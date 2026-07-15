Πανελλήνια παρουσίαση: Νέο Renault Twingo

Το Renault Twingo επέστρεψε και είναι πιο έτοιμο από ποτέ να μας κάνει να αγαπήσουμε ξανά τις μετακινήσεις στην πόλη. Θυμάστε το 1992, όταν η Renault παρουσίασε εκείνο το μικρό, «χαμογελαστό» αυτοκίνητο που έφερε την επανάσταση; Σήμερα, το Twingo επιστρέφει ως ηλεκτρικό, με το όνομα Twingo E-Tech Electric, και υπόσχεται να γίνει ο απόλυτος «game changer» της αστικής καθημερινότητας.

Με τιμή που ξεκινά κάτω από τα 20.000 € στην έκδοση Evolution (και αγγίζει ακόμη και τα 16.490 € με την κρατική επιδότηση «Κινούμαι Ηλεκτρικά» στην Ελλάδα), η Renault αποδεικνύει ότι η ηλεκτροκίνηση δεν χρειάζεται να είναι απλησίαστη. Είναι η ηχηρή απάντηση σε όσους πίστευαν ότι τα μικρά αυτοκίνητα πόλης (κατηγορία Α) έχουν «πεθάνει».

Σχεδίαση που σου φτιάχνει τη διάθεση

Με την πρώτη ματιά, το νέο Twingo E-Tech σε κερδίζει με τον παιχνιδιάρικο και «σκανταλιάρικο» χαρακτήρα του. Οι σχεδιαστές κράτησαν το αυθεντικό «one-box» DNA της πρώτης γενιάς, αλλά το προσάρμοσαν στο σήμερα με εντυπωσιακά full LED φωτιστικά σώματα που σχηματίζουν ένα μόνιμο, εκφραστικό «χαμόγελο».

Διατίθεται σε έξι ζωηρά χρώματα, όπως το Absolute Green (που αποτελεί πιστή αναπαραγωγή του concept car του 2023) και το Mango Yellow, φέρνοντας μια αισιόδοξη αύρα στους γκρίζους δρόμους της πόλης. Μέσα στην καμπίνα, η χαρά συνεχίζεται. Το οβάλ, πολύχρωμο ταμπλό μοιάζει να αιωρείται, ενώ η διπλή οθόνη OpenR (με ψηφιακό πίνακα 7" και κεντρική οθόνη 10") προσφέρει μια κορυφαία ψηφιακή εμπειρία. Μάλιστα, για πρώτη φορά στην κατηγορία, ενσωματώνεται το σύστημα Google built-in με τον AI βοηθό Gemini, έτοιμο να απαντήσει σε κάθε σου ερώτηση με φυσικό τρόπο.

Πώς είναι στην οδήγηση;

Στο δρόμο, το νέο Twingo E-Tech Electric αποδεικνύεται ο απόλυτος κυρίαρχος στα στενά του κέντρου της Αθήνας. Με μήκος μόλις 3,79 μέτρα και έναν εκπληκτικό κύκλο στροφής στα 9,87 μέτρα, ελίσσεται και παρκάρει εκεί που οι άλλοι απλώς απελπίζονται. Ο ηλεκτροκινητήρας των 82 ίππων (60 kW) προσφέρει άμεση, σπιρτόζικη απόκριση στο γκάζι, ό,τι πρέπει για να φεύγεις από την κίνηση πρώτος στα φανάρια. Η ανάρτηση, η οποία συνδυάζει στοιχεία από το Renault 5 και το Captur, προσφέρει άνεση, απορροφώντας τις κακοτεχνίες των ελληνικών δρόμων ακόμη και με τις μεγάλες ζάντες των 18 ιντσών. Η λειτουργία One Pedal (στην έκδοση Techno) σου επιτρέπει να οδηγείς σχεδόν χωρίς να πατάς φρένο, κάνοντας το μποτιλιάρισμα παιχνιδάκι. Eκτός πόλης, στον αυτοκινητόδρομο, η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 130 χλμ./ώρα και ο αεροδυναμικός θόρυβος γίνεται πιο αισθητός, επιβεβαιώνοντας ότι η καρδιά του χτυπά δυνατά κυρίως στην πόλη. Η μπαταρία LFP των 27,5 kWh προσφέρει πραγματική αυτονομία 263 χλμ., που σημαίνει ότι με 35 χλμ. μέση ημερήσια χρήση, θα χρειαστεί να το φορτίσεις μόλις 1-2 φορές την εβδομάδα!

Τι νέο φέρνει το νέο ηλεκτρικό Twingo;

• Προσιτή Ηλεκτροκίνηση: Τιμή εκκίνησης κάτω από 20.000 € (από 16.490 € με επιδότηση), κάνοντας τα EV προσιτά σε όλους.

• Μπαταρία LFP για πρώτη φορά: Χρήση φιλικότερων προς το περιβάλλον υλικών (σίδηρος και φωσφορικά άλατα) χωρίς σπάνια μέταλλα, που μειώνει το κόστος της μπαταρίας κατά 20%.

• Google built-in & Gemini AI: Ο ψηφιακός βοηθός της Google με τεχνητή νοημοσύνη κάνει ντεμπούτο στην κατηγορία Α για φυσική, απρόσκοπτη συνομιλία.

• Λειτουργία One Pedal: Οδήγηση με ένα μόνο πεντάλ για μέγιστη ανάκτηση ενέργειας και ξεκούραστη κίνηση στο μποτιλιάρισμα.

• Αμφίδρομη Φόρτιση V2L: Δυνατότητα να φορτίζεις ή να τροφοδοτείς ηλεκτρικές συσκευές (έως 3.700W) απευθείας από την μπαταρία του αυτοκινήτου.

• Ευελιξία: Πέντε πόρτες, δύο ανεξάρτητα συρόμενα πίσω κάθισματα (κατά 17 εκ.) και αναδιπλούμενο κάθισμα συνοδηγού για φόρτωση αντικειμένων έως 2 μέτρα.

• Πράσινη & Τοπική Παραγωγή: Κατασκευάζεται στην Ευρώπη (Σλοβενία) με 38 κιλά χάλυβα χαμηλού άνθρακα και έχει 60% μικρότερο ανθρακικό αποτύπωμα σε όλο τον κύκλο ζωής του.