PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Sporting: Eκκίνηση στη σκιά του Παρθενώνα

Το απόγευμα της Παρασκευής 5 Σεπτεμβρίου, τα 52 πληρώματα που συμμετέχουν στον αγώνα, πέρασαν από τη ράμπα της αφετηρίας, η οποία είχε στηθεί με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και δηλώνουν έτοιμα να ριχτούν στη μάχη με το χρονόμετρο στις 13 Ειδικές Διαδρομές που συνθέτουν τον φετινό αγώνα.



Οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού είχαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν με τους συμμετέχοντες και να θαυμάσουν από κοντά τα ιστορικά «στολίδια» του παρελθόντος που δίνουν ζωή σε έναν από τους πιο θρυλικούς αγώνες του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Ιστορικών. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων ο εντεταλμένος Σύμβουλος Οδικής Ασφάλειας της Περιφέρειας Αττικής, Κωνσταντίνος Μαρκουίζος, η πρόεδρος της ΑΜΟΤΟΕ, Μαρία Τσεσμελή και εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, τα οποία βρίσκονται για άλλη μια χρονιά στο πλευρό της διοργάνωσης.

Αναμονή τέλος λοιπόν, για τους αγωνιζόμενους, καθώς το πρωί του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου ξεκινάει η δράση! Οι συμμετέχοντες θα αγωνιστούν αρχικά στην Ειδική Διαδρομή «Ασωπία» (13,95 χλμ.) και εν συνεχεία θα κατευθυνθούν στην Ειδική Διαδρομή «Θήβα» (14,96 χλμ.), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι τόσο του Ιστορικού, όσο και του σύγχρονου Ράλλυ Ακρόπολις τα τελευταία χρόνια. Το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει, επίσης, την Ειδική Διαδρομή «Ακραίφνιο» (10,36 χλμ.), πριν την ανασυγκρότηση, η οποία θα λάβει χώρα στην Αλίαρτο. Θα ακολουθήσουν οι Ειδικές Διαδρομές «Ελικώνας» (8,06 χλμ.), «Μαυρονέρι» (13,37 χλμ.) και «Παρνασσός» (13,71 χλμ.), γνωστές από την περσινή διοργάνωση του αγώνα. Το πρώτο σκέλος ολοκληρώνεται με την «Άμφισσα» (11,75 χλμ.), η οποία θα διεξαχθεί υπό το φως των προβολέων και εν συνεχεία τα αγωνιστικά θα διανυκτερεύσουν στην πόλη της Ιτέας, η οποία θα στεγάζει και το Service Park.

Το πρωί της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου, οι συμμετέχοντες του PEMA Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις, θα αγωνιστούν και πάλι στην Ειδική Διαδρομή «Άμφισσα» (11,75 χλμ.), αυτή τη φορά υπό το φως του ήλιου και στη συνέχεια θα κατευθυνθούν στις Ειδικές Διαδρομές «Οινοχώρι» (10,02 χλμ.) και «Αμφίκλεια» (13,89 χλμ.). Θα ακολουθήσει ενδιάμεσο service στην Αμφίκλεια, με το μενού να περιλαμβάνει στη συνέχεια τις Ειδικές Διαδρομές «Ελάτεια-Ζέλι» (11,65 χλμ.) και «Αμφίκλεια» (13,89 χλμ.). Το PΕΜΑ Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις ολοκληρώνεται με την Ειδική Διαδρομή «Οινοχώρι» (10,02 χλμ.).

Ο τερματισμός του αγώνα θα πραγματοποιηθεί στον προαύλιο χώρο του Ευρωπαϊκού Συνεδριακού Κέντρου Δελφών στις 17:30 και θα ακολουθήσει η Απονομή στο Θέατρο Φρύνιχος του Ευρωπαϊκού Συνεδριακού Κέντρου Δελφών στις 18:30. Το PΕΜΑ Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις απαρτίζεται από συνολικά 13 Ειδικές Διαδρομές που καλύπτουν 157,49 αγωνιστικά χιλιόμετρα. Το συνολικό μήκος του αγώνα είναι 689,73 χιλιόμετρα.

Η Οργανωτική Επιτροπή του PEMA Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις εύχεται σε όλους τους αγωνιζόμενους να έχουν καλό αγώνα!

Χορηγός ονομασίας του φετινού αγώνα είναι η εταιρεία PEMA, η οποία εξειδικεύεται στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων ανεφοδιασμού με καύσιμα και λιπαντικά, εξυπηρετώντας πλοία σε παγκόσμιο επίπεδο. Πολύτιμη βοήθεια στους οργανωτές παρέχουν φέτος η Περιφέρεια Αττικής, η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας και η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας. Στο πλευρό του PΕΜΑ Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις, βρίσκονται επίσης, ο Δήμος Αθηναίων, ο Δήμος Θηβαίων, ο Δήμος Τανάγρας, ο Δήμος Λεβαδέων, ο Δήμος Δελφών, ο Δήμος Ορχομενού, ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας και ο Δήμος Αλιάρτου.