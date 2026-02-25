ΠΑΣΟΚ: Νέο κύμα προσχωρήσεων οσονούπω...

Για ένα νέο κύμα ανακοινώσεων στελεχών που συμπαρατάσσονται με το ΠΑΣΟΚ προϊδεάζουν για τις επόμενες ημέρες από την Χαριλάου Τρικούπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, θα πρόκειται για τη δεύτερη παρτίδα, εκ των τριών, που είχαν προαναγγείλει αρχικά, όταν δηλαδή έγιναν γνωστά τα πρώτα 44 ονόματα όσων επιστρέφουν ή για πρώτη φορά συστρατεύονται με τη Χαριλάου Τρικούπη.

Αυτό το «πακέτο» θα είναι μικρότερο, υπολογίζεται ότι θα περιλαμβάνει 10 ως 20 άτομα (και κάποιες αξιοπρόσεκτες περιπτώσεις πρώην βουλευτών και υπουργών που είχαν πάει στον ΣΥΡΙΖΑ επί Αλέξη Τσίπρα) και φυσικά θα αξιοποιηθεί στη μάχη των εντυπώσεων με την πλευρά της Λεωφόρου Αμαλίας, που σε αυτή τη φάση μοιάζει να έχει «στεγνώσει» από πολιτικά καύσιμα

Ο επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης Κώστας Σκανδαλίδης κάνει σκέψεις είτε για κάποια εκδήλωση είτε για μια ειδική συνεδρίαση όπου οι επαναπατρισθέντες θα έχουν την τιμητική τους, ενώ στελεχώνονται και οι τοπικές επιτροπές σε όλη την Ελλάδα.

Πάντως, οι βουλευτές και τα «βαριά» ονόματα αποτελούν υπόθεση ειδικών χειρισμών, την οποία θα σηκώσει στις πλάτες του ο Νίκος Ανδρουλάκης για να μειωθεί ο αρνητικός θόρυβος και οι γκρίνιες.