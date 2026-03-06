Renault Group Στρατηγικό πλάνο futuREady

Το Renault Group ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του με το futuREady, το στρατηγικό του πλάνο που έχει σχεδιαστεί για να ανταποκριθεί στις βαθιές ανακατατάξεις της αυτοκινητοβιομηχανίας και να προετοιμάσει το Renault Group για ένα περιβάλλον πιο αβέβαιο από ποτέ.

Βασιζόμενος στις πρόσφατες επιτυχίες του, ο Όμιλος διατηρεί επιθετική στρατηγική, με «νικηφόρα» προϊόντα για καθεμία από τις τρεις μάρκες του (συμπεριλαμβανομένης της Alpine), δημιουργώντας μια νέα δυναμική στην Ευρώπη και μια στοχευμένη επεκτατική πολιτική σε αγορές υψηλής ανάπτυξης εκτός Ευρώπης. Το futuREady εστιάζει στην επιτάχυνση της καινοτομίας σε όλο το εύρος της εταιρείας, με στόχο την πρόβλεψη και την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών της αγοράς.

Φωτογραφία αρχείου: Renault Clio παρουσίαση στην Ελλάδα

Το να είμαστε futuREady σημαίνει, επίσης, να βρισκόμαστε στο υψηλότερο επίπεδο σε όλα όσα μπορούμε να ελέγξουμε, ενισχύοντας τη λειτουργική αριστεία: βελτιώνοντας τον τρόπο που λειτουργούμε, δουλεύοντας πιο γρήγορα και αποδοτικά, ώστε να δημιουργήσουμε ένα ανθεκτικό και αξιόπιστο μοντέλο λειτουργίας. Ο στόχος του πλάνου είναι ξεκάθαρος: η μετάβαση από μια ιστορία επιτυχίας σε ένα σύστημα επιτυχίας, σχεδιασμένο για να διαρκέσει.

Μάρκες και προϊόντα στο επίκεντρο

Το πλάνο futuREady επιδιώκει να επιταχύνει τη δυναμική των μαρκών, δίνοντας έμφαση σε ακόμη πιο ανταγωνιστικά προϊόντα και σε μια αναβαθμισμένη εμπειρία πελάτη, με στόχο την ενίσχυση της ζήτησης και τη δημιουργία αξίας.

Τα προϊόντα αποτελούν τον πρώτο μεγάλο πυλώνα

• Η Renault, συνεχίζοντας τη διεθνή της επέκταση, αποκάλυψε το όνομα του νέου concept car, Bridger.

• Στις 5 Μαρτίου, στις 9:00 π.μ. (ώρα Ελλάδας), η Dacia, ενισχύοντας το προϊοντικό της πλάνο, θα παρουσιάσει το όνομα του νέου της crossover.