ΠΑΣΟΚ: Από τους... κόφτες στην Τζάκρη (που το σκέφτεται...)

«Μάζευε κι ας είναι ρώγες», λέει η γνωστή ρήση και το ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να μεγαλώσει και να διευρύνει την απήχησή του έχει πλέον καταργήσει τα πολλά φίλτρα και τους κόφτες άλλων εποχών σε όσους και όσες θέλουν είτε να επιστρέψουν είτε να συμπορευτούν μαζί του.

Το θέμα βέβαια είναι ότι την επιστροφή έχουν αρχίσει να καλοβλέπουν και βουλευτές για τους οποίους δεν είχε γίνει ιδιαίτερη συζήτηση -τουλάχιστον δημοσίως- και οι οποίοι από μόνοι τους αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο.

Μια τέτοια περίπτωση είναι η Θεοδώρα Τζάκρη, αντιπρόεδρος στο κόμμα Κασσελάκη, η οποία τις προάλλες ρωτήθηκε σχετικά σε τηλεοπτικό πάνελ και σιβυλλικά απάντησε ότι «όταν έχω κάτι να πω, θα το πω».

Το έκανε μάλιστα ακόμη καλύτερο, σημειώνοντας ότι «όσοι θέλουμε, πιστεύουμε και μπορούμε να πέσει ο Μητσοτάκης, πρέπει να κοιτάζουμε προς την ίδια κατεύθυνση». Τις φήμες πυροδοτούν και δημοσιεύματα στον τοπικό Τύπο της Πέλλας όπου εκλέγεται η Τζάκρη από το 2004 ανελλιπώς.



Έχει επιβιώσει κοινοβουλευτικά για πάνω από 20 χρόνια, αρχικά με το ΠΑΣΟΚ, μετά με τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ τώρα με τους «Δημοκράτες» του Στέφανου, η επανεκλογή μοιάζει ανέφικτη. Οπότε, ίσως φτάνει η ώρα για την επιστροφή στο «σπίτι».



Στην Χαριλάου Τρικούπη δεν επιβεβαιώνουν ούτε διαψεύδουν. Ειδικά για τους εν ενεργεία βουλευτές οι αποφάσεις θα ληφθούν από τον ίδιο τον Ανδρουλάκη, αλλά όπου καπνός υπάρχει και φωτιά...