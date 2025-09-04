PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity: 50 πληρώματα στην εκκίνηση

Πρόκειται για τον τρίτο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Regularity, ο οποίος προσφέρει διπλούς βαθμούς στους συμμετέχοντες, έχοντας συντελεστή 2.

Η σχεδίαση του αγώνα έγινε με μεγάλη προσοχή, ώστε να συνδυάζει την αγωνιστική πρόκληση με τη μοναδική εμπειρία οδήγησης σε ιστορικές και γραφικές διαδρομές, σε διαδρομές με πλούσια ομορφιά και ιστορία.

Νικητές στην περσινή διοργάνωση, οι Βάσος Θεοδοσίου-Κωνσταντίνος Πιπερός επιστρέφουν με την ίδια συνταγή, θέλοντας να διατηρήσουν τα σκήπτρα. Στα χέρια τους θα έχουν και φέτος μία Lancia Beta Coupe του 1974. Από τη γειτονική Βουλγαρία και με πολλές παραστάσεις από αγώνες Regularity στην Ελλάδα, οι Georgi Andonov-Yordanka Andonova επανέρχονται στον αγώνα με ένα Volvo 244 GL του 1979. Το μικτό πλήρωμα είχε ολοκληρώσει πέρυσι την προσπάθειά του στην τρίτη θέση. Με ένα Volkswagen Golf I του 1979 θα ριχτεί στη μάχη ο πολύπειρος, νικητής του αγώνα το 2014, Ιωάννης Κατσαούνης που θα έχει την καθοδήγηση του Ιούλιου Ιατρίδη, ενώ από την Τουρκία για άλλη μια φορά έρχονται στη χώρα μας οι Selim Bacioglu-Handan Bacioglu. To δίδυμο που θα έχει στα χέρια του ένα Volkswagen Golf II του 1983 τερματίζει ψηλά στην κατάταξη του αγώνα τα τελευταία χρόνια. Με αρκετές επιτυχίες σε αγώνες του είδους, ο νικητής του 2021, Christian Crucifix θα συμμετάσχει με ένα Peugeot 205 του 1985 και την Πολωνή Agnieszka Bohosiewicz δίπλα του.

Το πρόγραμμα του PEMA Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις Regularity

Ο διοικητικός και τεχνικός Έλεγχος του αγώνα θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις της ΟΜΑΕ στο ΟΑΚΑ (Σπύρου Λούη 1 – Ποδηλατοδρόμιο – Είσοδος ΣΤ’ – Μαρούσι) την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου από τις 16:00 έως και τις 20:00. Την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου στις 13:00, κάτω από τη σκιά του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης, θα δοθεί η Πανηγυρική εκκίνηση του αγώνα με τους συμμετέχοντες να κατευθύνονται μέσω Αττικής Οδού στην Κόρινθο.

Το πρώτο κομμάτι

Στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, στην Κεντρική Πλατεία της Κορίνθου, θα πραγματοποιηθεί μια επανεκκίνηση του αγώνα, καθώς θα έχει στηθεί μια γιορτή υποδοχής των πληρωμάτων από την τοπική κοινωνία. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει μια πρωτοποριακή Δοκιμασία ελέγχου Calibration, η οποία δεν θα προσμετράει στην κατάταξη του αγώνα.

Επόμενο σταθμό αποτελεί η Αχαΐα και συγκεκριμένα η μικρή παραλιακή πόλη της Ακράτας, με το αγωνιστικό «καραβάνι» να περνάει στη συνέχεια από τοποθεσίες όπως η Κλειτορία, η Κοντοβάζαινα, η Γέφυρα του Ερυμάνθου, πριν καταλήξει στην Αρχαία Ολυμπία – μια πόλη που κουβαλά στις ρίζες της την παγκόσμια ιστορία του αθλητισμού και του πολιτισμού. Το βράδυ του πρώτου σκέλους του αγώνα, εκτός από το δείπνο που θα παρασχεθεί στα πληρώματα, θα υπάρξει και μια μικρή γιορτή, παρουσία τοπικών αρχόντων της περιοχής.

Η συνέχεια

Το δεύτερο σκέλος του αγώνα θα εκκινήσει το πρωί του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου από την ιστορική Αρχαία Ολυμπία. Από εκεί, οι συμμετέχοντες θα συνεχίσουν το ταξίδι μέσα από διαδρομές που συνδυάζουν μοναδικά τη φυσική ομορφιά, την ιστορία και την παράδοση της Ελλάδας. Μετά την επιστροφή τους στον Νομό Αχαΐας, περνώντας ξανά από γραφικά χωριά όπως οι Πετσακοί, η Φτέρη και ο Σελινούντας, θα κατευθυνθούν προς τη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου. Το εντυπωσιακό αυτό τεχνολογικό επίτευγμα, που ενώνει τη Δυτική Ελλάδα με την Πελοπόννησο, θα αποτελέσει μια από τις κορυφαίες στιγμές της διαδρομής, καθώς η διάσχισή του χαρίζει μαγευτική θέα στον Πατραϊκό και τον Κορινθιακό κόλπο.

Ακολούθως, οι αγωνιζόμενοι θα μπουν στον Νομό Αιτωλοακαρνανίας, περνώντας από το Θέρμο, για να συνεχίσουν προς τα ορεινά και γραφικά χωριά της Ευρυτανίας, με χαρακτηριστικό σταθμό τον Προυσό. Ιδιαίτερη πρόκληση και ξεχωριστή εμπειρία θα αποτελέσει η μαραθώνια νυχτερινή δοκιμασία, μήκους άνω των 40 χιλιομέτρων, γύρω από τον επιβλητικό ορεινό όγκο του Βελουχίου. Η ημέρα θα ολοκληρωθεί με τον πιο ιδανικό τρόπο, καθώς το «καραβάνι» θα καταλήξει αργά το βράδυ του Σαββάτου στο Καρπενήσι, έναν από τους πιο μαγευτικούς ορεινούς προορισμούς της Ελλάδας. Εκεί, στην αγκαλιά των βουνών της Ευρυτανίας, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την αυθεντική ελληνική φιλοξενία, σε μια πόλη που συνδυάζει την παράδοση με τη φυσική ομορφιά.

Το τελευταίο κομμάτι

Το πρωί της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου, στις 09:00, οι συμμετέχοντες θα εκκινήσουν από το Καρπενήσι και θα συνεχίσουν μέσα από διαδρομές που προσφέρουν μοναδικές εικόνες, καθώς τα ιστορικά αυτοκίνητα θα διασχίσουν τοπία απαράμιλλης ομορφιάς, όπου η άγρια φύση συνυπάρχει με την ηρεμία των ελληνικών βουνών. Κατηφορίζοντας προς τη Φωκίδα, οι αγωνιζόμενοι θα περάσουν από την χωρία απαράμιλλης ομορφιάς και πλούσιας ιστορίας, όπως το Κρίκελο, η Δομνίστα και η Αράχοβα. Ο τερματισμός του αγώνα θα γίνει στους θρυλικούς Δελφούς, τον τόπο που οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν «ομφαλό της γης». Μέσα σε ένα σκηνικό ανυπέρβλητης ιστορικής και φυσικής σημασίας, εκεί όπου η παράδοση, η μυθολογία και η ενέργεια του τόπου παραμένουν ζωντανές εδώ και αιώνες, θα ολοκληρωθεί το PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity.

Η απονομή των κυπέλλων στους πρωταγωνιστές θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, στο Θέατρο Φρύνιχος, στις 18:30, κλείνοντας με τιμή και πανηγυρικό τρόπο το PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity.

Συνολικά, ο αγώνας καλύπτει περισσότερα από 1.000 χιλιόμετρα, εκ των οποίων τα 423 χιλιόμετρα περιλαμβάνουν 28 Δοκιμασίες Ακριβείας Regularity, προσφέροντας μια συναρπαστική πρόκληση για τους συμμετέχοντες.

