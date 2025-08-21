Παροξυσμός στους επιστήμονες για ανακάλυψη σε επιγραφές: Είναι η απόδειξη για την ύπαρξη του Μωυσή;

Μία απρόβλεπτη ανακάλυψη που έγινε σε αρχαίες αιγυπτιακές επιγραφές έρχεται να φέρει τα... πάνω-κάτω στη συζήτηση περί της ιστορικότητας της Βίβλου καθώς φέρεται να βρέθηκε για πρώτη φορά απόδειξη για την ύπαρξη του Μωυσή!

Όπως αναφέρει το National Geographic, το επίμαχο εύρημα είναι δύο επιγραφές ηλικίας 3.800 ετών, οι οποίες εντοπίστηκαν στο λατομείο χαλαζία Serabit el-Khadim στην Αίγυπτο, και που ίσως φέρουν την «υπογραφή» του Μωυσή.

Φωτ.: National Geographic

Σύμφωνα με τη συντάκτρια του άρθρου Candida Moss, οι επιγραφές σε πρωτο-συναϊτική γραφή φέρουν φράσεις όπως «zot mi’Moshe» (Αυτός είναι ο Μωυσής) και «ne’um Moshe» (ρήση του Μωυσή), όπως τις ερμήνευσε ο ερευνητής Michael S. Bar-Ron, βάσει φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης και 3D σαρώσεων. Μάλιστα, προχωρά στο τολμηρό επιχείρημα ότι οι χαράξεις ίσως έγιναν από τον ίδιο τον Μωυσή.

Έντονες αντιδράσεις

Οι επιγραφές χρονολογούνται στην εποχή του Φαραώ Αμενεμχάντ Γ΄ (περ. 1800 π.Χ.) και θεωρούνται από τις αρχαιότερες αλφαβητικές γραφές. Ωστόσο, η ερμηνεία τους προκαλεί έντονες αντιδράσεις στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Φωτ.: IMAGO

Ο Thomas Schneider, αιγυπτιολόγος του Πανεπιστημίου της Βρετανικής Κολούμπια, χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη ανάγνωση των επιγραφών ως «πλήρως αβάσιμη και παραπλανητική», κάνοντας λόγο για εσφαλμένη αναγνώριση γραμμάτων. Αντίστοιχα, η Liane Feldman του πανεπιστημίου Πρίνστον υποστήριξε ότι το όνομα Μωυσής (Μοσέ) θα μπορούσε απλώς να ήταν κοινό για την εποχή, καθώς αναφέρεται σε δικαστικά έγγραφα από το Νέο Βασίλειο της Αιγύπτου.

Σε κάθε περίπτωση, εάν δεν πρόκειται απλώς για ένα οικείο όνομα, αλλά για τον ίδιο τον Μωυσή της Βίβλου πίσω από αυτές, τότε οι συγκεκριμένες επιγραφές μπορεί να αποτελούν το μοναδικό γραπτό κείμενο που αποδίδεται σε μεγάλο βιβλικό πρόσωπο, δίνοντας εντελώς νέα διάσταση στην ανάγνωση του ιερού για τον χριστιανισμό κειμένου.