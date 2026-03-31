Παπασταύρου: «Προσωρινά και στοχευμένα μέτρα για την ενέργεια - Άμεση δράση σε όλη την Ευρώπη»

Ο Σταύρος Παπασταύρου συμμετείχε στην άτυπη βιντεοδιάσκεψη των Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ, μαζί με τον Υφυπουργό Νίκο Τσάφο, όπου συζητήθηκε η πανευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή κατάσταση, ειδικά με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο Υπουργός τόνισε ότι η ΕΕ πρέπει να δράσει με βάση τέσσερις αρχές: ενότητα, συντονισμό με ευελιξία για τα κράτη-μέλη, προσωρινά και στοχευμένα μέτρα και ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών.

«Πρέπει να απαντήσουμε στις ανησυχίες των πολιτών, προστατεύοντας την κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας», ανέφερε ο κ. Παπασταύρου.

Προτάσεις για δημοσιονομική ευελιξία

Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε τα προσωρινά και στοχευμένα μέτρα στήριξης στον ενεργειακό τομέα να εξαιρεθούν από τον δείκτη καθαρών δαπανών του δημοσιονομικού πλαισίου, ως εφάπαξ παρέμβαση.

Ο Υπουργός τόνισε επίσης την ανάγκη επανεξέτασης των κανόνων του ETS, χωρίς να ανατραπεί η στρατηγική διαφοροποίησης στις ανανεώσιμες πηγές, στην αποθήκευση ενέργειας και στα δίκτυα.

Όσον αφορά το φυσικό αέριο, υπογράμμισε το κρίσιμο δίλημμα: είτε άμεση αποθήκευση με υψηλότερες τιμές, είτε αναμονή με κίνδυνο περαιτέρω αυξήσεων και δύσκολο χειμώνα.

Μήνυμα αποφασιστικότητας

«Η Ευρώπη πρέπει να δράσει τώρα. Όχι με λόγια, αλλά με αποφάσεις. Όχι με δισταγμό, αλλά με αποφασιστικότητα», κατέληξε ο Σταύρος Παπασταύρου, τονίζοντας την έτοιμη συνεισφορά της χώρας στην πανευρωπαϊκή προσπάθεια.