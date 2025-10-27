ΠΑΣΟΚ: Ενός κακού μύρια έπονται

Και κάπως αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται τα ζητήματα, τα ενοχλητικά για το ΠΑΣΟΚ. Γιατί ενός κακού μύρια έπονται.

Και μπορεί η Χαριλάου Τρικούπη να θέλει να κλείσει εδώ και τώρα το θέμα με την επιλογή του διευθυντή του γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη αλλά και πάλι τα στελέχη του κόμματος που βρίσκονται καθημερινά στα ΜΜΕ κάτι πρέπει να λένε.

Και κάθε άλλο παρά εύκολο και άνετο είναι αυτό.

«Βιάστηκε» κατέληξε στο συμπέρασμα για τον Νίκο Ανδρουλάκη η κυβέρνηση, δια του Παύλου Μαρινάκη, αλλά τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ δεν φαίνεται να έχουν την ίδια άποψη.

Μετά τον Χάρη Δούκα, βγήκε και η Νάντια Γιαννακοπούλου (Action 24) και μίλησε για αυτογκόλ το οποίο φυσικά και «χρέωσε» στο επιτελείο Ανδρουλάκη.

Μεταξύ μας, δηλαδή, στον ίδιο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.







