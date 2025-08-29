PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις: Με 53 συμμετοχές από 11 χώρες

Το PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις, ο έβδομος γύρος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων πλησιάζει. Ο κορυφαίος αγώνας του είδους στη χώρα μας συγκέντρωσε συνολικά 53 πληρώματα από 11 χώρες, τα οποία το απόγευμα της Παρασκευής 5 Σεπτεμβρίου θα περάσουν από τη ράμπα της εκκίνησης κάτω από την Ακρόπολη.

Οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές...

Η ποιότητα των συμμετοχών είναι υψηλού επιπέδου, με τη σχετική λίστα να περιλαμβάνει οδηγούς και αυτοκίνητα που έχουν αφήσει έντονο αποτύπωμα στην ιστορία των αγώνων αυτοκινήτου. Κατέχοντας το ρεκόρ με τις περισσότερες εκκινήσεις σε αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ, ο Jari-Matti Latvala έρχεται στη χώρα μας για να αγωνιστεί στο PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις και αναμένεται να ξεσηκώσει τα πλήθη με τα περάσματά του. Ο 40χρονος Φινλανδός με 18 νίκες σε αγώνες του WRC ακολουθεί φέτος το θεσμό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών, με συνοδηγό στη μαύρη Toyota Celica Turbo 4WD την Jani Hussi.

Η χρονιά, ωστόσο, μόνο εύκολη δεν είναι μέχρι στιγμής για τον πρώην αστέρα του WRC, καθώς παρά τις δύο νίκες στην αρχή της σεζόν, τρεις συνεχόμενες εγκαταλείψεις από μηχανική βλάβη έχουν δυσκολέψει σημαντικά την προσπάθειά του για την κατάκτηση του τίτλου. Να «καταδιώξουν» το Φιλανδικό δίδυμο θα επιδιώξουν οι άτυχοι του περσινού αγώνα, Ghislain de Mevius-Johan Jalet που επιστρέφουν στα Ελληνικά χώματα. Με το Mazda 323 GTX θα κυνηγήσουν τη νίκη, κάτι που δεν κατάφεραν την περσινή χρονιά κι ενώ ήταν στην πρωτοπορία για το μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Εκμεταλλευόμενοι τις ατυχίες των κυριότερων αντιπάλων τους, οι γνωστοί μας από την περσινή συμμετοχή τους στον αγώνα, Maciej Lubiak-Grzegorz Dachowski βρίσκονται επικεφαλής στη βαθμολογία του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και φέτος ευελπιστούν η τύχη να είναι με το μέρος τους στο PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις. Οι Πολωνοί που έχουν μαζέψει βαθμούς σε όλους σχεδόν τους αγώνες του θεσμού φέτος, θα οδηγήσουν μία ανανεωμένη Porsche 911 Carrera RS 2.7.

... Και οι Ελληνικές και Ευρωπαϊκές συμμετοχές



Από εκεί και πέρα, να «κοιτάξουν στα μάτια» τους πρωταγωνιστές του θεσμού θα επιδιώξουν οι τρίτοι στον περσινό αγώνα, Μάριος Σταφυλοπάτης-Γιώργος Χατζηρήγας. Οι δύο φορές Πρωταθλητές Ελλάδος Ιστορικών, θα έχουν στα χέρια τους μία Lancia Delta Integrale 16V, με την οποία θα κυνηγήσουν την πρώτη τους νίκη στο φετινό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιστορικών αυτοκινήτων.

Συνέχεια στις θετικές τους εμφανίσεις θέλουν να δώσουν επί Ελληνικού εδάφους οι Will Graham-James O’ Brien με μία BMW M3 E30. Η σταθερότητα του 29χρονου Βρετανού στη φετινή χρονιά, τον φέρνει μέχρι στιγμής στη δεύτερη θέση στην κατάταξη του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και στόχος του στα κακοτράχαλα Ελληνικά χώματα, στα οποία συμμετέχει για πρώτη φορά, είναι να παραμείνει στο δρόμο και να προσθέσει πολύτιμους βαθμούς στη μάχη του πρωταθλήματος.

Κάτι αντίστοιχο θα επιδιώξει και ο πατέρας του Will, Ernie Graham, ο οποίος με συνοδηγό τη γυναίκα του, Karen, έρχεται για άλλη μια φορά στη χώρα μας. Ο …«φιλέλληνας» Βρετανός που έχει αναδειχθεί δύο φορές Πρωταθλητής Ευρώπης στην Κατηγορία 1 των Ιστορικών, θα βρεθεί πίσω από το τιμόνι ενός Ford Escort RS1800 MKII, στην έκτη συμμετοχή του σε Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις. Το 2023, μάλιστα, είχε ανεβεί στο τρίτο σκαλί του βάθρου, ενώ πέρυσι είχε ολοκληρώσει τον αγώνα στην τέταρτη θέση. Φέτος, προηγείται στο Έπαθλο των 1600 κ.εκ. και θέλει στη χώρα μας να σφραγίσει τον τίτλο.

Γνώριμος των Ελλήνων φίλων του αθλήματος είναι ο Enrico Brazzoli που θα οδηγήσει στο PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις μία Porsche 911, με συνοδηγό την Martina Musiari. Ο Ιταλός οδηγός έχει λάβει μέρος τέσσερις φορές στον αγώνα, ανεβαίνοντας μάλιστα τρεις φορές στο βάθρο των νικητών και έχοντας αναδειχθεί παράλληλα Πρωταθλητής Ευρώπης Ιστορικών στην Κατηγορία 3 το 2009 και το 2011. Ελπίδες για διάκριση έχουν οι Αλέξανδρος Χριστοδούλου-Αθανάσιος Σαμαράς που φέτος θα αγωνιστούν με μία Lancia Delta Integrale.

Κύριο μέλημα του πληρώματος είναι να διατηρηθεί στην κορυφή της βαθμολογίας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων και γιατί όχι να διεκδικήσει το κάτι παραπάνω στον αγώνα, εκμεταλλευόμενο την εμπειρία του. Αντίστοιχα, με παραστάσεις κυρίως από αγώνες της πατρίδας τους, οι Γάλλοι Bertrand Metivier – Fabrice Garin θα βρεθούν για πρώτη φορά στη χώρα μας, οδηγώντας ένα Ford Escort RS1600 MKI, με το οποίο συμμετέχουν φέτος σε ολόκληρο το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Σε άγνωστα λημέρια θα βρεθούν οι Φινλανδοί Pasi Hapulahti – Antti Nordström, καθώς για τον οδηγό αυτός θα είναι ο πρώτος αγώνας εκτός πατρίδας. Το πλήρωμα θα βρεθεί στα μπάκετ ενός Volvo 242, με στόχο να συνδυάσει την ταχύτητα με το θέαμα και να αφήσει θετικές εντυπώσεις στο ελληνικό κοινό. Από το PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις, όμως, δεν θα μπορούσαν να λείπουν και οι Siegfried Mayr – Renate Mayr. Το γερμανικό πλήρωμα του Volvo 240, που γνώρισε τον αγώνα το 2023, δηλώνει ενθουσιασμένο για τις εντυπωσιακές χωμάτινες ειδικές της Ελλάδας και διεκδικεί φέτος με αξιώσεις τον τίτλο στην κατηγορία 3 του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Με ελληνικές ρίζες, ο Evangelos Andrea Farmakakis θα αγωνιστεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη διοργάνωση, με τον πολύπειρο Giovanni Bernacchini στο δεξί μπάκετ ενός Ford Escort RS2000 MKII. Τέταρτος στο περσινό Acropolis Rally Legends, ο Σταύρος Αναμολίδης δίνει και φέτος το παρών, αυτή τη φορά με ένα Peugeot 205 Rallye. Συνοδηγός του σε αυτή την προσπάθεια θα είναι ο Ηλίας Παναγιωτούνης.

Οι Παναγιώτης Παραδείσης και Μιχάλης Φράγκου αφήνουν προσωρινά το τιμόνι του Renault Clio Rally3, με το οποίο ακολουθούν φέτος το θεσμό του Κυπέλλου Χώματος, για να επιστρέψουν στο αγαπημένο τους Ford Escort RS1800 MKII. Το πλήρωμα στοχεύει να σπάσει την κακοδαιμονία που το ακολουθεί, καθώς στις δύο τελευταίες διοργανώσεις δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τον αγώνα. Εκ διαμέτρου αντίθετη είναι η πορεία του Γιώργου Παραδείση στα Ιστορικά Ράλλυ Ακρόπολις, με τον οδηγό να τερματίζει τα τελευταία χρόνια ψηλά στην κατάταξη, έχοντας μάλιστα ανεβεί στο τρίτο σκαλί του βάθρου το 2022. Συνοδηγός του στο Ford Escort MKI θα είναι ο Πλούταρχος Στεργίου. Με νέο αυτοκίνητο θα κάνει την εμφάνισή του ο Παναγιώτης Κουτσίκος. Άτυχος το 2022 και το 2023 στον αγώνα, ο οδηγός που συμπληρώνει φέτος 50 χρόνια εμπλοκής στο χώρο των αγώνων, θα βρεθεί πίσω από το τιμόνι ενός τετρακίνητου Ford Sierra RS Cosworth με συνοδηγό τον Νίκο Πετρόπουλο. Με ίδιο αυτοκίνητο θα δώσουν το παρών στον διεθνή αγώνα οι Χαράλαμπος Μπουσούνης-Νικόλαος Γιαννόπουλος, ένα πλήρωμα που παρά τη μικρή του εμπειρία από το χώρο, παρουσιάζει σημαντική βελτίωση στην απόδοση του το τελευταίο διάστημα, με αποκορύφωμα τη δεύτερη θέση στην κατηγορία των Ιστορικών στο πρόσφατο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας.

Δυναμική επιστροφή στο χώρο για τον «Sassos», ο οποίος έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια αποχής, θα λάβει μέρος με ένα τετρακίνητο Subaru Legacy και τον Αλέξανδρο Ματαλιωτάκη δίπλα του.

Από την... Αυστραλία

Από τη μακρινή Αυστραλία έρχεται για να συμμετάσχει στο PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις ο Darryn Snooks με συνοδηγό τον αδερφό του, Steuart Snooks. Θα βρεθούν πίσω από το τιμόνι ενός Ford Escort RS 1800 MKII με το οποίο αγωνίστηκαν στο πρόσφατο Lahti Historic Rally. Από τη χώρα της Ωκεανίας θα έρθουν και οι Phil Thomas-Cody Richards με ίδιο αυτοκίνητο, προκειμένου να ζήσουν την εμπειρία της συμμετοχής σε έναν από τους πιο κλασικούς αγώνες του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Από εκεί και πέρα, συνολικά 8 αυτοκίνητα της κατηγορίας 5 (P2000) θα λάβουν μέρος στο PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις. Αίσθηση προκαλεί η συμμετοχή του παλιού γνώριμου των Ελλήνων φιλάθλων και δύο φορές Πρωταθλητή της κατηγορίας Ν στο WRC, Gregoire De Mevius, ο οποίος θα βρεθεί στο φετινό PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις με ένα Nissan Sunny GTI-R. Η εικόνα του Βέλγου οδηγού πίσω από το τιμόνι του συγκεκριμένου αγωνιστικού ξυπνά αναμνήσεις, καθώς το 1992 είχε τερματίσει με αυτό στην 9η θέση της γενικής κατάταξης στο Ράλλυ Ακρόπολις.

Το πρόγραμμα

Η δράση θα ξεκινήσει το απόγευμα της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου με τη διεξαγωγή προαιρετικού shakedown για τους συμμετέχοντες. Η διαδικασία θα εκκινήσει στις 16:00 και θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή της Θήβας. Την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου στις 18:00, θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη Πανηγυρική Εκκίνηση, με φόντο τον Παρθενώνα, ενώ νωρίτερα θα έχει προηγηθεί ο Διοικητικός και Τεχνικός Έλεγχος στις Εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ).

Τα αγωνιστικά θα διανυκτερεύσουν στο ΟΑΚΑ και θα εκκινήσουν το πρωί του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου για τις 7 ειδικές διαδρομές που απαρτίζουν το απαιτητικό πρώτο σκέλος του αγώνα. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες θα αγωνιστούν στην Ειδική Διαδρομή «Ασωπία» (14,16 χλμ.) και εν συνεχεία θα κατευθυνθούν στην Ειδική Διαδρομή «Θήβα» (14,96 χλμ.), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι τόσο του Ιστορικού, όσο και του σύγχρονου Ράλλυ Ακρόπολις τα τελευταία χρόνια. Το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει, επίσης, την Ειδική Διαδρομή «Ακραίφνιο» (10,36 χλμ.), πριν την ανασυγκρότηση, η οποία θα λάβει χώρα στην Αλίαρτο. Θα ακολουθήσουν οι Ειδικές Διαδρομές «Ελικώνας» (8,06 χλμ.), «Μαυρονέρι» (13,37 χλμ.) και «Παρνασσός» (13,71 χλμ.), γνωστές από την περσινή διοργάνωση του αγώνα. Το πρώτο σκέλος ολοκληρώνεται με την «Άμφισσα» (11,75 χλμ.), η οποία θα διεξαχθεί υπό το φως των προβολέων και εν συνεχεία τα αγωνιστικά θα διανυκτερεύσουν στην πόλη της Ιτέας, η οποία θα στεγάζει και το Service Park.

Το πρωί της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου, οι συμμετέχοντες του PEMA Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις, θα αγωνιστούν και πάλι στην Ειδική Διαδρομή «Άμφισσα» (11,75 χλμ.), αυτή τη φορά υπό το φως του ήλιου και στη συνέχεια θα κατευθυνθούν στις Ειδικές Διαδρομές «Οινοχώρι» (10,02 χλμ.) και «Αμφίκλεια» (13,89 χλμ.). Θα ακολουθήσει ενδιάμεσο service στην Αμφίκλεια, με το μενού να περιλαμβάνει στη συνέχεια τις Ειδικές Διαδρομές «Ελάτεια-Ζέλι» (11,65 χλμ.) και «Αμφίκλεια» (13,89 χλμ.). Το PΕΜΑ Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις ολοκληρώνεται με την Ειδική Διαδρομή «Οινοχώρι» (10,02 χλμ.).

Ο τερματισμός του αγώνα θα πραγματοποιηθεί στον προαύλιο χώρο του Ευρωπαϊκού Συνεδριακού Κέντρου Δελφών στις 17:30 και θα ακολουθήσει η Απονομή στο Θέατρο Φρύνιχος του Ευρωπαϊκού Συνεδριακού Κέντρου Δελφών στις 18:30.

Το PΕΜΑ Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις απαρτίζεται από συνολικά 13 Ειδικές Διαδρομές που καλύπτουν 157,69 αγωνιστικά χιλιόμετρα. Το συνολικό μήκος του αγώνα είναι 689,73 χιλιόμετρα.

Χορηγός ονομασίας του φετινού αγώνα είναι η εταιρεία PEMA, η οποία εξειδικεύεται στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων ανεφοδιασμού με καύσιμα και λιπαντικά, εξυπηρετώντας πλοία σε παγκόσμιο επίπεδο. Πολύτιμη βοήθεια στους οργανωτές παρέχουν φέτος η Περιφέρεια Αττικής, η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας και η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας. Στο πλευρό του PΕΜΑ Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις, βρίσκονται επίσης, ο Δήμος Αθηναίων, ο Δήμος Θηβαίων, ο Δήμος Τανάγρας, ο Δήμος Λεβαδέων, ο Δήμος Δελφών, ο Δήμος Ορχομενού, ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας και ο Δήμος Αλιάρτου. Χορηγός επικοινωνίας είναι η Cosmote TV.