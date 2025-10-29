Μία εβδομάδα με το BYD Atto 2: το ηλεκτρικό SUV πόλης που με κέρδισε στην καθημερινότητα

Η εβδομάδα με το BYD Atto 2,με εξέπληξε θετικά. Από την πρώτη κιόλας στιγμή, μου έδωσε την αίσθηση ότι είναι ένα αυτοκίνητο σχεδιασμένο για να κάνει την καθημερινότητα στην πόλη πιο ήσυχη, πιο άνετη και πιο απολαυστική — χωρίς να χρειάζεται να ξοδέψεις μια περιουσία. Με τιμή 24.990 ευρώ (με επιδότηση) και εγγύηση 8 ετών ή 200.000 χλμ., το Atto 2 έρχεται να ταράξει τα νερά των μικρών ηλεκτρικών crossover, προσφέροντας πλούσιο εξοπλισμό και προσεγμένη ποιότητα που δύσκολα συναντάς σε αυτή την κατηγορία.

Μοντέρνος σχεδιασμός και ευρωπαϊκό ταπεραμέντο

Με μήκος 4,31 μ., το Atto 2 τοποθετείται στο άνω άκρο των SUV πόλης, συνδυάζοντας κομψότητα και φρέσκια αισθητική. Ο σχεδιασμός του φέρει την υπογραφή του Βολφγκάνγκ Έγγερ, πρώην σχεδιαστή σε Audi, Lamborghini και Alfa Romeo, κάτι που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Το μπροστινό μέρος είναι κομψό και μοντέρνο, οι «χωνευτές» χειρολαβές του προσθέτουν στυλ, ενώ τα πίσω φώτα με το σχέδιο του «άπειρου» δίνουν μια ξεχωριστή πινελιά.

Πρακτική και προσεγμένη καμπίνα με πλούσιο εξοπλισμό

Μπαίνοντας στην καμπίνα, νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε κάτι προσεγμένο. Τα υλικά έχουν σοβαρή απτή ποιότητα, το φινίρισμα είναι εξαιρετικό και η εργονομία υποδειγματική.

Το ταμπλό έχει επενδύσεις από μαλακά υλικά που θυμίζουν το vegan δέρμα των καθισμάτων, τα οποία ρυθμίζονται ηλεκτρικά στάνταρ. Η κεντρική οθόνη αφής των 12,8 ιντσών (10,1 στη βασική έκδοση) περιστρέφεται κατά 90° — ένα «έξυπνο» gadget που εντυπωσιάζει και βοηθά ανάλογα με τη χρήση. Οι φωνητικές εντολές λειτουργούν ομαλά (χρειάζεται προσαρμογή από τον οδηγό) ενώ οι χώροι για μικροαντικείμενα είναι αρκετοί και λειτουργικοί. Αυτό που ήθελα ήταν κάποιες λειτουργείες να μην περνούν από την κεντρική οθόνη: Όπως η ρύθμιση του κλιματισμού. Το πρώτο βήμα (άνοιγμα/κλείσιμο)ήταν με κουμπί και κάπως διευκόλυνε την κατάσταση.

Ο εξοπλισμός είναι πραγματικά πλούσιος και περιλαμβάνει: Γυάλινη οροφή, αντλία θερμότητας, δερμάτινες επενδύσεις (vegan), κάμερα οπισθοπορείας, είσοδος χωρίς κλειδί, ηλεκτρικά καθίσματα και ζάντες αλουμινίου. Σε αυτό το κομμάτι, το Atto 2 δεν αφήνει περιθώρια κριτικής.

Επιδόσεις και ηλεκτρική εμπειρία

Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 177 ίππους και ροπή 290 Nm, προσφέροντας σβέλτες και ομαλές επιταχύνσεις χωρίς νευρικότητα. Υπάρχουν τέσσερα προγράμματα οδήγησης (Sport, Normal, Economy, Snow) που διαφοροποιούν (δεν αλλάζουν) τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου, επιτρέποντας να επιλέγεις μεταξύ οικονομίας ή πιο ζωηρής απόδοσης. Στην πράξη, η μπαταρία των 45,1 kWh περιορίζει την αυτονομία περίπου στα 260 χλμ. σε μικτές συνθήκες, αν και μέσα στην πόλη μπορείς να φτάσεις μέχρι και 320 χλμ..

Η μέση κατανάλωση κινείται γύρω στις 17-18 kWh/100 χλμ., στοιχεία που δείχνουν ότι το Atto 2 είναι φτιαγμένο για καθαρά αστική χρήση. Η ταχυφόρτιση όμως είναι σημείο που θέλει προσοχή. Με μέγιστη ισχύ 65 kW DC, χρειάζονται περίπου 37 λεπτά για φόρτιση 10-80%, ενώ με wallbox 11 kW γεμίζει πλήρως σε περίπου 5,5 ώρες. Παρ’ όλα αυτά, η μπαταρία τεχνολογίας LFP (λιθίου-σιδήρου-φωσφορικού) προσφέρει ασφάλεια, αντοχή και μηδενική χρήση κοβαλτίου ή νικελίου. Eνδιαφέρουσα λεπτομέρεια είναι η δυνατότητα V2L (Vehicle to Load), με την οποία μπορείς να τροφοδοτήσεις συσκευές — ιδανικό αν θέλεις να φορτίσεις ένα laptop.

Στο δρόμο: άνεση, ησυχία και ποιότητα κύλισης

Αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο είναι πόσο ήσυχο και άνετο είναι στην καθημερινή χρήση. Η ανάρτηση είναι μαλακή, απορροφά αποτελεσματικά τις λακκούβες και σε συνδυασμό με τα ελαστικά 215/60 R17, προσφέρει μια κύλιση που θυμίζει μεγαλύτερα μοντέλα. Το τιμόνι είναι ελαφρύ — ιδανικό για το παρκάρισμα και την πόλη — ενώ μέσω των drive modes μπορείς να προσθέσεις λίγο «βάρος» όταν θες πιο σταθερή αίσθηση. Δεν είναι αυτοκίνητο για σπορ διάθεση, αλλά για άνεση και ευκολία στην καθημερινότητα.

Σε υψηλές ταχύτητες, άνω των 120 χλμ./ώρα, κάνει αισθητή την παρουσία του αεροδυναμικού θορύβου, χωρίς όμως να χαλά την πολύ καλή αίσθηση ποιότητας κύλισης. Το πλαίσιο με δομή Cell-to-Body προσφέρει στιβαρότητα και σταθερότητα, ενώ τα δυνατά φρένα και τα εξελιγμένα ηλεκτρονικά συστήματα ενισχύουν την αίσθηση ασφάλειας.

Συμπέρασμα: ένα τίμιο και ευχάριστο ηλεκτρικό SUV πόλης

Μετά από μία εβδομάδα μαζί του, μπορώ να πω ότι το BYD Atto 2 είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση για όποιον αναζητά το πρώτο του ηλεκτρικό Crossover. Ναι, η αυτονομία των 260 χλμ. και η ταχυφόρτιση στα 65 kW δεν είναι κορυφαία, όμως η ποιότητα, ο εξοπλισμός και η άνεση του υπερισχύουν. Για τα 24.990 ευρώ που κοστίζει, παίρνεις ένα αυτοκίνητο ήσυχο, προσεγμένο, πλούσιο και άνετο, με μεγάλη εγγύηση και πραγματική αίσθηση φρεσκάδας στην πόλη.