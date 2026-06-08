Πάνος Μουζουράκης: «Τα πεθερικά μου βοηθούν πάρα πολύ στην οικογενειακή και ψυχική λειτουργία»

«Είναι μεγάλη ευλογία τα παιδιά. Είχα τις προάλλες μια συζήτηση με ένα φίλο και έλεγα ότι αν αύριο αποχωρήσω ας πούμε από τον κόσμο, μέσα από το έργο το οποίο έχω αφήσει πίσω μου, θα μπορούσαν ο γιος μου και η κόρη μου να καταλάβουν ποιος είμαι; Δεν είναι ολοκληρωμένη ακόμη η αλήθεια μου» είπε ο Πάνος Μουζουράκης που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου «The 2night Show».

Συνεχίζοντας να μιλά για την πατρότητα, ο τραγουδιστής ανέφερε: «Είδα ότι διαστέλλεται ο χρόνος και τελικά ενώ έλεγες: «Πώς θα τα προλάβω αυτά;», τελικά υπάρχει χρόνος να τα προλάβεις όλα. Είμαι σε μια κατάσταση που έχω το εύκολο πακέτο στο οικογενειακό περιβάλλον με έναν υπέροχο πεθερό και την πεθερά μου που μένουμε εκεί και συγκατοικούμε όλοι μαζί, με βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Και στην λειτουργία την οικογενειακή και στην ψυχική».