Πανελλήνια παρουσίαση Renault Clio στην Αθήνα

Η Renault παρουσίασε επίσημα στην Αθήνα τη νέα, 6η γενιά του Clio, ενός μοντέλου που εδώ και περισσότερα από 35 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς στην κατηγορία των supermini. Από το 1990 μέχρι σήμερα, το Clio δεν υπήρξε απλώς εμπορική επιτυχία, αλλά ένα αυτοκίνητο που έφερε ποιότητα, τεχνολογία και σχεδιαστική τόλμη σε ένα κοινό που μέχρι τότε είχε συνηθίσει σε πιο «συμβατικές» προτάσεις. Η νέα γενιά έρχεται να συνεχίσει αυτή την παράδοση, προσφέροντας σύγχρονους κινητήρες, κορυφαία συνδεσιμότητα και σχεδίαση που τραβά τα βλέμματα, με τιμή εκκίνησης από €20.900.

Ένα όνομα-σύμβολο που εξελίσσεται

Από την πρώτη του εμφάνιση, το Clio κατάφερε να ξεχωρίσει χάρη στη φιλοσοφία του: Να προσφέρει στοιχεία ανώτερων κατηγοριών σε προσιτό πακέτο. Ήταν από τα πρώτα αυτοκίνητα πόλης που έδωσαν έμφαση στην ποιότητα κύλισης, στην άνεση και στον εξοπλισμό, δημιουργώντας μια νέα σχολή. Σήμερα, η 6η γενιά πατά σε αυτή τη βαριά κληρονομιά, αλλά κοιτάζει ξεκάθαρα στο μέλλον, με έμφαση στην εξηλεκτρισμένη τεχνολογία και τη βιωσιμότητα.

Νέα σχεδίαση με πιο δυναμικό χαρακτήρα

Η εμφάνιση του νέου Clio είναι ίσως η πιο ώριμη και σπορ που έχουμε δει ποτέ. Το μακρύτερο καπό, το ελαφρώς αυξημένο μεταξόνιο των 2,59 μέτρων και η πιο δυναμική γραμμή της οροφής δημιουργούν μια εικόνα που θυμίζει compact coupe.

Το συνολικό μήκος έχει αυξηθεί στα 4,12 μέτρα, ενώ το φαρδύτερο εμπρός μετατρόχιο προσδίδει σταθερότητα και επιβλητική παρουσία. Η νέα φωτιστική υπογραφή με τα φώτα ημέρας σε σχήμα διαμαντιού, εμπνευσμένα από το έμβλημα της μάρκας, δίνει στο αυτοκίνητο μια ξεχωριστή ταυτότητα, ενώ λεπτομέρειες όπως η κεραία τύπου πτερυγίου και η ενσωματωμένη αεροτομή ενισχύουν τον σπορ χαρακτήρα.

Ποιοτική και τεχνολογικά προηγμένη καμπίνα

Στο εσωτερικό, το Clio δείχνει ξεκάθαρα ότι έχει περάσει σε άλλο επίπεδο. Το ταμπλό φιλοξενεί τη νέα διάταξη διπλής οθόνης σχήματος V, με κεντρική οθόνη έως 10,1 ιντσών στραμμένη προς τον οδηγό. Το μικρό τιμόνι, με μειωμένες στροφές από τέρμα σε τέρμα, προσφέρει πιο άμεση αίσθηση, ενώ το πλήκτρο Multi-Sense επιτρέπει την επιλογή διαφορετικών προγραμμάτων οδήγησης.

Τα καθίσματα χρησιμοποιούν ανακυκλωμένα υλικά, με νέες υφές και χρωματιστές ραφές, δημιουργώντας ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον. Η πρακτικότητα ολοκληρώνεται με πορτμπαγκάζ έως 391 λίτρα και χαμηλότερο κατώφλι φόρτωσης.

Με οικολογική συνείδηση

Η βιωσιμότητα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Στην έκδοση Esprit Alpine, πάνω από το ένα τρίτο των υλικών είναι χαμηλής περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, ενώ η full hybrid έκδοση μπορεί να ανακυκλωθεί σε ποσοστό άνω του 85%. Ανακυκλωμένο πλαστικό, πολυπροπυλένιο και αλουμίνιο χρησιμοποιούνται σε βασικά σημεία, μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα.

Κινητήρες για κάθε ανάγκη

Η γκάμα ξεκινά με τον 3κύλινδρο turbo βενζινοκινητήρα 1.2 TCe των 115 ίππων, διαθέσιμο με χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη EDC. Σύντομα θα προστεθεί και η έκδοση Eco-G διπλού καυσίμου (βενζίνη/LPG) με 120 ίππους, ιδανική για όσους αναζητούν χαμηλό κόστος χρήσης.

Full Hybrid E-Tech 160: η αιχμή της τεχνολογίας

Στην κορυφή βρίσκεται το νέο full hybrid E-Tech των 160 ίππων, που επιταχύνει από 0-100 km/h σε μόλις 8,3 δευτερόλεπτα και καταναλώνει μόλις 3,9 λτ./100 χλμ. Με εκπομπές CO₂ από 89 g/km και δυνατότητα ηλεκτρικής κίνησης έως και στο 80% των αστικών διαδρομών, το Clio αποδεικνύει ότι η οικονομία μπορεί να συνδυαστεί με τις επιδόσεις. Η τεχνολογία του, εμπνευσμένη από τη Formula 1, προσφέρει ομαλή και αποδοτική λειτουργία.

Συνδεσιμότητα και ασφάλεια νέας γενιάς

Το σύστημα OpenR Link με υπηρεσίες της Google φέρνει χάρτες, φωνητικό έλεγχο και εκατοντάδες εφαρμογές στην καμπίνα. Το προαιρετικό ηχοσύστημα Harman Kardon, σε συνεργασία με τον Jean-Michel Jarre, δημιουργεί μοναδική εμπειρία ήχου. Στον τομέα της ασφάλειας, έως και 29 συστήματα υποβοήθησης φροντίζουν για τον οδηγό, από προσαρμοζόμενο cruise control έως συστήματα αποφυγής σύγκρουσης και παρακολούθησης κόπωσης.

Μία βόλτα στην παραλιακή

Στο περιθώριο της παρουσίασης είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε μία μικρή «επαφή» με τη full υβριδική έκδοση του Clio των 160 ίππων στο δρόμο, που έχει μία απροσδόκητα σπορτίφ διάθεση, με τιμόνι που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα άμεσο (μόλις 2,6 στροφές), πολύ καλή θέση οδήγησης και πλαίσιο που εμπνέει εμπιστοσύνη. Η ανάρτηση περιγράφεται ως αποτελεσματική στο να απορροφά τις κακοτεχνίες διατηρώντας ένα γρήγορο ρυθμό σε δρόμο με στροφές. Το υβριδικό σύνολο των 160 ίππων έχει δύναμη σε όλη την κλίμακα των στροφών του κινητήρα και το κιβώτιο, είναι άμεσο και διακριτικό στη λειτουργία του (χωρίς τη χαρακτηριστική αίσθηση CVT που συχνά ενοχλεί σε άλλα υβριδικά), με τα φρένα να παίρνουν επίσης πολύ καλό βαθμό για αίσθηση και αντοχή. Στο κομμάτι της οικονομίας, στη δοκιμή αναφέρονται πραγματικές τιμές που σπάνια ξεπερνούν τα 5 λτ./100 χλμ., (παρά την πίεση σε κάποια σημεία). Όσο για την άνεση, το νέο Clio, έχει πολύ καλή ηχομόνωση και ήρεμη κύλιση σε φυσιολογικό ρυθμό, με μικρή παρουσία του θερμικού κινητήρα σε κάποιες φάσεις περισσότερο ως βόμβο, αλλά χωρίς να χαλάει τη συνολική αίσθηση της ησυχίας.

ΟΙ τιμές του νέου Renault Clio

Highlights του νέου μοντέλου

Νέα, σπορ σχεδίαση με αυξημένες διαστάσεις

Full hybrid E-Tech 160 ίππων με κορυφαία κατανάλωση

Σύστημα OpenR Link με Google ενσωμάτωση

Έως 29 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης

Ποιοτική καμπίνα με ανακυκλωμένα υλικά

Τιμή από €20.900 με 5ετή εγγύηση