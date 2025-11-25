Το Super Hybrid BYD ATTO 2 DM-i Θα επαναπροσδιορίσει την κατηγορία των compact SUV

Η BYD συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στην ευρωπαϊκή αγορά παρουσιάζοντας το νέο ATTO 2 DM-i, ένα compact SUV που αξιοποιεί την τεχνολογία Super Hybrid DM για να προσφέρει κορυφαία οικονομία καυσίμου, αυξημένη αυτονομία και την αίσθηση οδήγησης ενός αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος.

Η επιτυχία του SEAL U DM-i σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχει ήδη δείξει τη δυναμική της συγκεκριμένης τεχνολογικής πλατφόρμας και τώρα η BYD επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τα δεδομένα στην πιο δημοφιλή κατηγορία της αγοράς. Η εκτελεστική αντιπρόεδρος της εταιρείας, Stella Li, τονίζει ότι η φιλοσοφία Super Hybrid DM αποτελεί μια ιδανική μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση, χωρίς τους συμβιβασμούς που συνοδεύουν το άγχος της αυτονομίας. Η BYD ποντάρει στον μοναδικό συνδυασμό ηλεκτρικής λειτουργίας, υψηλής απόδοσης και πραγματικής συνδυασμένης αυτονομίας που μπορεί να φτάσει έως τα 1.000 χιλιόμετρα.

Υβριδικό και λίγο μεγαλύτερο

Το ATTO 2 DM-i διατηρεί τον χαρακτήρα ενός σύγχρονου compact SUV, με διαστάσεις που ενισχύουν την πρακτικότητα τόσο στην πόλη όσο και σε πιο απαιτητικές διαδρομές. Οι καθαρές γραμμές, οι full LED προβολείς, η χαρακτηριστική πίσω φωτεινή υπογραφή και ο νέος χρωματισμός Midnight Blue δίνουν στο μοντέλο μια πιο premium εμφάνιση. Η αύξηση του μεταξονίου συμβάλλει σε ευρύχωρη καμπίνα, ενώ οι σχεδιαστικές λεπτομέρειες τονίζουν την αίσθηση δυναμισμού. Η τεχνολογία Super Hybrid DM, η καρδιά του ATTO 2 DM-i, συνδυάζει δύο λειτουργίες κίνησης, EV και HEV, προσφέροντας ηλεκτρική οδήγηση όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν και υβριδική υποστήριξη όταν απαιτείται μεγαλύτερη ισχύς ή αποδοτικότητα. Η BYD χρησιμοποιεί δύο ηλεκτροκινητήρες υψηλής απόδοσης, τη δοκιμασμένη Blade Battery και έναν βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων με κορυφαία θερμική απόδοση. Το αποτέλεσμα είναι μια κατανάλωση που μπορεί να κατέβει έως τα 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και ηλεκτρική αυτονομία έως 90 χιλιόμετρα στη μεγαλύτερη μπαταρία.



Οι επιδόσεις βρίσκονται επίσης στο επίκεντρο, με επιτάχυνση 0–100 σε 7,5 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 180 km/h. Το μοντέλο προσφέρεται σε δύο εκδόσεις, Active και Boost, με τις διαφορές να εντοπίζονται κυρίως στη χωρητικότητα της μπαταρίας, την ισχύ και τον εξοπλισμό άνεσης. Η έκδοση Boost, με μπαταρία 18 kWh και ισχύ 212 PS, προσφέρει τη μέγιστη δυνατή αυτονομία των 1.000 χιλιομέτρων και υποστηρίζει επαναφόρτιση σε περίπου τρεις ώρες μέσω τριφασικής παροχής.

Λιτό και πρακτικό

Στο εσωτερικό, η BYD δίνει έμφαση στην ποιότητα, στη χρηστικότητα και στη σύγχρονη τεχνολογία. Η καμπίνα ακολουθεί μια πιο καθαρή και ευρύχωρη σχεδιαστική γραμμή, με ποιοτικά υλικά και προσεγμένες λεπτομέρειες. Ο οδηγός έχει μπροστά του έναν ψηφιακό πίνακα 8,8 ιντσών και στο κέντρο δεσπόζει η μεγάλη περιστρεφόμενη οθόνη 12,8 ιντσών με το τελευταίο σύστημα infotainment της εταιρείας. Η BYD ενισχύει τον ψηφιακό χαρακτήρα με έναν προηγμένο φωνητικό βοηθό που βασίζεται σε τεχνολογία Generative AI και μπορεί να απαντά, να θυμάται και να προσαρμόζεται στους χρήστες της καμπίνας.



Η πρακτικότητα παραμένει σημείο αναφοράς, με επίπεδο δάπεδο, άνετους χώρους για πίσω επιβάτες και χώρο αποσκευών που ξεκινά από τα 425 λίτρα και φτάνει τα 1.335 με αναδίπλωση καθισμάτων. Στην έκδοση Boost η πανοραμική οροφή φωτίζει το εσωτερικό, ενώ ο εξοπλισμός περιλαμβάνει θερμαινόμενα καθίσματα, 360° κάμερα, μεγαλύτερες ζάντες και ασύρματη φόρτιση. Η λειτουργία Vehicle to Load προσφέρει τη δυνατότητα τροφοδοσίας συσκευών έως 3,3 kW, καθιστώντας το μοντέλο ακόμη πιο ευέλικτο σε καθημερινές ή ταξιδιωτικές ανάγκες.





Με τον συνδυασμό καινοτομίας, αυτονομίας, οικονομίας και τεχνολογίας, το BYD ATTO 2 DM-i έρχεται να διεκδικήσει μια ηγετική θέση στην κατηγορία των υβριδικών compact SUV στην Ευρώπη και να προσφέρει μια ολοκληρωμένη πρόταση για οδηγούς που θέλουν να κάνουν το βήμα προς την ηλεκτροκίνηση χωρίς περιορισμούς.