, τα οποία εστιάζουν στη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους, την απόσπαση προσοχής και τους συνδυαστικούς παράγοντες πρόκλησης τροχαίων συμβάντων. Μέσα από τη συστηματική και ευρεία διάδοση των μηνυμάτων, το Ινστιτούτο επιδιώκει να ενισχύσει την πρόληψη, την υπεύθυνη οδική συμπεριφορά και την καλλιέργεια μιας σταθερής κουλτούρας Οδικής Ασφάλειας.

Η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά, δήλωσε σχετικά με τις θερινές εκστρατείες του Ινστιτούτου: «Η θερινή περίοδος συνδέεται με ξεκούραση, ταξίδια και όμορφες στιγμές, αλλά ταυτόχρονα χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα αυξημένες μετακινήσεις και, κατά συνέπεια, από αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης τροχαίων συμβάντων. Για τον λόγο αυτό, το Ινστιτούτο αναπτύσσει και φέτος ένα ολοκληρωμένο πλέγμα επικοινωνιακών δράσεων, ώστε το μήνυμα της πρόληψης να φτάσει σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες και επισκέπτες της χώρας. Μέσα από τις θερινές εκστρατείες αυτές, υπενθυμίζουμε με διαφορετικούς αλλά συμπληρωματικούς τρόπους ότι η υπεύθυνη συμπεριφορά στο δρόμο αποτελεί προϋπόθεση για κάθε ασφαλή μετακίνηση.»

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» επισημαίνει: Πριν από κάθε θερινή διαδρομή, προετοιμάζουμε σωστά το όχημά μας, τηρούμε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και αποφεύγουμε κάθε συμπεριφορά που θέτει σε κίνδυνο εμάς και τους άλλους χρήστες του δρόμου.