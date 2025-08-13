ΠΕΝΕΝ: Κανονικά το δρομολόγιο του «Blue Star 1» την Πέμπτη

Κανονικά θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο του «Blue Star 1» που είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη (14/8). H Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) αναφέρει ότι η εταιρεία δεσμεύτηκε για την καταβολή της αμοιβής των εξπρές δρομολογίων σύμφωνα με το χρόνο εργασίας του πληρώματος των 102 ναυτικών που υπηρετούν στο πλοίο.



Σύμφωνα με την ΠΕΝΕΝ, επίσης συμφωνία επήλθε για το ίδιο πρόβλημα και με άλλες ακτοπλοϊκές εταιρείες, που δεν κατέβαλαν σύμφωνα με το αίτημά της τα εξπρές δρομολόγια για τους περασμένους μήνες.

Διευκρινίζεται ότι «η ΠΕΝΕΝ δεν έχει υπογράψει την ΣΣΕ Ακτοπλοΐας και κατόπιν τούτο δεν δεσμεύεται από τις αρνητικές για τα ναυτεργατικά δικαιώματα διατάξεις της μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το άρθρο, περί εξπρές δρομολογίων (ημερήσια). Για την ΠΕΝΕΝ και τα μέλη της ο χρόνος υπολογισμού των εξπρές δρομολογίων σε λιμάνια αφετηρίας ή προορισμού, δεν μπορεί να είναι η άφιξη ή αναχώρηση των πλοίων αλλά ο πραγματικός χρόνος απασχόλησης σε αυτά του κλάδου μας».

