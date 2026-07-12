Ο Πάνος Μουζουράκης έχει γυρίσει σελίδα τα τελευταία χρόνια, καθώς εκτός από την επιτυχημένη πορεία του στη μουσική, έχει δημιουργήσει τη δική του οικογένεια με τη σύζυγό του, Μαριλού Κόζαρη.

Η βάφτιση του γιου τους

Πρόσφατα, η οικογένεια έζησε ακόμη μία ξεχωριστή στιγμή, καθώς βάφτισε τον γιο της, ο οποίος πήρε τα ονόματα Γεώργιος – Παναγιώτης, σε ένα όμορφο οικογενειακό μυστήριο, έχοντας δίπλα της αγαπημένα πρόσωπα.

Ανάμεσα στους νονούς του παιδιού ήταν και η Έλενα Παπαρίζου, «Είμαι νονά, νονοί είναι και οι φίλοι μας η Αλίκη και ο Λεωνίδας. Σε πολύ κλειστό οικογενειακό περιβάλλον εκεί που ήθελαν οι γονείς να γίνει. Ο Γεώργιος – Παναγιώτης είναι ένας παίδαρος. Παίζει σήμερα να είναι και η πρώτη φορά που τον άκουσα να κλαίει. Είναι ένα χαρούμενο μωρό»

Η βάφτιση αποτέλεσε ακόμη έναν σημαντικό σταθμό για το ζευγάρι, που προτιμά να κρατά τις πιο προσωπικές στιγμές του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Τι έχει πει η Μαριλού Κόζαρη για τον μπαμπά Μουζουράκη

Η Μαριλού Κόζαρη η γυναίκα που κατάφερε να κλέψει την καρδιά του έχει μιλήσει με τα πιο όμορφα λόγια για τον σύζυγό της ως πατέρα, χαρακτηρίζοντάς τον έναν εξαιρετικό και ιδιαίτερα τρυφερό μπαμπά.

Ο ίδιος στην εκπομπή After Dark και στον Θέμη Γεωργαντά, λίγο πριν την γέννηση του γιου του, μίλησε μεταξύ άλλων για την γυναίκα του, την κόρη του και το δεύτερο παιδί.

Ο Πάνος είχε πει: «Σαν μπαμπάς δεν ξέρω πώς είμαι, δεν θα το κρίνω εγώ. Χαζός ήμουν έτσι κι αλλιώς απλά τώρα πήρα και τον τίτλο του πατέρα. Όταν έχεις κόρη δεν έχεις άλλη επιλογή, πέφτει καψούρα και δεν μπορείς εύκολα να χαλάσεις χατίρι. Είμαι πολύ χαρούμενος και με το δεύτερο παιδί που έρχεται».

Και υπογράμμισε ο Πάνος Μουζουράκης: «Μέχρι στιγμής έκανα αυτό που ήθελαν οι γυναίκες. Οι προηγούμενες σχέσεις μου δεν είχαν αναφέρει το θέμα της οικογένειας και ήταν σαν να είχα πειστεί και εγώ ότι δεν ήθελα. Αγαπάω τα παιδιά και είχα έναν ιδιαίτερο τρόπο επικοινωνίας. Δεν αισθανόμουν ότι ήμουν αρκετά υπεύθυνος να φροντίσω ένα πλάσμα».

Όλα αυτά συνθέτουν μια εικόνα που, όπως έχει φανεί και στις λιγοστές δημόσιες εμφανίσεις τους, αποτυπώνει έναν άνθρωπο που απολαμβάνει τον χρόνο με τα παιδιά του και έχει αγκαλιάσει με αγάπη τον νέο του ρόλο.

Η οικογένεια στο επίκεντρο

Παρότι συνεχίζει να βρίσκεται διαρκώς ανάμεσα σε συναυλίες, τηλεοπτικές εμφανίσεις και επαγγελματικές υποχρεώσεις, ο Πάνος Μουζουράκης φαίνεται πως έχει βρει τη δική του ισορροπία.

Η οικογένειά του αποτελεί πλέον το πιο σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς του, με τον ίδιο και τη Μαριλού Κόζαρη να επιλέγουν να ζουν τις πιο πολύτιμες στιγμές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, δίνοντας προτεραιότητα στα παιδιά τους και στη ζωή που έχουν χτίσει μαζί.