Παρθένα Χοροζίδου: «Ήμουν σε ταξί, ο οδηγός μου φάνηκε σκιαχτικός και έκανα ότι μιλάω στο τηλέφωνο»

Η Παρθένα Χοροζίδου κάθισε στον καναπέ της εκπομπής “Πρωίαν σε είδον” και αναφέρθηκε στον φόβο που νιώθει όταν κυκλοφορεί μόνη της τη νύχτα, ενώ εξιστόρησε και ένα περιστατικό που της είχε συμβεί σε ταξί όταν ήταν μικρότερη σε ηλικία. «Θα περπατούσα από το σπίτι μου ως το θέατρο αλλά φοβάμαι να γυρίσω τη νύχτα. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να το κάνω, νομίζω ότι με ενεργοποιεί πιο πολύ και θα ήμουν πιο θετική στη δουλειά και σε όλα.

«Φοβάσαι να περπατήσεις»

Μου κάνει εντύπωση που οι άντρες δεν το σκέφτονται αυτό, αλλά πραγματικά δεν πάει το μυαλό σου. Δηλαδή μου είχε πει ένας φίλος μου “καλά, άμα μου έκανε αυτός αυτό, θα του έριχνα μια μπουνιά στα μούτρα” και του είπα πως μια γυναίκα μπορεί να μην το έκανε αυτό. Φοβάσαι να περπατήσεις.

«Είχα φοβηθεί με τον άνθρωπο»

Είχα δει ένα βιντεάκι που μια μαμά ρωτούσε “θα άφηνες το παιδί μας με μια αρκούδα ή με μια γυναίκα στο δάσος;” και της απάντησε “με μια γυναίκα”. “Θα άφηνες το παιδί μας με μια αρκούδα ή με έναν άνδρα στο δάσος” ρωτούσε μετά… “θα τον ήξερα τον άνδρα;”. Δηλαδή αρχίζει μετά και σκέφτεται αλλιώς. Είδες πως σκέφτεσαι αν μπει στην εξίσωση ένας άνδρας που δεν τον ξέρεις και περπατάει πίσω σου, νύχτα;

Μου έχει τύχει πιο μικρή που ήμουν σε ταξί, να είχα φοβηθεί με τον άνθρωπο που δούλευε και μπορεί απλά να ήταν κουρασμένος ο καημένος. Μου φάνηκε πολύ σκιαχτικός και έκανα ψέματα ότι μιλάω στο τηλέφωνο με τον πατέρα μου».