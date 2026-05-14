Πάργα: 70 χρόνια τουρισμού για την «Νύμφη της Ηπείρου»

Θέλοντας να τιμήσει την ιστορία του τόπου και να συνδέσει το παρελθόν των 70 χρόνων τουριστικής ανάπτυξης με το πολιτιστικό μέλλον της Πάργας, ο Δήμος διοργάνωσε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά - αφιερωμένη στη μνήμη του Πέτρου Γιούργα - που θα πραγματοποιηθεί στις 31 Μαΐου 2026, στις 21:00 στην Πλατεία Ελευθερίας Πάργας.

Με αφορμή τα 70 χρόνια τουρισμού λοιπόν, ο Δήμαρχος Πάργας Νίκος Ζαχαριάς σε συνεργασία με την δημοσιογράφο Ράνια Μπιτζιλέκη οργάνωσαν με κάθε λεπτομέρεια ένα κάλεσμα για δημοσιογράφους προκειμένου να γνωρίσουν τις ομορφιές της παραθαλάσσιας κωμόπολης που είναι παγκόσμιος προορισμός. Η βοήθεια του Σπύρου Πιτσαρού, Δημοτικού Συμβούλου και Υπεύθυνου Τουριστικής Προβολής, πολύτιμη.

Τρεις μέρες ήταν αρκετές για να πάρουμε μια γεύση της Πάργας που διαθέτει υπέροχες παραλίες ( Βράχος, Λίχνος, η παραλία στο λιμάνι της πόλης και η παραλία Λούτσα η οποία ενώνεται με το Μονολίθι, την μεγαλύτερη παραλία της Ευρώπης), αρχαιολογικούς χώρους που αξίζει να επισκεφθείς, δραστηριότητες όπως πεζοπορία και κολύμπι στον φημισμένο ποταμό Αχέροντα για τους τολμηρούς που δεν διστάζουν να κολυμπήσουν στα παγωμένα νερά και γαστρονομικές απολαύσεις που δεν θα ξεχάσεις μιας και η ποιότητα, το άψογο service και οι υπέροχοι χώροι στα εστιατόρια, τις ταβέρνες, τα cafe και τα παραδοσιακά ζαχαροπλαστεία είναι στα συν της «Νύμφης της Ηπείρου», όπως συνηθίζουν να την αποκαλούν. Όσο για την φιλοξενία των ντόπιων; Σίγουρα, επίσης θα σου μείνει αξέχαστη!

Η επίσκεψη στο Μουσείο της Ελιάς άκρως ενδιαφέρουσα, μιας και ο επισκέπτης μπορεί να μάθει την ιστορία της ελιάς και της επεξεργασίας της στην περιοχή. Στο μουσείο επίσης εκτίθεται η διαδικασία παραγωγής ελαιολάδου σε μηχανοκίνητο ελαιοτριβείο και παρουσιάζεται η σύνδεση μεταξύ της παραγωγής της ελιάς και του λαδιού με την ιστορία της Πάργας, από τα χρόνια των Ενετών μέχρι σήμερα. Στα bonus o χώρος της γευσιγνωσίας και μελέτης, όπου οι επισκέπτες μπορούν να δοκιμάσουν προϊόντα και παράγωγα ελιάς.

Το Νεκρομαντείο του Αχέροντα είναι χωρίς αμφιβολία ένας χώρος που πρέπει να επισκεφθείς. Βρίσκεται στο χωριό Μεσοπόταμος και θεωρούνταν από τους αρχαίους ως πύλη επικοινωνίας με τον Κάτω Κόσμο, όπου προσέφευγαν οι πιστοί για να συμβουλευτούν τις ψυχές των νεκρών μέσω της μαντικής με σκοπό την γνώση του μέλλοντος.

Ξεναγός μας η αρχαιολόγος Δήμητρα Δρόσου που μας εξήγησε λεπτομερώς όλους τους χώρους του Νεκρομαντείου. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η πληροφορία που μάθαμε μεταξύ άλλων ότι στην υπόγεια κρύπτη που διαθέτει έχει απόλυτη ακουστική αηχία μιας και ο χώρος απορροφά τις συχνότητες αντί να τις επιστρέφει.

Είτε κολυμπήσεις, είτε περπατήσεις μέσα στην φύση στον Ποταμό Αχέροντα - στον μυθικό ποταμό που στην αρχαιότητα είχε ταυτιστεί με τον θάνατο - η εμπειρία που θα ζήσεις θα είναι μοναδική. Ιδανικός προορισμός για φυσιολάτρεις και όχι μόνο σου δίνει την δυνατότητα να κάνεις rafting, ιππασία και δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού.

Στο μικρό αλλά πολύ όμορφο χωριό Αμμουδιά, που καταλήγει ο ποταμός Αχέροντας, θα ζήσεις την μοναδική εμπειρία της βαρκάδας κατά την διάρκεια της οποίας οι βαρκάρηδες ξεναγούν τους επισκέπτες, διηγούμενοι μύθους για την περιοχή. Μόλις η βαρκάδα τελειώσει, μην παραλέιψεις ένα υπέροχο γεύμα καθώς υπάρχουν ταβέρνες οι γευστικές εκπλήξεις των οποίων θα σε ενθουσιάσουν.

Υπέροχη και η κωμόπολη Καναλάκι, που αποτελεί μία από τις πιο οργανωμένες και αναπτυσσόμενες περιοχές του Δήμου Πάργας, με πολλά εμπορικά καταστήματα, επιχειρήσεις εστίασης, καφέ, μπαρ και χώρους διασκέδασης, ενώ υπάρχουν και αρκετές επιλογές διαμονής, καλύπτοντας τις ανάγκες τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Εις το επανιδείν!