Renault & Dacia: Συνέδριο 2026 διανομέων και επισκευαστών της Grand Automotive Hellas

Το συνέδριο του δικτύου των εξουσιοδοτημένων διανομέων και επισκευαστών της Grand Automotive Hellas, είχε επίκεντρο την ανασκόπηση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των ενεργειών του 1ου εξαμήνου του έτους. Επίσης έγινε η χάραξη της στρατηγικής μέχρι την ολοκλήρωση του 2026, ολοκληρώθηκε επιτυχημένα με τη συμμετοχή όλων των στελεχών και συνεργατών της επίσημης εισαγωγικής Renault & Dacia στην Ελλάδα.

Όλα τα στελέχη της GA Hellas, καθώς και εκπρόσωποι όλου του επίσημου δικτύου συγκεντρώθηκαν σε μεγάλο ξενοδοχείο των Νοτίων Προαστίων της Αττικής προκειμένου να κάνουν μια ανασκόπηση των ενεργειών και των επιτευγμάτων της εταιρείας κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, να αξιολογήσουν τα αποτελέσματά του, εμπορικά και ποιοτικά, αλλά και να θέσουν εκ νέου τους στόχους και τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί μέχρι το τέλος της χρονιάς. Η πορεία των μαρκών Renault & Dacia στην ελληνική αγορά είναι καλπάζουσα, έτσι όπως αποδεικνύουν τα νούμερα των πωλήσεων σε σχέση με το αντίστοιχο 1ο εξάμηνο του 2025.

Πιο συγκεκριμένα, η Renault με 3.903 πωλήσεις και μερίδιο 4,7%, καταγράφει αύξηση πωλήσεων +91% και τοποθετείται στην 8η θέση της ελληνικής αγοράς. Αντιστοίχως, η Dacia με 4.375 πωλήσεις και μερίδιο 5,2%, έχει καταγράψει αύξηση πωλήσεων +81%, ανεβαίνοντας στην 7η θέση των συνολικών πωλήσεων. Στη λιανική, τα μερίδια των μαρκών είναι 3,4% για τη Renault (με 1.034 πωλήσεις, μια αύξηση +127% σε σχέση με το H1 του 2025), ενώ η Dacia έχει μερίδιο 5,7% (με 1.735 πωλήσεις, μια αύξηση της τάξης του +25%).

Στο κανάλι των πωλήσεων fleet, η Renault με μερίδιο 5,4% τερματίζει στην 5η θέση της αγοράς (2.869 πωλήσεις + 80%), ενώ η Dacia με μερίδιο 5,0% βρίσκεται στην 8η θέση της αγοράς (2.640 πωλήσεις + 158%). Τέλος, τα Renault Clio και Dacia Sandero βρίσκονται στην 3η και 4η αντίστοιχα θέση των πωλήσεων της κατηγορίας τους (B-Hatch), με πολύ υψηλά μερίδια (12% και 10,7% αντίστοιχα), την ώρα που το Sandero είναι 2ο μοντέλο στις πωλήσεις λιανικής της εν λόγω κατηγορίας (14,2% μερίδιο) και το Clio 1ο στις πωλήσεις fleet (13,9% μερίδιο).

Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, που προέκυψαν από τη συλλογική δουλειά όλων των τμημάτων της εταιρίας και από την άριστη συμβολή του δικτύου της GA Hellas, ο κ. Στήβεν Σίρτης, CEO της Grand Automotive Hellas, ευχαρίστησε όλους και επεσήμανε πως η ποιότητα της δουλειάς και η συνέπεια είναι αυτά που θα δώσουν ακόμα μεγαλύτερη ώθηση στις μάρκες Renault & Dacia στην ελληνική αγορά.

