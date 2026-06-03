Πανελλήνιες 2026: Αναλυτικές απαντήσεις και σχόλια των θεμάτων σε Αρχαία, Μαθηματικά και Βιολογία

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Διαβάστε τις αναλυτικές απαντήσεις στα μαθήματα των Αρχαίων Ελληνικών, των Μαθηματικών και της Βιολογίας για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, όπως τις επιμελήθηκαν οι φιλόλογοι του εκπαιδευτικού ομίλου Πουκαμισάς, ενώ μπορείτε να παρακολουθήσετε μια πλήρη και σε βάθος ανάλυση των θεμάτων, καθώς και τις απαντήσεις σε αυτά.

Αναλυτικά, παρακάτω μπορείτε να δείτε τις απαντήσεις στα Αρχαία Ελληνικά, τα Μαθηματικά και τη Βιολογία:

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Σχολιασμός των θεμάτων από τον όμιλο Πουκαμισάς

Αναλυτικά, ακολουθεί ο σχολιασμός των θεμάτων που έπεσαν στα Αρχαία Ελληνικά από την ακαδημαϊκό του εκπαιδευτικού ομίλου Πουκαμισάς, Γεωργία Μακρή:

Ο σχολιασμός των θεμάτων για τα Μαθηματικά από τον ακαδημαϊκό του εκπαιδευτικού ομίλου Πουκαμισάς, Μανώλη Φουντουλάκη:

Ο σχολιασμός των θεμάτων για τη Βιολογία από τον ακαδημαϊκό του εκπαιδευτικού ομίλου Πουκαμισάς, Αλέξανδρο Παπαγιαννακόπουλο: