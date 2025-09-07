PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Sporting 1ο ΣκέλοςΕπικεφαλής οι Latvala-Hussi

Ο έβδομος γύρος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων φιλοξενείται στην Ελλάδα, με 52 πληρώματα να ρίχνονται στη μάχη με το χρονόμετρο στις 7 ειδικές διαδρομές του πρώτου σκέλους.



Όπως ήταν αναμενόμενο, οι Latvala-Hussi δεν άφησαν περιθώριο αντίδρασης στους αντιπάλους τους, χτίζοντας από την πρώτη ειδική διαδρομή του αγώνα, διαφορά ασφαλείας. Ωστόσο, για ακόμη έναν αγώνα, τα προβλήματα δεν έλειψαν για τον πρώην αστέρα του WRC, καθώς στον Παρνασσό αντιμετώπισε πρόβλημα με τον κινητήρα του Toyota Celica Turbo 4WD (ST185), χάνοντας περισσότερο από μισό λεπτό. Η μηχανική βλάβη αποκαταστάθηκε στο απογευματινό service, με το πλήρωμα να θέτει από νωρίς γερές βάσεις για την τρίτη του φετινή νίκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων.

Στη δεύτερη θέση ολοκλήρωσαν το πρώτο σκέλος οι Ghislain de Mevius – Johan Jalet με το Mazda 323 GTX. Το βελγικό πλήρωμα, στη δεύτερη συμμετοχή του στον αγώνα, δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό των πρωτοπόρων, επηρεασμένο και από την πολύμηνη αποχή του από την αγωνιστική δράση και την Κυριακή θα κινηθεί με στόχο να διατηρήσει τη θέση του. Παρά τα προβλήματα πρόσφυσης που αντιμετώπισαν, οι Μάριος Σταφυλοπάτης-Γιώργος Χατζηρήγας είναι στην τρίτη θέση με την Lancia Delta Integrale 16V. Οι περσινοί Πρωταθλητές Ελλάδος Ιστορικών, γλιστρούσαν στις ειδικές διαδρομές, έχοντας και ένα τετ-α-κε στον Παρνασσό. Παρά τις δυσκολίες, είναι στην κορυφή του αγώνα που προσμετράει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων και διεκδικεί με αξιώσεις μια θέση στο βάθρο.

Οι Gregoire de Mevius-Andre Leyh, στην επιστροφή του Βέλγου οδηγού στα Ελληνικά χώματα είναι στην τέταρτη θέση, κάνοντας ένα απροβλημάτιστο πρώτο σκέλος. Με το Nissan Sunny GTi-R ο παλιός γνώριμος των Ελλήνων φιλάθλων κινείται εντυπωσιακά και την Κυριακή αναμένεται να έχει ωραία μάχη με τους Σταφυλοπάτη-Χατζηρήγα για το τρίτο σκαλί του βάθρου, καθώς η μεταξύ τους διαφορά είναι μικρότερη των 6 δευτερολέπτων. Παρά το κλατάρισμα που είχαν στον Παρνασσό, οι Αχιλλέας Χριστοδούλου – Κωνσταντίνος Σούκουλης βρίσκονται στην πέμπτη θέση γενικής με το Mitsubishi Lancer Evo VI, συμμετέχοντας αποκλειστικά στον ελληνικό αγώνα. Ο 20χρονος οδηγός ανέβαζε ρυθμό ειδική με ειδική, σημειώνοντας τη δεύτερη ταχύτερη επίδοση τόσο στο Ακραίφνιο όσο και στη νυχτερινή Άμφισσα. Πιο πίσω βρίσκονται οι επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ιστορικών αυτοκινήτων, Maciej Lubiak-Grzegorz Dachowski με την Porsche 911 Carrera RS 2.7. Με στόχο να φτάσουν στον τερματισμό και να συγκεντρώσουν πολύτιμους βαθμούς για το πρωτάθλημα, οι Πολωνοί επέλεξαν να μην πιέσουν στο σκέλος του Σαββάτου. Ένα λεπτό πίσω τους ακολουθούν οι έτεροι διεκδικητές του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, Will Graham-James O’Brien, στην πρώτη τους επαφή με τα Ελληνικά χώματα, οι οποίοι δεν μπορούν να ακολουθήσουν το ρυθμό των Πολωνών με την πισωκίνητη BMW M3 E30.

Το πρωί της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου, οι συμμετέχοντες του PEMA Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις, θα αγωνιστούν και πάλι στην Ειδική Διαδρομή «Άμφισσα» (11,75 χλμ.), αυτή τη φορά υπό το φως του ήλιου και στη συνέχεια θα κατευθυνθούν στις Ειδικές Διαδρομές «Οινοχώρι» (10,02 χλμ.) και «Αμφίκλεια» (13,89 χλμ.). Θα ακολουθήσει ενδιάμεσο service στην Αμφίκλεια, με το μενού να περιλαμβάνει στη συνέχεια τις Ειδικές Διαδρομές «Ελάτεια-Ζέλι» (11,65 χλμ.) και «Αμφίκλεια» (13,89 χλμ.). Το PΕΜΑ Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις ολοκληρώνεται με την Ειδική Διαδρομή «Οινοχώρι» (10,02 χλμ.).

Ο τερματισμός του αγώνα θα πραγματοποιηθεί στον προαύλιο χώρο του Ευρωπαϊκού Συνεδριακού Κέντρου Δελφών στις 17:30 και θα ακολουθήσει η Απονομή στο Θέατρο Φρύνιχος του Ευρωπαϊκού Συνεδριακού Κέντρου Δελφών στις 18:30.