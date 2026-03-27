Δίωρη ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες στην Οινόη - Ακινητοποιήθηκε τρένο

Μετά από δύο ώρες καθυστέρησης ξεκίνησε με προορισμό τη Θεσσαλονίκη η αμαξοστοιχία με αριθμό 56 που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα- Θεσσαλονίκη. Όπως ανέφερε το thesspost.gr το τρένο, που ξεκίνησε με καθυστέρηση από την Αθήνα, παρουσίασε βλάβη λίγο πριν από την Οινόη.

Έτσι οι περισσότεροι από 400 επιβάτες της αμαξοστοιχίας, παρέμειναν «εγκλωβισμένοι» για τουλάχιστον δύο ώρες, δίχως να έχουν καμία ουσιαστική ενημέρωση από την Hellenic Train για τον χρόνο αναμονής.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Η αμαξοστοιχία με αριθμό IC56: Αθήνα - Θεσσαλονίκη και ώρα αναχώρησης 17:58 αναχώρησε από τον Σταθμό της Οινόης., μετά από καθυστέρηση 117 λεπτών. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.