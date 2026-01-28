Συνεργασία BYD και ομίλου Mediawan

Η BYD, ο κορυφαίος κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας παγκοσμίως, και η Mediawan, το κορυφαίο ανεξάρτητο και πολυβραβευμένο ευρωπαϊκό στούντιο παραγωγής οπτικοακουστικού περιεχομένου, ανακοινώνουν μια πρωτοφανή συμφωνία με στόχο την υποστήριξη της ευρωπαϊκής και διεθνούς δημιουργικότητας. Με κοινές αξίες την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και τη παγκόσμια εξωστρέφεια, η BYD και η Mediawan ενώνουν την τεχνογνωσία τους για να διευκολύνουν τη χρηματοδότηση και την ανάπτυξη περιεχομένου υψηλής ποιότητας. Αυτή η στρατηγική συνεργασία θα περιλαμβάνει αρκετές βασικές πτυχές.

Αριστερά, η Stella Li, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της BYD. Δεξιά, ο Pierre-Antoine Capton, Πρόεδρος και συνιδρυτής του Ομίλου Mediawan.

Καταρχάς, οι δύο εταιρείες θα αναπτύξουν συνεργασίες που θα ενσωματώνουν το brand της BYD με διάφορους τρόπους στις παραγωγές του Ομίλου Mediawan. Αυτό περιλαμβάνει την παρουσία οχημάτων BYD σε επερχόμενα κορυφαία projects, όπως η πρόσφατα ανακοινωθείσα κινηματογραφική ταινία «Miraculous» για το παγκοσμίως αγαπημένο franchise.

Σε δεύτερο στάδιο, θα θεσπίσουν από κοινού το βραβείο «Build Your Dreams», το οποίο θα τιμά τα καλύτερα ανερχόμενα ταλέντα και νέους δημιουργούς τα επόμενα τρία χρόνια, στο περιθώριο του Φεστιβάλ Καννών. Κάθε χρόνο, ο νικητής θα λαμβάνει χρηματοδότηση ύψους 40.000 ευρώ στο πλαίσιο του βραβείου. Τέλος, η συνεργασία θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη πρωτότυπων formats εμπνευσμένων από το brand της BYD. Ειδικότερα, η Ladybug, η δημοφιλής υπέρ ηρωίδα της διεθνώς επιτυχημένης γαλλικής σειράς «Miraculous – Tales of Ladybug and Cat Noir», θα παρουσιάσει ένα ειδικό επεισόδιο της σειράς Miraculous Chibi, το οποίο θα κυκλοφορήσει στο YouTube.

«Αυτή η συνεργασία με τη Mediawan σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην αποστολή της BYD να συνδέει την καινοτομία με την έμπνευση. Στην BYD πιστεύουμε ότι η τεχνολογία και η δημιουργικότητα έχουν τον ίδιο σκοπό: να οραματιστούμε έναν καλύτερο κόσμο. Συνεργαζόμενοι με ένα από τα πιο οραματικά στούντιο της Ευρώπης, δεν στηρίζουμε απλώς τις τέχνες—ενδυναμώνουμε τη νέα γενιά αφηγητών να ονειρευτεί πέρα από τα όρια και να μοιραστεί ουσιαστικές ιστορίες που συγκινούν τον κόσμο», δήλωσε η Stella Li, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της BYD.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι για αυτή τη συνεργασία με την BYD, η οποία ενσαρκώνει με απόλυτο τρόπο τις φιλοδοξίες μας: να προάγουμε την αριστεία στη δημιουργικότητα και την παγκόσμια ανάπτυξη, ιδιαίτερα μέσω της δημιουργίας στρατηγικών συμμαχιών που συνδυάζουν δημιουργικότητα, καινοτομία και διεθνή όραμα. Στη σημερινή πραγματικότητα —όπου η ζήτηση για περιεχόμενο αυξάνεται ραγδαία σε κάθε πλατφόρμα— η εμπλοκή των brands ως συνεργατών στις παραγωγές μας γίνεται ολοένα πιο απαραίτητη, καθώς μας επιτρέπει να καινοτομούμε σε μεγάλη κλίμακα και να επενδύουμε σε φιλόδοξα projects τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο», δήλωσε ο Pierre-Antoine Capton, Πρόεδρος και συνιδρυτής του Ομίλου Mediawan.