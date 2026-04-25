Πάτρα: Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία λόγω τεχνικού προβλήματος στον Καστελλόκαμπο

Αμαξοστοιχία της Hellenic Train που εκτελούσε το δρομολόγιο Άγιος Ανδρέας – Ρίο παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα στον σταθμό Καστελλοκάμπου και ακινητοποιήθηκε στις πέντε λεπτά πριν από τις 10 το βράδυ του Σαββάτου, 25 Απριλίου.



Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν στον Σταθμό Καστελλοκάμπου και από εκεί συνέχισαν προς το Ρίο με λεωφορείο της Hellenic Train.



Λόγω του συμβάντος, πραγματοποιείται μερική κατάργηση των δρομολογίων 14302, 14303 και 14304 στο τμήμα Καστελλόκαμπος – Ρίο – Καστελλόκαμπος.



Ειδικότερα, για τα παραπάνω δρομολόγια, η μετακίνηση των επιβατών στο τμήμα Καστελλόκαμπος – Ρίο – Καστελλόκαμπος θα πραγματοποιείται με λεωφορεία, ενώ στη συνέχεια θα γίνεται μετεπιβίβαση σε αμαξοστοιχίες για τη συνέχιση του ταξιδιού τους.



Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.