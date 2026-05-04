«Πατερίτσα του Μητσοτάκη ο Τσίπρας» (κατά το ΠΑΣΟΚ)

Έχει ανοίξει μια κόντρα στις παρυφές της κεντροαριστερής «γειτονιάς» με αφορμή τα όσα έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή στη συνεδρίαση για τις Ανεξάρτητες Αρχές.

Νερό στο μύλο αυτής της κόντρας έριξε ο Γιώργος Καραμέρος με μια ανάρτηση στα social media με την οποία περιέγραψε μια συμφωνία στο παρασκήνιο ανάμεσα στη ΝΔ και στο ΠΑΣΟΚ:

Τα ομολογούν τώρα δημόσια που χάλασε το κομπρεμί.

Οι κ.κ Ανδρουλάκης και Δουδωνής διαπραγματεύονταν στο παρασκήνιο με τη ΝΔ και τους κ.κ Μητσοτάκη, Χατζηδακη την πλήρωση των κενών θέσεων προέδρων σε δύο Ανεξάρτητες Αρχές την ώρα που το σύστημα ΝΔ έθαβε το σκάνδαλο των υπολοπών… pic.twitter.com/BPZCJkBxKb — Γιώργος Καραμέρος (@karameros) May 4, 2026

«Πιάνει πόρτα για τον χειμώνα ο Καραμέρος», έγραψε το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωση που έβγαλε το γραφείο Τύπου, ειδικά για την ανάρτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο δημοκρατικός κόσμος κρίνει. Ή με το ΠΑΣΟΚ ή με τις πατερίτσες του κ. Μητσοτάκη» λέει η Χαριλάου Τρικούπη φωτογραφίζοντας προφανώς τον Αλέξη Τσίπρα και όλους όσοι κάνουν... ουρά έξω από την Αμαλίας περιμένοντας τις ανακοινώσεις.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Ο κ. Καραμέρος ακολουθώντας τη ρήση του θυμόσοφου λαού, «πιάνει πόρτα για τον χειμώνα». Γι’ αυτό και άρχισε τις προσωπικές επιθέσεις στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.



«Βολική» αντιπολίτευση είναι αυτή που συντρίβεται από μια αποτυχημένη κυβέρνηση. Την ώρα που καταρρέει στα σκάνδαλα και στη διαφθορά ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ επιλέγουν να βάλουν πλάτη στη Νέα Δημοκρατία χτυπώντας το ΠΑΣΟΚ.



Άραγε όταν ο κ. Τσίπρας τα βρήκε με τη Νέα Δημοκρατία για να ορίσουν τη σύνθεση του ΕΣΡ, ήταν και αυτός «βολικός»;



Ο δημοκρατικός κόσμος κρίνει. Ή με το ΠΑΣΟΚ ή με τις πατερίτσες του κ. Μητσοτάκη.