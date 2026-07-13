(Παραμένει) προεκλογικό το πρόγραμμα Μητσοτάκη έως το τέλος Ιουλίου

Με αμείωτη ένταση συνεχίζει την..προεκλογική του δραστηριότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποχρεώνοντας φίλους και αντιπάλους να κάνουν δεύτερες σκέψεις για το πότε τελικώς θα πατήσει το κουμπί των εκλογών το Μέγαρο Μαξίμου. Σ

ήμερα ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στις 12:30 μετά το μεσημέρι στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους. Ανώτερες πηγές του Υπουργείου Υποδομών μιλούν για ένα έργο πνοής, προορισμένο να αποσυμφορήσει αποφασιστικά τη Δυτική Αττική από τον εφιάλτη του κυκλοφοριακού.

Τα ίδια πρόσωπα εξηγούν ότι πρόκειται να κατασκευαστούν τρεις κόμβοι, ο κόμβος Σχιστού, ο κόμβος Ναυπηγείων και ο κόμβος Σκαραμαγκά, ενώ την ίδια ώρα ολοκληρώνεται η Δυτική Περιφερειακή η οποία θα συνδεθεί με τη Λεωφόρο Σχιστού και τη Λεωφόρο Αθηνών.

Στον πρωινό καφέ, εξάλλου, αναμένεται να «κλειδώσει» και η επόμενη περιοδεία του Κυριάκου Μητσοτάκη, που εκτός απροόπτου θα είναι μεθαύριο Τετάρτη στην Εύβοια. Σε κάθε περίπτωση, το πρωθυπουργικό πρόγραμμα περιοδειών αναμένεται ιδιαιτέρως πυκνό έως το τέλος Ιουλίου. Εξάλλου, τις τελευταίες ημέρες του μήνα προγραμματίζεται ακόμη μία άνοδος του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Είναι σαφές ότι η υπερκινητικότητα του πρωθυπουργού εκπέμπει και το μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία υλοποιεί εγκαίρως τις προεκλογικές της εξαγγελίες, ενισχύοντας κατ αυτόν τον τρόπο το δείκτη της κυβερνητικής αξιοπιστίας.