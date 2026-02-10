Πανελλήνια Παρουσίαση BYD Sealion 5 DM-i

Η BYD συνεχίζει την επιθετική της πορεία στην ευρωπαϊκή αγορά παρουσιάζοντας το νέο Sealion 5 DM-i, ένα οικογενειακό SUV που στοχεύει να αποτελέσει μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική επιλογή απέναντι στα παραδοσιακά μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Με βασικό πλεονέκτημα την τεχνολογία Super Hybrid DM, το νέο μοντέλο φιλοδοξεί να προσφέρει υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλό κόστος χρήσης και σημαντική ηλεκτρική αυτονομία, χωρίς να περιορίζει την πρακτικότητα και την καθημερινή ευχρηστία που απαιτούν οι οικογένειες.

Το Sealion 5 DM-i έρχεται ήδη διαθέσιμο και στην ελληνική αγορά με τιμή εκκίνησης 31.990 ευρώ, «μπαίνοντας» σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική θέση για την κατηγορία των μεσαίων SUV. Παράλληλα, ο πλούσιος βασικός εξοπλισμός και η τεχνολογία του μοντέλου ενισχύουν ακόμη περισσότερο την αίσθηση αξίας που προσφέρει.

Σχεδίαση με δυναμισμό και λειτουργικό χαρακτήρα

Εξωτερικά, το νέο SUV της BYD υιοθετεί μια σύγχρονη και δυναμική σχεδιαστική φιλοσοφία που συνδυάζει έντονες γραμμές με καθαρές επιφάνειες. Το εμπρός μέρος ξεχωρίζει χάρη στα λεπτά LED φώτα ημέρας, τους full LED προβολείς και τη χαρακτηριστική μάσκα που τονίζει το πλάτος του οχήματος, δημιουργώντας μια ισχυρή οπτική παρουσία στον δρόμο.

Το πλαϊνό προφίλ αναδεικνύει τις μυώδεις επιφάνειες των θόλων και τη σχεδιαστική λεπτομέρεια της αιωρούμενης οροφής, ενώ το πίσω μέρος ολοκληρώνεται με φωτεινή LED μπάρα που ενώνει τα πίσω φωτιστικά σώματα, προσδίδοντας μοντέρνο χαρακτήρα. Οι διαστάσεις του μοντέλου, με μήκος 4.738 mm και μεταξόνιο 2.712 mm, εξασφαλίζουν επαρκείς εσωτερικούς χώρους και υψηλό επίπεδο άνεσης για όλους τους επιβάτες.

Ευρύχωρο και τεχνολογικά προηγμένο εσωτερικό

Η καμπίνα του Sealion 5 DM-i έχει σχεδιαστεί με έμφαση στην άνεση και την εργονομία, ενώ οι οργανικές γραμμές του ταμπλό δημιουργούν ένα σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 8,8 ιντσών παρέχει όλες τις βασικές πληροφορίες οδήγησης, ενώ η μεγάλη περιστρεφόμενη οθόνη αφής 12,8 ιντσών φιλοξενεί το σύστημα infotainment της BYD με υποστήριξη φωνητικών εντολών, εφαρμογών και συνδεσιμότητας smartphone.

Η πρακτικότητα αποτελεί βασικό στοιχείο του μοντέλου, καθώς οι επιβάτες έχουν στη διάθεσή τους πολλαπλές θύρες USB, δυνατότητα ασύρματης φόρτισης και μεγάλο χώρο αποσκευών που ξεκινά από τα 463 λίτρα και φτάνει τα 1.410 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων. Παράλληλα, η λειτουργία Vehicle-to-Load επιτρέπει την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών έως 3,3 kW, κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο σε ταξίδια ή δραστηριότητες εκτός πόλης.

Η τεχνολογία Super Hybrid DM στην πράξη

Η καρδιά του Sealion 5 DM-i είναι το υβριδικό σύστημα Super Hybrid DM, το οποίο συνδυάζει ηλεκτροκινητήρα και βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων ειδικά σχεδιασμένο για υψηλή αποδοτικότητα. Το σύστημα λειτουργεί είτε αμιγώς ηλεκτρικά είτε σε υβριδική λειτουργία, με τον ηλεκτροκινητήρα να έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην κίνηση του μεσαίου SUV.

Ανάλογα με την έκδοση, η ηλεκτρική αυτονομία φτάνει έως και τα 86 χιλιόμετρα, επιτρέποντας σε πολλούς οδηγούς να πραγματοποιούν τις καθημερινές τους μετακινήσεις χωρίς κατανάλωση καυσίμου. Η συνολική αυτονομία, συνδυάζοντας πλήρη φόρτιση και γεμάτο ρεζερβουάρ, μπορεί να ξεπεράσει τα 1.000 χιλιόμετρα, προσφέροντας σημαντική ευελιξία σε ταξίδια μεγάλων αποστάσεων. Η συνολική ισχύς των 212 ίππων εξασφαλίζει επαρκείς επιδόσεις για την κατηγορία, ενώ η λειτουργία του συστήματος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ομαλή και αθόρυβη οδήγηση.

Ασφάλεια και σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης

Το Sealion 5 DM-i διαθέτει πλήρη σουίτα προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, με τεχνολογίες όπως προσαρμοζόμενο cruise control, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, ανίχνευση τυφλού σημείου, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης και αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας. Το πακέτο ασφάλειας συμπληρώνεται από επτά αερόσακους και σύγχρονες δομές προστασίας επιβατών, εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας.

Εξοπλισμός, εκδόσεις και εγγύηση

Η βασική έκδοση Comfort περιλαμβάνει πλήρη εξοπλισμό άνεσης και τεχνολογίας, όπως ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, LED φωτιστικά σώματα, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα, προηγμένο infotainment και πλήρη πακέτα υποβοήθησης οδηγού. Η έκδοση Design προσθέτει μεγαλύτερη μπαταρία, κάμερα 360 μοιρών, θερμαινόμενα καθίσματα, ηλεκτρική πίσω πόρτα και επιπλέον στοιχεία άνεσης.

Η εγγύηση έξι ετών για το όχημα και οκτώ ετών για μπαταρία και ηλεκτροκινητήρα ενισχύουν την εμπιστοσύνη των αγοραστών και υπογραμμίζουν τη στρατηγική της εταιρείας για μακροχρόνια αξιοπιστία.

Οδηγικές εντυπώσεις

Είχαμε την ευκαιρία για μία πρώτη μικρή επαφή (λίγων ωρών) με το Sealion 5 DM-i στους δρόμους της Αττικής.

Το μεσαίο SUV δίνει έμφαση στην άνεση και την ομαλή κύλιση, χαρακτηριστικά που ταιριάζουν απόλυτα στον οικογενειακό του χαρακτήρα. Η ηλεκτρική λειτουργία χαρίζει αθόρυβη κίνηση και άμεση απόκριση στο γκάζι, ενώ η συνεργασία του υβριδικού συστήματος γίνεται σχεδόν ανεπαίσθητα για τον οδηγό. Οι αναρτήσεις έχουν ρυθμιστεί με στόχο την απορρόφηση των ανωμαλιών του δρόμου, προσφέροντας ξεκούραστα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων, ενώ η συνολική αίσθηση ποιότητας κύλισης κινείται σε υψηλό επίπεδο για την κατηγορία.

Οι τιμές του BYD Sealion 5 DM-i

Highlights νέου μοντέλου

• Τεχνολογία Super Hybrid DM με ηλεκτρική αυτονομία έως 86 km

• Συνολική αυτονομία που ξεπερνά τα 1.000 km

• Ευρύχωρη καμπίνα και χώρος αποσκευών έως 1.410 λίτρα

• Πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού

• Λειτουργία Vehicle-to-Load για τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών

• Πλούσιος βασικός εξοπλισμός και τιμή εκκίνησης 31.990 €

• Εγγύηση 6 ετών για το όχημα και 8 ετών για μπαταρία και ηλεκτροκινητήρα