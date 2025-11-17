Παπαγεωργίου - Χριστοπούλου: Η δικαστική διαμάχη 1 εκ. ευρώ και οι υπόνοιες για πλαστές υπογραφές

Στα δικαστήρια οδηγείται εκ νέου η διαμάχη Ηλιάνας Παπαγεωργίου και Έλενας Χριστοπούλου καθώς το μοντέλο κατέθεσε αγωγή στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών εις βάρος της πρώην μάνατζέρ της διεκδικώντας αποζημίωση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ για ηθική βλάβη. Επιπλέον η Παπαγεωργίου έχει υποβάλει και μήνυση με την οποία κατηγορεί την πρώην συνεργάτιδά της για μια σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων και πλαστογραφία, στην υπογραφή των συμβάσεων διαφόρων συνεργασιών της.

Μιλώντας στο «Χαμογέλα και πάλι» η Χριστοπούλου αποκάλυψε πως ενημερώθηκε για την αγωγή από τα ΜΜΕ, αφού μέχρι στιγμής δεν είχε παραλάβει κάποιο σχετικό έγγραφο. «Είδα την αγωγή πρώτα στα Μέσα, ενώ δεν την είχα παραλάβει ακόμη. Δεν λέω ότι γίνεται πρώτη φορά. Απλά είναι το πόσο μπορεί και θέλει κάποιος να δημοσιοποιήσει κάτι, επομένως δεν είχα εκείνη τη στιγμή την άμυνα για να μπορώ να απαντήσω οπουδήποτε, γιατί δεν το είχα καν διαβάσει. Αυτή η ιστορία έχει εξέλιξη, έχει πολλά επεισόδια, δεν το λέω ειρωνικά, οπότε προφανώς περίμενα και προφανώς θα γίνουν και πολλά παραπάνω.

«Τώρα πια δεν έχω συναισθήματα»

Είδα το θέμα στις τηλεοράσεις πριν εγώ καν έχω λάβει και διαβάσει την αγωγή. Δεν έχω πια συναίσθημα για αυτή την ιστορία. Στην αρχή είχα συναίσθημα, δεν το κρύβω. Πλέον όμως είναι μια ιστορία που θα εξελιχθεί όπως πρέπει και που είμαι σίγουρη για το αποτέλεσμα. Τα συναισθήματα στην αρχή ήταν πάρα πολλά, δεν ήταν ένα. Όταν έχεις περάσει 15 χρόνια με έναν άνθρωπο, με οικειότητα, με αγάπη, με φιλία, με επαγγελματισμό, με εξέλιξη, με πορεία, έχεις συναισθήματα, δεν είσαι ρομπότ. Τώρα πια δεν έχω συναισθήματα.

«Διασύρεται το όνομά μου ποικιλοτρόπως»

Όσο για το ενδεχόμενο εξωδικαστικής λύσης με την πρώην συνεργάτιδά της, απάντησε: «Δεν τα βρήκαμε ποτέ εξωδικαστικά. Όλα αυτά έχουν μια εξέλιξη. Από τον προηγούμενο Νοέμβριο μέχρι και τώρα έχει περάσει ένας χρόνος. Όλο αυτό το διάστημα βλέπω τίτλους που μένουν, οι οποίοι θα μείνουν για πάντα. Βλέπω πάρα πολλά σχόλια και βλέπω να διασύρεται το όνομά μου ποικιλοτρόπως από πέρυσι τον Νοέμβριο. Μοιραία, δεν υπάρχει περίπτωση να έβρισκα κάτι εξωδικαστικά, όχι εκ του αποτελέσματος, αλλά από την αρχή του».

Στα δικαστήρια

Πληροφορίες αναφέρουν πως η πλευρά Χριστοπούλου θα ορίσει δικό της γραφολόγο σχετικά με την υπόθεση των 67 συμβάσεων που είχαν υπογράψει την περίοδο της συνεργασίας αφού δεν αποδέχεται το πόρισμα του ειδικού που όρισε η πλευρά της Παπαγεωργίου. Μάλιστα σκέφτεται ήδη τις νομικές κινήσεις που θα κάνει για να απαντήσει στις κατηγορίες της πρώην συνεργάτιδάς της…