Παράσχος για καρκίνο: «Δεν θα μηδενιστεί το κινητικό μου πρόβλημα, αλλά θα μπορώ να ζω φυσιολογικά»

Στην πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης “Ο φονιάς” που ανεβαίνει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά βρέθηκε η κάμερα της εκπομπής “Buongiorno” και μίλησε με τον Γιώργο Παράσχο που συμμετέχει στο έργο έχοντας πια αφήσει πίσω του την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο. «Είναι μια πρεμιέρα που την περιμέναμε να γίνει. Είμαι πολύ τυχερός που ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης με ήθελε στη δουλειά αυτή. Είναι μεγάλη μου τιμή να δουλεύω με εκείνον. Θα του το χρωστάω μια ζωή. Τον ευχαριστώ μέσα απ’ την ψυχή μου», δήλωσε συγκινημένος ο ηθοποιός.

«Είναι μια χαρά το κορίτσι μου»

Ο Παράσχος αναφέρθηκε και στο θέμα υγείας που ταλαιπώρησε και εκείνον και τη σύντροφό του αποκαλύπτοντας πως σιγά - σιγά επιστρέφουν στην κανονικότητα και το όποιο κινητικό πρόβλημα του έχει μείνει, θα περιοριστεί όσο περνάει ο καιρός και θα μπορεί να επιστρέψει σε όσα έκανε και πριν από τη μάχη με τον καρκίνο!

«Είμαι καλύτερα, σταθεροποιημένα τα πράγματα, πολύ πιο άνετα με τη ζωή μου έξω. Ένα πολύ μικρό ποσοστό έμεινε κινησιολογικό, αλλά πάει να λυθεί κι αυτό σιγά - σιγά, όχι να μηδενιστεί, αλλά θα μπορώ να ζω φυσιολογικά, να κάνω τα πάντα που έκανα και πριν. Το ξεπεράσαμε. Και η σύντροφός μου το ξεπέρασε. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, είναι μια χαρά το κορίτσι μου».