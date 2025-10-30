Πειραματικό εμβόλιο για τον καρκίνο του στομάχου δίνει ελπίδα σε εκατομμύρια ασθενείς

Επιστήμονες βρίσκονται ένα βήμα πιο κοντά σε ένα εμβόλιο που θα μπορούσε να προστατεύει τόσο από τα έλκη όσο και από τον καρκίνο του στομάχου – δύο ασθένειες που μέχρι σήμερα παραμένουν σημαντική απειλή για εκατομμύρια ανθρώπους. Παρότι οι ερευνητές προειδοποιούν πως θα χρειαστούν αρκετά χρόνια μέχρι να φτάσει ένα τέτοιο εμβόλιο στην αγορά, τα πρώτα αποτελέσματα θεωρούνται ιδιαίτερα ελπιδοφόρα.

Το βακτήριο που ευθύνεται για τον καρκίνο του στομάχου

Όπως διαβάζουμε στο IFL Science, για δεκαετίες, οι στομαχικές ενοχλήσεις και τα έλκη αποδίδονταν στο στρες, στο κάπνισμα ή στα πικάντικα φαγητά. Αυτή η αντίληψη κυριαρχούσε μέχρι τη δεκαετία του ’80, όταν ο Αυστραλός γιατρός Μπάρι Μάρσαλ, πίνοντας ο ίδιος ένα διάλυμα που περιείχε το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (Helicobacter pylori), απέδειξε ότι ο πραγματικός ένοχος ήταν ένα βακτήριο. Έκτοτε γνωρίζουμε ότι η υπερανάπτυξη του H. pylori προκαλεί φλεγμονές στο στομάχι, οι οποίες μπορούν να εξελιχθούν σε έλκη και σε πιο προχωρημένες περιπτώσεις, σε καρκίνο.

Το συγκεκριμένο βακτήριο υπάρχει στο πεπτικό σύστημα πολλών ανθρώπων χωρίς να προκαλεί προβλήματα. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις πολλαπλασιάζεται ανεξέλεγκτα, προκαλώντας βλάβες στο τοίχωμα του στομάχου. Ο καρκίνος του στομάχου που σχετίζεται με το H. pylori είναι ιδιαίτερα επιθετικός και δύσκολα αντιμετωπίσιμος, με τα ποσοστά επιβίωσης σε προχωρημένα στάδια να είναι εξαιρετικά χαμηλά. Δεν είναι τυχαίο ότι το βακτήριο αυτό ευθύνεται για περίπου τρεις στις πέντε περιπτώσεις καρκίνου του στομάχου παγκοσμίως.

Η νέα τεχνολογία που αλλάζει την έρευνα για τα εμβόλια

Οι Φιλιππινέζοι ερευνητές, των οποίων η μελέτη δημοσιεύεται στο περιοδικό BioTechnologia προσέγγισαν το πρόβλημα με μια πρωτοποριακή μέθοδο που ονομάζεται «ανοσοπληροφορική» (immunoinformatics). Χρησιμοποιώντας υπολογιστικά εργαλεία, ανέλυσαν το γονιδίωμα του H. pylori και εντόπισαν πέντε κρίσιμες πρωτεΐνες που θα μπορούσαν να ενεργοποιήσουν το ανοσοποιητικό σύστημα. Ανάμεσά τους, η πρωτεΐνη HopZ έδειξε τη μεγαλύτερη δυναμική, καθώς φάνηκε να προκαλεί ισχυρή ανοσολογική απόκριση σε πάνω από το 90% των πληθυσμών που εξετάστηκαν.

Αν και αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε ήδη στα χέρια μας ένα έτοιμο εμβόλιο, πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική βάση. Ουσιαστικά, οι επιστήμονες ανακάλυψαν τα «υλικά» που θα μπορούσαν να συνθέσουν μια αποτελεσματική «συνταγή». Τα επόμενα βήματα θα περιλαμβάνουν δοκιμές σε μοριακό επίπεδο και, αργότερα, σε ζωικά και ανθρώπινα μοντέλα, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της φόρμουλας.

Αισιοδοξία για το μέλλον της πρόληψης

Αν οι δοκιμές αποδειχθούν επιτυχείς, το εμβόλιο αυτό θα μπορούσε να σώσει εκατομμύρια ζωές, περιορίζοντας δραστικά την εμφάνιση έλκους και καρκίνου του στομάχου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ήδη χαρακτηρίσει το H. pylori ως ένα από τα πλέον επικίνδυνα βακτήρια για τη δημόσια υγεία, λόγω της ευρείας εξάπλωσής του και της σύνδεσής του με σοβαρές ασθένειες.

Η ανακάλυψη αυτή δεν περιορίζεται μόνο στην αντιμετώπιση μιας συγκεκριμένης νόσου. Αν επιβεβαιωθεί, θα ανοίξει τον δρόμο για την ανάπτυξη νέων εμβολίων με τη βοήθεια της τεχνολογίας της ανοσοπληροφορικής, που υπόσχεται να επιταχύνει την ανακάλυψη εμβολίων για πλήθος άλλων παθογόνων μικροοργανισμών.