Πάτινσον - Ζεντάγια: Στην πιο εκκεντρική και cool φωτογράφιση, ποζάρουν σαν κούκλες με κόκκινο κραγιόν

Οι δύο super star, Ρόμπερτ Πάτινσον και Ζεντάγια, πρωταγωνιστούν στην ταινία «The Drama» και μιλούν στο Interview Magazine για την σχέση τους, τον χαρακτήρα τους και την πολυσυζητημένη ταινία στην οποία υποδύονται ένα ευτυχισμένο ζευγάρι που έχει αρραβωνιαστεί και η σχέση τους δοκιμάζεται, όταν μια απροσδόκητη εξέλιξη εκτροχιάζει την εβδομάδα του γάμου τους.

«Γνωριστήκαμε επειδή είχαμε κοινούς φίλους και ήσουν πάντα αρκετά ήσυχος και ψύχραιμος. Δεν είπες πολλά και εγώ σκέφτηκα «Ωχ, μυστηριώδης!». Μετά μίλησα με τον Τομ Χόλαντ και εκείνος είπε «Όχι, είναι πολύ διασκεδαστικός και πάντα γελάει και αστειεύεται», και εγώ σκέφτηκα «Αλήθεια; Δεν έχω βιώσει αυτή την πλευρά του, υποθέτω» λέει η Ζεντάγια απευθυνόμενη στον διάσημο ηθοποιό.

Και εκείνος απαντά με χιουμοριστική διάθεση: «Αυτό είναι τόσο θλιβερό. Μακάρι να μπορούσα να παραμείνω μυστηριώδης. Έχω μάθει ότι όταν δεν μιλάς, οι άνθρωποι λένε, «Ουάου» αλλά εγώ απλώς δεν μπορώ να το διατηρήσω».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο Ρόμπερτ Πάτινσον την ρωτά ποιο είναι το red flag της για έναν άνθρωπο του χώρου τους και εκείνη εξηγεί: «Κάτι που με ενδιαφέρει στη δουλειά είναι ο τρόπος που οι άνθρωποι φέρονται στα συνεργεία τους. Θαυμάζω τους ανθρώπους που είναι ευγενικοί με όλους, όχι μόνο με τους ηθοποιούς, τους σκηνοθέτες ή τους παραγωγούς. Κάτι πολύ σημαντικό είναι το πώς νιώθει ένα συνεργείο για έναν συγκεκριμένο ηθοποιό, επειδή βλέπει πώς είναι οι άνθρωποι όταν οι κάμερες δεν είναι σε λειτουργία».

Η Ζεντάγια επίσης παραδέχεται μιλώντας για τον εαυτό της και την ζωή της: «Έχω μείνει υπερβολικά κλειστή στον εαυτό μου και οι περισσότεροι από τους βασικούς μου φίλους είναι η οικογένειά μου και άνθρωποι που γνωρίζω από τότε που γεννήθηκα κυριολεκτικά. Αλλά νιώθω ότι τα τελευταία δύο χρόνια, μπόρεσα να κάνω φίλους άλλους ηθοποιούς σαν εσένα, των οποίων τη δουλειά θαυμάζω και που θεωρώ πολύ κουλ άτομα».