PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity: Στην τελική ευθεία!

Όλα πλέον είναι έτοιμα για τον τρίτο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Regularity, ο οποίος μάλιστα προσφέρει διπλούς βαθμούς στους συμμετέχοντες, έχοντας συντελεστή 2. Για την τελική επιλογή της διαδρομής του αγώνα, δόθηκε μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια, πάντα με γνώμονα το σεβασμό στα ιστορικά αυτοκίνητα του παρελθόντος.

Το PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity είναι ένας αγώνας ακριβείας ο οποίος προσφέρει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν από κοντά τις κρυμμένες ομορφιές της χώρας μας. Η διαδρομή περνά μέσα από εμβληματικά μέρη, πλούσια σε ιστορία και φυσικά τοπία, γεγονός που θα αποζημιώσει όσους δηλώσουν συμμετοχή. Χαρακτηριστικό είναι πως οι αγωνιζόμενοι θα διέλθουν από 8 Νομούς της χώρας.

Ήδη η προσωρινή λίστα των συμμετοχών περιλαμβάνει ονόματα που φέρουν αρκετές διακρίσεις στο χώρο, όπως παλαιότερους πρωταθλητές Ελλάδας, ενώ στον αγώνα θα λάβουν μέρος και πληρώματα από το εξωτερικό, προσδίδοντας διεθνές ενδιαφέρον και επίπεδο συναγωνισμού υψηλών προδιαγραφών.

Ο Διοικητικός και Τεχνικός Έλεγχος του αγώνα θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις της ΟΜΑΕ στο ΟΑΚΑ (Σπύρου Λούη 1 – Ποδηλατοδρόμιο – Είσοδος ΣΤ’ – Μαρούσι) την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου από τις 16:00 έως και τις 20:00. Την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου στις 13:00, κάτω από τη σκιά του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης, θα δοθεί η Πανηγυρική εκκίνηση του αγώνα με τους συμμετέχοντες να κατευθύνονται μέσω Αττικής Οδού στην Κόρινθο. Στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, στην Κεντρική Πλατεία της Κορίνθου, θα πραγματοποιηθεί μια επανεκκίνηση του αγώνα, καθώς θα έχει στηθεί μια γιορτή υποδοχής των πληρωμάτων από την τοπική κοινωνία. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει μια πρωτοποριακή Δοκιμασία ελέγχου Calibration, η οποία δεν θα προσμετράει στην κατάταξη του αγώνα. Επόμενος σταθμός αποτελεί η Αχαΐα και συγκεκριμένα η μικρή παραλιακή πόλη της Ακράτας, με το αγωνιστικό «καραβάνι» να περνάει στη συνέχεια από τοποθεσίες όπως η Κλειτορία, η Κοντοβάζαινα, η Γέφυρα του Ερυμάνθου, πριν καταλήξει στην Αρχαία Ολυμπία – μια πόλη που κουβαλά στις ρίζες της την παγκόσμια ιστορία του αθλητισμού και του πολιτισμού. Το βράδυ του πρώτου σκέλους του αγώνα, εκτός από το δείπνο που θα παρασχεθεί στα πληρώματα, θα υπάρξει και μια μικρή γιορτή, παρουσία τοπικών αρχόντων της περιοχής.

Το δεύτερο σκέλος του αγώνα θα εκκινήσει το πρωί του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου από την ιστορική Αρχαία Ολυμπία. Από εκεί, οι συμμετέχοντες θα συνεχίσουν το ταξίδι μέσα από διαδρομές που συνδυάζουν μοναδικά τη φυσική ομορφιά, την ιστορία και την παράδοση της Ελλάδας. Μετά την επιστροφή τους στον Νομό Αχαΐας, περνώντας ξανά από γραφικά χωριά όπως οι Πετσακοί, η Φτέρη και ο Σελινούντας, θα κατευθυνθούν προς τη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου.

Το εντυπωσιακό αυτό τεχνολογικό επίτευγμα, που ενώνει τη Δυτική Ελλάδα με την Πελοπόννησο, θα αποτελέσει μια από τις κορυφαίες στιγμές της διαδρομής, καθώς η διάσχισή του χαρίζει μαγευτική θέα στον Πατραϊκό και τον Κορινθιακό κόλπο. Ακολούθως, οι αγωνιζόμενοι θα μπουν στον Νομό Αιτωλοακαρνανίας, περνώντας από το Θέρμο, για να συνεχίσουν προς τα ορεινά και γραφικά χωριά της Ευρυτανίας, με χαρακτηριστικό σταθμό τον Προυσό. Ιδιαίτερη πρόκληση και ξεχωριστή εμπειρία θα αποτελέσει η μαραθώνια νυχτερινή δοκιμασία, μήκους άνω των 40 χιλιομέτρων, γύρω από τον επιβλητικό ορεινό όγκο του Βελουχίου.

Η ημέρα θα ολοκληρωθεί με τον πιο ιδανικό τρόπο, καθώς το «καραβάνι» θα καταλήξει αργά το βράδυ του Σαββάτου στο Καρπενήσι, έναν από τους πιο μαγευτικούς ορεινούς προορισμούς της Ελλάδας. Εκεί, στην αγκαλιά των βουνών της Ευρυτανίας, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την αυθεντική ελληνική φιλοξενία, σε μια πόλη που συνδυάζει την παράδοση με τη φυσική ομορφιά.

Το πρωί της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου, στις 09:00, οι συμμετέχοντες θα εκκινήσουν από το Καρπενήσι και θα συνεχίσουν μέσα από διαδρομές που προσφέρουν μοναδικές εικόνες, καθώς τα ιστορικά αυτοκίνητα θα διασχίσουν τοπία απαράμιλλης ομορφιάς, όπου η άγρια φύση συνυπάρχει με την ηρεμία των ελληνικών βουνών. Κατηφορίζοντας προς τη Φωκίδα, οι αγωνιζόμενοι θα περάσουν από την χωρία απαράμιλλης ομορφιάς και πλούσιας ιστορίας, όπως το Κρίκελο, η Δομνίστα και η Αράχοβα. Ο τερματισμός του αγώνα θα γίνει στους θρυλικούς Δελφούς, τον τόπο που οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν «ομφαλό της γης». Μέσα σε ένα σκηνικό ανυπέρβλητης ιστορικής και φυσικής σημασίας, εκεί όπου η παράδοση, η μυθολογία και η ενέργεια του τόπου παραμένουν ζωντανές εδώ και αιώνες, θα ολοκληρωθεί το PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity.

Η απονομή των κυπέλλων στους πρωταγωνιστές θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, στο Θέατρο Φρύνιχος, στις 18:30, κλείνοντας με τιμή και πανηγυρικό τρόπο το PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity.

Συνολικά, ο αγώνας καλύπτει περισσότερα από 1.000 χιλιόμετρα, εκ των οποίων τα 423 χιλιόμετρα περιλαμβάνουν 28 Δοκιμασίες Ακριβείας Regularity, προσφέροντας μια συναρπαστική πρόκληση για τους συμμετέχοντες.

Το PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity του 2025 δεν είναι μόνο αγωνιστική δοκιμασία, αλλά και μια διαδρομή στην ιστορία, τον πολιτισμό και τα τοπία της Ελλάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τη φόρμα συμμετοχής στην επίσημη ιστοσελίδα του αγώνα. Υπενθυμίζεται πως οι συμμετοχές θα γίνουν δεκτές έως και την Παρασκευή 29 Αυγούστου.