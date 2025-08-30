Πατατάκια χωρίς τύψεις: Ο σωστός τρόπος να τα απολαύσετε με λιγότερες θερμίδες

Οι διατροφολόγοι τονίζουν ότι τα πατατάκια, ως επεξεργασμένο και πλούσιο σε αλάτι τρόφιμο, καλό είναι να καταναλώνονται με μέτρο. Ωστόσο, για όσους δυσκολεύονται να τα αποκλείσουν εντελώς από τη διατροφή τους, υπάρχει τρόπος να τα απολαμβάνουν με λιγότερες ενοχές. Έρευνα του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια έδειξε ότι όταν τα πατατάκια σερβίρονται με συνοδευτικό ντιπ, οι καταναλωτές καταλήγουν να τρώνε έως και 77% περισσότερες θερμίδες. Όπως εξηγεί ο καθηγητής John Hayes, επικεφαλής της μελέτης, η αρχική υπόθεση ήταν πως το ντιπ θα περιόριζε την ποσότητα κατανάλωσης, όμως συνέβη ακριβώς το αντίθετο: οι συμμετέχοντες έτρωγαν το ίδιο ποσό πατατάκια αλλά πρόσθεταν και τις θερμίδες από το ντιπ.

Διαβάστε περισσότερα για τα πατατάκια και πώς θα τα εντάξετε στη διατροφή σας!