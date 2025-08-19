«Το λουτρό της ακολασίας» - Βρέθηκε το μπάνιο του Κικέρωνα μετά από 2.000 χρόνια

Δύτες αρχαιολόγοι που εξερευνούν τον κόλπο της Νάπολης έφεραν στο φως ένα εντυπωσιακό εύρημα: ένα ρωμαϊκό συγκρότημα λουτρών που σώζεται σε εξαιρετική κατάσταση, βυθισμένο σήμερα κάτω από τα νερά που κάλυψαν την αρχαία πόλη των Βαϊών.

Η πόλη της πολυτέλειας και της ακολασίας

Όπως αναφέρεται στο Interesting Engineering, η περιοχή, διάσημη στην αρχαιότητα ως θέρετρο των ισχυρών της Ρώμης, ήταν συνώνυμη με πολυτελή γλέντια και πολιτική ίντριγκα. Το νέο εύρημα τροφοδοτεί την θεωρία ότι ίσως πρόκειται για το ιδιωτικό λουτρό του ρήτορα και πολιτικού Κικέρωνα, ο οποίος φέρεται να είχε βίλα στην πόλη.

Οι Βάιες είναι λιγότερο γνωστές στο ευρύ κοινό σε σχέση με την Πομπηία ή το Ηράκλειο, και θεωρούνταν από τους αρχαίους μια πόλη σχεδόν μυθική. Χτισμένες σε ηφαιστειακή περιοχή, διέθεταν θερμές πηγές και σύντομα μετατράπηκαν σε σημείο συνάντησης της ελίτ. Ο ποιητής Σέξτος Προπέρτιος τις είχε χαρακτηρίσει «καταφύγιο ακολασίας». Εκεί έκαναν την εμφάνισή τους ο Ιούλιος Καίσαρας, ο Νέρων και ο Αύγουστος, ενώ τον 1ο αιώνα μ.Χ. ο Νέρων διέταξε να ανεγερθεί αυτοκρατορικό παλάτι. Η παρακμή ήρθε αργότερα, καθώς η πόλη βυθίστηκε σταδιακά στη θάλασσα.

Το μωσαϊκό και η ρωμαϊκή τεχνολογία θέρμανσης

Σήμερα, οι Βαϊές έχουν μετατραπεί σε ένα από τα σημαντικότερα υποθαλάσσια αρχαιολογικά πάρκα του κόσμου. Το πρόσφατο εύρημα, που εντοπίστηκε περίπου τρία μέτρα κάτω από την επιφάνεια του νερού, περιλαμβάνει ένα πλήρως διατηρημένο δάπεδο από μωσαϊκό, που στηρίζεται ακόμη στις αρχικές του κολώνες. Εκεί οι αρχαιολόγοι ταυτοποίησαν το σύστημα αεραγωγών με μικρές πλίνθους που ανύψωναν το δάπεδο, ώστε να κυκλοφορεί ζεστός αέρας από κάτω και να θερμαίνει τους χώρους.

Οι ανασκαφείς εκτιμούν ότι ο χώρος ανήκε σε μια μεγάλη έπαυλη, από την οποία προς το παρόν έχει εντοπιστεί μόνο το τμήμα του λουτρού. Η εικόνα που σχηματίζεται είναι αυτή μιας πολυτελούς σάουνας, ικανής να φιλοξενεί τα συμπόσια και τις κοινωνικές συναθροίσεις της ρωμαϊκής αριστοκρατίας. Η πιθανότητα να συνδέεται το λουτρό με τον Κικέρωνα καθιστά το εύρημα ακόμη πιο συναρπαστικό, καθώς ο διάσημος ρήτορας και φιλόσοφος, όπως αναφέρεται στις πηγές, διέθετε κατοικία στην περιοχή.

Η βίλα που ίσως φιλοξενούσε τον Κικέρωνα

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κικέρων σημάδεψε την πολιτική ζωή της Ρώμης του 1ου αιώνα π.Χ. και δολοφονήθηκε το 43 π.Χ. Για τους ερευνητές, το εύρημα δεν είναι απλώς αρχιτεκτονικό θαύμα, αλλά και ιστορικό ντοκουμέντο που φωτίζει τις συνήθειες και την κουλτούρα μιας εποχής όπου η πολυτέλεια συμβάδιζε με την πολιτική εξουσία.

Οι επιστήμονες σχεδιάζουν να ξεκινήσουν εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης το φθινόπωρο, ώστε να μπορέσουν να επιβεβαιώσουν την ταυτότητα του συγκροτήματος και, ίσως, να δώσουν απάντηση στο αν όντως πρόκειται για τη θρυλική βίλα του Κικέρωνα. Οι Βαϊές, που κάποτε έμειναν γνωστές ως «παράδεισος της ακολασίας», συνεχίζουν ακόμη και σήμερα να αφηγούνται ιστορίες εξουσίας, πλούτου και απόλαυσης.