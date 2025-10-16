Παρασκήνιο: Ο Θεοδωρικάκος έκλεισε μεσάνυχτα το deal για τις μειώσεις στα σούπερ μάρκετ

Πλούσιο παρασκήνιο κρύβεται πίσω από τη χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, για μειώσεις σε πάνω από 2000 κωδικούς βασικών ειδών διατροφής και διαβίωσης στα ράφια των σούπερμαρκετ.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη για την οποία το κόστος σε λιανεμπόριο και βιομηχανία τροφίμων υπολογίζεται σε πάνω από 35 εκατομμύρια ευρώ ετησίως δεν ήταν μία καθόλου εύκολη υπόθεση.

Έμαθα λοιπόν ότι η προσπάθεια του κ. Θεοδωρικάκου ξεκίνησε στις 27 του περασμένου Αυγούστου, όταν κάλεσε στο γραφείο του τους ιδιοκτήτες του σούπερ μάρκετ από τους οποίους ζήτησε μία νέα ισχυρή πρωτοβουλία στην κατεύθυνση της στήριξης της κοινωνικής συνοχής μέσω της μείωσης των τιμών σε τουλάχιστον 1000 κωδικούς, σαφώς περισσότερους από την προηγούμενη αντίστοιχη πρωτοβουλία, όταν το περασμένο Νοέμβριο είχε επιτευχθεί μείωση σε περίπου 750 κωδικούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr η ενστικτώδης αντίδραση των ιδιοκτητών των σούπερ μάρκετ ήταν από επιφυλακτική έως αρνητική. Συγκεκριμένα, επικαλέστηκαν το μικρό περιθώριο κέρδους και κάλεσαν τον Υπουργό να ασκήσει πιέσεις και στην εγχώρια βιομηχανία τροφίμων.

Πάντως, το Υπουργείο δεν πτοήθηκε με τον Τάκη Θεοδωρικάκο να πραγματοποιεί εντός του Σεπτεμβρίου συνάντηση και με την εγχώρια βιομηχανία τροφίμων, ενώ ήρθε σε επαφή και με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Έκτοτε και κατόπιν της διαρκούς πίεσης της κυβέρνησης που διάβαζε εννοείται τις δημοσκοπήσεις, το κλίμα βελτιώθηκε αισθητά στις εν λόγω διαπραγματεύσεις, ενώ μεσολάβησε και η επιβολή προστίμου σε Σκλαβενίτη και Lidl, το οποίο, πάντως, πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης αποσυνδέουν από τη χθεσινή εξέλιξη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, ο λευκός καπνός για τη μείωση τιμών σε πάνω από 2000 κωδικούς βγήκε προχθές τα μεσάνυχτα, ως συνέχεια του θετικού κλίματος, που είχε παρατηρηθεί το τελευταίο 48ώρο, εξέλιξη για την οποία ενημερωνόταν συνεχώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μάλιστα, υψηλόβαθμο κυβερνητικό στέλεχος προεξοφλεί και άλλες ανάλογου χαρακτήρα πρωτοβουλίες στο άμεσο μέλλον στην χάριν της ανακούφισης των ελληνικών νοικοκυριών, εφ όσον διαπιστωθεί ενίσχυση της κατανάλωσης, όπως πιστεύουν στην κυβέρνηση.