ΠΑΣΟΚ: Προσεχώς τα ψηφοδέλτια (από κόσκινο τα βιογραφικά)

Μπορεί οι περισσότεροι (μην πω όλοι) στη Χαριλάου Τρικούπη να ασχολούνται (και εύλογα) με το ποιους θα προτείνει ο Ανδρουλάκης για το Πολιτικό Συμβούλιο την Κυριακή και ποιος θα είναι ο νέος γραμματέας, όμως κάτω από τα «ραντάρ» συνεχίζει τη δουλειά της η Επιτροπή Ψηφοδελτίων του κόμματος που συνεδρίασε και χθες (ανήμερα του Αγίου Γεωργίου, ένδειξη ότι γιορτές και σχόλες πλέον δεν υπάρχουν για τη Χαριλάου Τρικούπη)

Μαθαίνω ότι γίνονται πολλά σκαναρίσματα σε βιογραφικά που στέλνουν ενδιαφερόμενοι μέσω της πλατφόρμας (https://digitalsociety.gr/candidate-submission/) που είχε ανοίξει για το λόγο αυτό τον περασμένο Φεβρουάριο, ενώ σύμφωνα με άνθρωπό μου στο κόμμα (που ποτέ δε με έχει ρίξει έξω) δεν θα αργήσουν και οι πρώτες ανακοινώσεις ονομάτων.

Ιδίως για πρόσωπα που ήδη το «τρέχουν» στις περιοχές που θέλουν να κατέβουν, όπως πχ ο Ανδρέας Σπυρόπουλος στην Πρέβεζα, η Άννα Διαμαντοπούλου στη νότια Αθήνα ή ο Παναγιώτης Δουδωνής στη Λέσβο, την οποία επισκέφθηκε την περασμένη Τρίτη ο Ανδρουλάκης.