Πανελλήνια παρουσίαση BYD Atto 2 DM-i

Φανταστείτε ένα αυτοκίνητο που κινείται με την αθόρυβη χάρη ενός ηλεκτρικού στην πόλη, αλλά δεν σας αναγκάζει ποτέ να κοιτάξετε με αγωνία το δείκτη της μπαταρίας (και ίσως ελάχιστα του καυσίμου) σε ένα ταξίδι. Αυτή ακριβώς την «χρυσή τομή» έρχεται να προσφέρει στην ελληνική αγορά η BYD, λανσάροντας το νέο BYD Atto 2 DM-i.

Τεχνολογία Super Hybrid DM-i: Ηλεκτρική ψυχή/Υβριδική ελευθερία

Η καρδιά του νέου BYD Atto 2 DM-i χτυπά με το σύστημα DM-i (Dual Mode intelligence). Αντίθετα με τα παραδοσιακά υβριδικά, εδώ ο ηλεκτροκινητήρας είναι ο πρωταγωνιστής.

Το αυτοκίνητο λειτουργεί κατά κύριο λόγο ως ηλεκτρικό, με τον εξαιρετικά αποδοτικό βενζινοκινητήρα Xiaoyun 1,5 λίτρων να αναλαμβάνει ρόλο «υποστηρικτή», παράγοντας ενέργεια ή βοηθώντας στην κίνηση των τροχών μόνο όταν οι συνθήκες το απαιτούν.

Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό

Αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 90 χλμ. για τις καθημερινές διαδρομές στο κέντρο, χωρίς να κάψετε σταγόνα βενζίνης. Συνολική αυτονομία που αγγίζει τα 1.000 χλμ., κάνοντας το ταξίδι από την Αθήνα μέχρι την άλλη άκρη της Ελλάδας μια απλή υπόθεση. Πολύ χαμηλή κατανάλωση και εκπομπές CO2 κάτω από 50 gr/km, στοιχεία που μεταφράζονται σε ελάχιστα έξοδα μετακίνησης και ελεύθερη πρόσβαση παντού.

Στην καμπίνα: Η τεχνητή νοημοσύνη συναντά την πρακτικότητα

Μπαίνοντας στο εσωτερικό του BYD Atto 2 DM-i, νιώθεις αμέσως ότι βρίσκεσαι σε ένα περιβάλλον από το μέλλον. Η κεντρική οθόνη αφής 12,8 ιντσών δεν είναι απλώς ένα tablet, διαθέτει λογισμικό Google built-in και έναν εξελιγμένο ψηφιακό βοηθό που βασίζεται σε Generative AI. Λέγοντας απλά «Hi BYD», μπορείτε να ελέγξετε τις λειτουργίες του οχήματος με φυσικό λόγο, σαν να μιλάτε σε έναν συνεργάτη.

Η BYD έδωσε μεγάλη έμφαση στην ευρυχωρία. Το εντελώς επίπεδο δάπεδο στο πίσω μέρος προσφέρει άνεση που σπάνια βρίσκεις σε B-SUV, ενώ ο χώρος αποσκευών των 425 λίτρων (που φτάνει τα 1.335 με τα καθίσματα αναδιπλωμένα) είναι έτοιμος να φιλοξενήσει όλες τις αποσκευές μιας οικογένειας ή μιας παρέας σε εξόρμηση.

Οδηγική Εμπειρία: Η ηρεμία της ηλεκτροκίνησης

Στο δρόμο, το BYD Atto 2 DM-i επιβεβαιώνει τις προσδοκίες. Η κίνηση εντός πόλης είναι «βελούδινη». Η ροπή του ηλεκτροκινητήρα προσφέρει άμεση απόκριση στο γκάζι, ενώ η μετάβαση στον βενζινοκινητήρα γίνεται τόσο ομαλά που συχνά δεν το αντιλαμβάνεσαι.

Στην μικρή διαδρομή μας, ακόμα και σε συνθήκες πιο σβέλτης οδήγησης σε επαρχιακό δίκτυο, η κατανάλωση δεν ξεπέρασε τα 5 λίτρα ανά 100 χλμ. Η ανάρτηση προσφέρει μια ισορροπημένη αίσθηση ασφάλειας και άνεσης, απορροφώντας αποτελεσματικά τις κακοτεχνίες των ελληνικών δρόμων. Ένα από τα πιο έξυπνα χαρακτηριστικά είναι η δυνατότητα ρύθμισης της στάθμης της μπαταρίας μέσω της οθόνης (π.χ. στο 50%), ώστε ο βενζινοκινητήρας να τη διατηρεί πάντα φορτισμένη για όταν θα χρειαστείτε την αμιγώς ηλεκτρική κίνηση.

Εκδόσεις και τιμές: Η προσιτή πολυτέλεια

Το BYD Atto 2 DM-i διατίθεται στην ελληνική αγορά σε δύο εκδόσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη:

Active (26.990 €): Με συνδυαστική ισχύ 166 ίππων και συνολική αυτονομία 930 χλμ., αποτελεί την ιδανική είσοδο στον κόσμο των υβριδικών SUV.

Boost (29.990 €): Με 212 ίππους, μεγαλύτερη μπαταρία 18,0 kWh και 90 χλμ. ηλεκτρικής αυτονομίας. Η έκδοση αυτή είναι ιδιαίτερα ελκυστική για εταιρική χρήση, καθώς απαλλάσσεται από τον εταιρικό φόρο, χάρη στους χαμηλούς ρύπους (41 γρ. CO2/χλμ.).

Η έκδοση Boost διαθέτει επίσης την εντυπωσιακή λειτουργία V2L (Vehicle-to-Load), επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να λειτουργεί ως μια τεράστια «power bank», τροφοδοτώντας εξωτερικές συσκευές όπως καφετιέρες, laptop ή εργαλεία.

Εξοπλισμός που δεν κάνει συμβιβασμούς

Από τη βασική κιόλας έκδοση, η BYD δεν κάνει εκπτώσεις στην ασφάλεια και την άνεση. Το πακέτο περιλαμβάνει:

• Full LED φώτα και ζάντες αλουμινίου.

• Πλήρη σουίτα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (ADAS) και Adaptive Cruise Control.

• Κάμερα οπισθοπορείας και αισθητήρες στάθμευσης.

• Σύστημα Keyless entry και 4 διαφορετικά προφίλ οδήγησης (Eco, Normal, Sport, Snow).

Στην έκδοση Boost, η εμπειρία αναβαθμίζεται με πανοραμική γυάλινση οροφή, κάμερα 360 μοιρών, θερμαινόμενα ηλεκτρικά καθίσματα και ασύρματη φόρτιση smartphone 50W.

Το BYD Atto 2 DM-i έρχεται να ταράξει τα νερά του B-Segment. Είναι ένα αυτοκίνητο που προσφέρει την οικονομία και τη ροπή ενός ηλεκτρικού, με την αυτονομία και την ευκολία ενός παραδοσιακού καυσίμου. Σε μια εποχή που το κόστος ζωής ανεβαίνει, η BYD προτείνει μια λύση που συνδυάζει την τεχνολογία αιχμής με την πραγματική πρακτικότητα, κάνοντας την «πράσινη» μετάβαση πιο προσιτή από ποτέ για τον Έλληνα οδηγό.

Είτε ψάχνετε το επόμενο οικογενειακό σας SUV, είτε ένα αποδοτικό εταιρικό εργαλείο, το Atto 2 DM-i είναι εδώ για να αποδείξει ότι το μέλλον της αυτοκίνησης δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκο – αρκεί να είναι έξυπνο.

Με πλήρη εργοστασιακή εγγύηση

Το μικρομεσαίο υβριδικό SUV συνοδεύεται από 6 χρόνια εγγύηση (ή 150.000 χλμ.), 8 χρόνια εγγύηση ηλεκτροκινητήρα (ή 150.000 χλμ.) και 8 χρόνια εγγύηση για τη μπαταρία (ή 250.000 χλμ.).

Το BYD Atto 2 DM-i με μία ματιά

