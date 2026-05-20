Η BYD Official Mobility Partner της whynot

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η BYD και ο Όμιλος Σφακιανάκη θα διαθέσουν μοντέλα από ολόκληρη τη γκάμα της εταιρείας, τόσο ηλεκτρικά όσο και Super Hybrid DM-i, ώστε να καλύπτονται αποτελεσματικά οι διαφορετικές ανάγκες μετακίνησης και υποστήριξης των διοργανώσεων. Τα οχήματα της BYD θα συμβάλλουν στη λειτουργική κάλυψη των events, προσφέροντας σύγχρονες λύσεις κινητικότητας με έμφαση στην αποδοτικότητα, την άνεση και τη βιωσιμότητα.

Η συνεργασία με την whynot βασίζεται σε κοινές αξίες όπως η καινοτομία, η αξιοπιστία και η συνεχής εξέλιξη, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τη σύνδεση του αθλητισμού με τη σύγχρονη τεχνολογία και τη νέα εποχή της αυτοκίνησης.

Η BYD είναι σήμερα ο Νο1 κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας (ηλεκτρικών και plug-in hybrid) παγκοσμίως, ενώ στην Ελλάδα κατέκτησε την πρώτη θέση στις πωλήσεις οχημάτων νέας ενέργειας κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική ανάπτυξη και την αυξανόμενη απήχηση της μάρκας στην ελληνική αγορά